Rozhýbejte nábytek, ať máte čerstvé nápady. Vitra představila nový přístup k flexibilním kancelářím
Švýcarská Vitra bourá rutinu pevných pracovních stolů. Nový koncept Beta přináší nábytek, který si lidé bleskově přestaví podle aktuální potřeby.
Ráno začíná rychlým vyřízením e-mailů a přípravou na schůzky, pak přichází porada celého týmu a v klidu probrané detaily s důležitým klientem. Odpoledne už patří brainstormingu nad novým projektem. V moderním pojetí se v kanceláři naše role během jediného dne mění víc než kdy dřív. Pracovní prostor už není jen statickým místem pro plnění každodenních úkolů. Stává se místem, kde plynule přepínáme mezi rolí analytika, stratéga, diplomata a kreativce.
„Jak vás ale vaše pracovní prostředí podporuje v tom, abyste to zvládali hladce a přirozeně? Abyste mohli měnit, čemu dáváte pozornost, byli produktivní, a zároveň z práce neodcházeli naprosto vyčerpaní? Opravdu k tomu stále stačí klasický stůl na pevném místě a rezervační systém na zasedačky?“ ptá se Tim Reusch, vedoucí plánovacího studia v nábytkářské značce Vitra. Právě tento švýcarský výrobce designového vybavení kanceláří nově pustil do světa koncept s názvem Beta, který bourá zajeté stereotypy v tom, jak mají pracovní prostory vypadat.
Základem celého konceptu Beta je osekat počet různých typů nábytku na naprosté minimum. Místo složitých katalogů plných desítek modulů stačí několik základních dílů, které nabízejí téměř neomezené množství variant složení. Vitra v rámci Bety upustila od těžkých, masivních kusů nábytku, se kterými bez stěhováků nehnete. Vše je navrženo tak, aby si uspořádání dokázali změnit sami zaměstnanci během několika minut podle toho, co zrovna dělají. V praxi to funguje jako promyšlená stavebnice stojící na třech hlavních prvcích.
Prvním z nich je čtvercová modulární platforma Reset, jejíž díly lze volně přestavovat, demontovat a znovu sestavit jako stavebnici. Jejím autorem je Stephan Hürlemann. „Skutečný vtip je ale v tom, že tato platforma je navržena pro bezpečné skládání do výšky,“ vysvětluje Tim Reusch s tím, že naskládáním nad sebe vznikají stupňovité schody, které okamžitě poslouží jako hlediště nebo amfiteátr pro neformální prezentace projektů nebo ranní setkání firmy.
„Nejdůležitější momenty často vznikají v prostorech bez pevného plánu či účelu – v meziprostorech. Rozhovory na chodbě. Sdílené ticho. Nečekané kolize. Reset je navržen tak, aby využil tyto momenty a přeměnil je na prostor pro propojování lidí, sdílení nápadů a energií,“ vysvětluje Stephan Hürlemann.
Přeplněné kanceláře s pevně danými místy už jsou minulostí.
Druhým prvkem jsou mobilní a stacionární stoly Scout, které pro značku navrhl Konstantin Grcic. Klasické pracovní stoly střídá prvek, který nabízí dvojí využití. Jednotlivci poslouží pro soukromou a klidnou práci, ale v případě potřeby lze spojit více stolů dohromady a vytvořit tak nejrůznější konfigurace. Během okamžiku tak vznikne velký stůl pro celý projektový tým.
Podstatným detailem jsou subtilní rámy a flexibilní zástěny. Jednu z variant stolu totiž obepíná lehká kovová konstrukce. „Opticky stačí lehký kovový rám kolem stolu a člověk získá pocit soukromí,“ vysvětluje Tim Reusch. Tento rám zároveň slouží jako nosič pro paravany. Ty se dají jednoduše připevnit nebo sejmout podle toho, zda je zrovna nutné vytvořit vizuální a akustickou bariéru pro hlubokou práci, nebo naopak zůstat v přímém kontaktu s okolím. Výsledkem je flexibilní systém, který si lidé v týmu sami upraví pro společný meeting i soustředěnou práci.
„Mým cílem je navrhovat objekty, které jsou poctivé a jednoduché – ukazují, jak vznikly a jak fungují. U Scoutu se jednoduchá trubková konstrukce stává základem pro řadu různých uspořádání. Redukce na to, co je opravdu podstatné,“ popisuje svůj záměr Konstantin Grcic.
Třetím klíčovým prvkem této skládačky je mobilní stěna Dancing Wall, za jejímž návrhem stojí rovněž Stephan Hürlemann. Tato pojízdná příčka umožňuje bleskově rozdělit kancelář na menší, funkční zóny bez jakýchkoli stavebních úprav. Její kovový rám na kolečkách lze proměnit v knihovnu, stojan na obrazovku, věšák, rostlinnou stěnu nebo vertikální magnetickou tabuli na prezentace. Stěna má navíc integrované napájecí kabely, takže kdekoli v prostoru okamžitě vytvoří plnohodnotné zázemí pro týmový workshop.
Když zaměstnanci dostanou možnost reálně hýbat svým okolím, začnou podle Reusche i jinak přemýšlet. Rigidní a neměnné prostředí je podle něj jedním z největších bloků firemní produktivity a tvořivosti. „Přeplněné kanceláře s pevně danými místy už jsou minulostí. Pro tvorbu nových věcí je třeba zbavit se starého balastu v podobě zažitých stereotypů. A v tom dokáže pomoci právě prostor. Když zůstane volný a lidé si ho uspořádají přesně podle aktuálních potřeb, podporuje to vznik nových projektů a nápadů,“ vysvětluje Tim Reusch. Podle něj rutina zabíjí nové myšlenky, a právě proto Vitra přišla s nápadem na to, jak každý den pracovat v jiném prostředí.
Designéři Vitry přitom propojili design s psychologií. Vyšli z myšlenky, že volné pracovní prostředí prokazatelně pomáhá uvolnit mentální kapacitu. „Čistý prázdný prostor v kanceláři znamená čistý prázdný prostor v hlavě. To je ta správná chvíle na inovace,“ doplňuje Reusch. Tento přístup podle něj také dává firmám odpověď na otázku, jak efektivně využít drahé kancelářské plochy v době, kdy se manažeři snaží motivovat lidi k návratu z home office. Pouhá fyzická přítomnost týmů na pracovišti totiž k úspěchu automaticky nestačí.
Po pandemii sice firmy začaly svolávat lidi zpátky do kanceláří, ale to ještě neznamená, že tu opravdu pracují naplno.
„Po pandemii sice firmy začaly svolávat lidi zpátky do kanceláří, ale to ještě neznamená, že tu opravdu pracují naplno. Často je v tom blokuje právě rutina, zajeté místo, stále stejný kolega naproti a bariéry v komunikaci s ostatními,“ upozorňuje šéf plánovacího studia Vitry s tím, že flexibilní rozložení nábytku přináší osvěžení do každodenního uvažování, nutí lidi se přirozeně spojovat, diskutovat a vytvářet společnou energii.
Přístup Beta navíc dává smysl i ekonomicky. Jednotlivé díly při skladování přesně zapadají do sebe, takže jedna a tatáž místnost může dopoledne fungovat jako sdílená kancelář, kolem poledne se proměnit v přednáškový sál a odpoledne nabídnout klidné zázemí pro samostatnou práci. „Odpadá tak potřeba držet velké a většinu času prázdné zasedací místnosti,“ dodává Reusch.
Švýcarská rodinná společnost Vitra, založená v roce 1950, patří mezi absolutní světovou špičku v oblasti designu a výroby nábytku. Proslula spoluprací s legendami architektury a designu, jako byli Charles a Ray Eamesovi, Verner Panton nebo Jean Prouvé, jejichž práce dodnes zdobí interiéry po celém světě. „Nezaměřujeme se ale pouze na estetickou stránku, jde nám hlavně o funkčnost a o to, jakým způsobem dokáže prostor podporovat lidský potenciál,“ vysvětluje Reusch.
Podobnou filozofii si lze ostatně vyzkoušet i v showroomu Vitry v pražském Karlíně. Rozhodně ale nečekejte klasickou vzorkovou prodejnu s řadami židlí a cenovkami. Celý prostor v budově Corso funguje spíš jako živá laboratoř pro architekty, designéry a firmy. Kdokoliv sem přijde, může si variabilitu prvků a celý koncept Beta otestovat přímo v reálném provozu. „Chceme, aby u nás lidé na vlastní kůži zažili, jaké to je, když nábytek a uspořádání kanceláře dává jim i jejich byznysu absolutní svobodu,“ uzavírá Reusch.