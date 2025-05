Rohlík v Česku dál šlape. Má o 40 procent víc zákazníků, utržil 13 miliard a je v zisku

Uložit 0

Rohlík, největší český hráč na trhu online potravin, pokračuje ve svém růstu. Ve fiskálním roce končícím 30. dubna 2024 dosáhl obratu ve výši 12,83 miliardy korun s meziročním růstem o pětadvacet procent. Společnost Velká Pecka s.r.o., která u nás internetový supermarket provozuje, dosáhla také provozního zisku na úrovni 272 milionů, čistý zisk byl ve výši 102 milionů. Rok předtím vykázala ztrátu 284 milionů.

V Česku na Rohlíku nakupovalo meziročně o čtyřicet procent více zákazníků, celkový počet objednávek měl vyrůst o osmnáct procent a během nákupních špiček měl e-shop odbavovat až 46 tisíc objednávek denně. Podle vyjádření růst tržeb výrazně převyšoval růst nákladů, což má dokládat rostoucí provozní efektivitu.

„Jsme v zisku, máme silné cash flow, máme důvěru zákazníků i akcionářů. To jsou ty důvody, proč nás tolik baví dělat Rohlík,“ komentuje zakladatel a ředitel Tomáš Čupr. „Jsme stabilizovanou firmou, která je stále ve fázi rychlého růstu. Investujeme tam, kde nám to dává smysl pro dlouhodobý úspěch – do infrastruktury, technologií a zákaznické zkušenosti,“ doplnil.

Rohlík do automatizace logistiky investuje dlouhodobě, v poslední době například dokončil automatizaci svého skladu v pražských Horních Počernicích, což mu zvýšilo efektivitu provozu o šestnáct procent. Kromě toho během posledního účetního období rozšířil doručovací síť do téměř tisíce dalších obcí a otevřel svůj pátý distribuční sklad v Ostravě.

Čupr zároveň hlásí, že nelze ignorovat ani umělou inteligenci s tím, že AI agenti dokáží během pár minut udělat tolik práce, co lidé dělají dny. Do technologií chce investovat i v letošním roce a potenciál AI využívat v interních procesech s cílem zvýšit efektivitu a dosáhnout lepší reakceschopnosti.

„Investovali jsme do vývoje vlastního softwaru pro řízení logistiky, do využití umělé inteligence pro predikce nákupního chování a zároveň jsme se ještě víc soustředili na to, co zákazníci ocení , což je zejména rychlost, spolehlivost a kvalita služby. Výsledky mluví jasně,“ komentoval Čupr s tím, že nejen český byznys, ale i celá skupina Rohlík rychle roste a je připravena na další vývoj.

Skupina Rohlik Group, kam spadají i aktivity v Rakousku, Německu, Maďarsku a Rumunsku, přitom za stejné účetní období do konce dubna 2024 dosáhla v přepočtu obratu na úrovni 21 miliard korun se ztrátou 825 milionů.