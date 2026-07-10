Rodiče ho od médií odrazovali, Číňané mu nic neodpustili. Dnes šéfuje průvodci realitní džunglí
Začínal v Primě, poté vybudoval vlastní agenturu a pracoval pro Huawei. Nakonec se dostal do realitního portálu Home Portal, který teď vede.
Když ještě jako náctiletý oznámil doma, že chce pracovat v médiích, velké nadšení tím nevyvolal. Rodiče ho přesvědčovali, aby šel studovat „něco lepšího“ – ostatně jeho bratr zamířil na práva, sestra zase získala červený diplom z mezinárodního obchodu. „Já se nicméně rozhodl vzepřít se rodině,“ vzpomíná Tomáš Vozáb, který se přes Primu, vlastní agenturu i angažmá v čínské korporaci dostal do největšího tuzemského portálu s novostavbami Home Portal. Tomu teď šéfuje a hlásí: „Chceme být největší v Česku.“
Do televize se ovšem podle svých slov neprobojoval snadno. Několik měsíců obvolával redakci, rozesílal e-maily a pravidelně docházel do sídla Primy, až si ho zástupce šéfredaktora pozval k sobě. „Chtěl se podívat na kluka, který neustále otravuje celou redakci,“ usmívá se. Výsledkem byla neplacená stáž při škole, během níž kontroloval stopáže a psal texty pro moderátory. Postupně se vypracoval na stálého redaktora.
Po třech letech ale změnil směr. Přijal nabídku vést tiskový servis České obchodní inspekce, následně přešel do PR světa. Vedle působení v komunikační skupině Konektor, kde se mimo jiné v roce 2015 podílel na propagačním videoklipu pro televizní společnost AMC s Leošem Marešem a nedávno zesnulým Patrikem Hezuckým, rozjel vlastní agenturu Gong. „Influenceři tehdy v podstatě neexistovali, takže jsme celebrity propojovali s klasickým PR. A právě Leoš Mareš mě nakonec překecal, ať si založím Instagram, když už chci dělat kampaně na sociálních sítích,“ směje se.
Další zastávkou byl Huawei, kde převzal pozici marketingového ředitele pro Česko a Slovensko. Čínský technologický gigant se tehdy potýkal s dopady amerických sankcí, které ho odstřihly od služeb Googlu a výrazně zasáhly prodeje telefonů. „Mým úkolem bylo přesměrovat byznys od mobilů k nositelné elektronice, notebookům, tabletům nebo audiotechnice. Byla to nenahraditelná zkušenost, na rovinu ale říkám, že pracovat pod Číňany je dost náročné a ne každý to ustojí. Umí sice skvěle zaplatit, jenže očekávají, že budete fungovat od rána do večera,“ krčí rameny.
V práci tak trávil většinu dne a dovolenou měl čerpat jen jednou za takřka dva roky. „Kdybych chtěl další, asi by to šlo, jenže by mě nejspíš rychle nahradil někdo, kdo více volna nepotřebuje. Číňané navíc vyžadují absolutní disciplínu a řeší detailně každou vynaloženou korunu. Musíte přesně vědět, co každá investice přinese a kdy. Nic neodpouštějí,“ popisuje čtyřicetiletý Vozáb. Současně však přiznává, že právě v Huawei získal jednu z nejlepších škol byznysu a marketingu.
Když mu po dvou letech končila smlouva a zároveň se narodil potomek, rozhodl se dát přednost větší rovnováze mezi prací a osobním životem. Následoval přesun do CarTec Group, největšího dealera značek BMW, Rolls-Royce, Aston Martin nebo Mini v Česku, kde sjednocoval marketing napříč pobočkami, určitý čas také působil jako provozní ředitel personální agentury Manuvia Group. Po 18 letech sbírání zkušeností napříč různými obory ovšem stále snil o další metě – usednout do role CEO.
Oslovil proto majitele Home Portalu Radka Procházku a Pavla Friče, jejichž firma vznikla z jednoduché otázky: kam se vydat, když si člověk chce koupit nový byt nebo dům, který ještě ani nestojí? Zjistili, že nic takového zatím neexistuje, a postupně vybudovali kombinaci marketingové agentury, vyhledávače a prodejního kanálu, která zájemce provází celým procesem koupě. „Jsme takovým průvodcem v džungli novostaveb,“ řekl před časem Frič s tím, že služba je pro kupující zdarma, náklady totiž hradí developeři.
Vozáb podle svých slov majitele přesvědčil, že Home Portal stojí před další etapou růstu. „Trh se mění, přicházejí nové regulace, sílí konkurence a vznikají nové projekty. Zároveň vidím velký prostor posunout Home Portal dál,“ líčí. Od letošního června tak stojí v čele firmy a chce její záběr rozšířit. Vedle novostaveb se hodlá zaměřit také na starší byty, činžovní domy a nemovitosti prodávané soukromými vlastníky. „Tedy second hand v realitách.“
Tomu odpovídá i obchodní model. Zatímco u novostaveb služby nadále platí developeři, u starších nemovitostí je budou hradit jejich majitelé. „Stále ale nabídneme stejný servis – od marketingu přes obchod až po přístup do vlastní databáze, ve které je dnes zhruba 100 tisíc potenciálních kupujících. Díky tomu se chceme stát jedním z největších realitních portálů v Česku,“ vyjmenovává Vozáb. Loni se přes Home Portal prodalo téměř 250 nemovitostí s výnosem přes 50 milionů korun.
Růst firmy ale nemá skončit jen v Česku. Home Portal už funguje také ve Španělsku a připravuje vstup na nové zahraniční trhy, především v segmentu investičních bytů. „Lákají nás rekreační destinace, o které mají Češi stále větší zájem,“ uzavírá Vozáb.