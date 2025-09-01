Entertainment –  – 4 min čtení

Začíná druhá řada Zrádců, nový DiCaprio, Futurama i vrah Dexter. V září neodtrhnete oči od obrazovky.

Jaké novinky chystá Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV, Oneplay, Prima a česká kina? Třeba nový Love Island.

Michal Mančařhttps://cc.cz/author/lucie-cernohlavkova/Michal Mančař, Lucie Černohlávková

filmy-serialy-zari-2025

Foto: SkyShowtime, Nova, Prima, Disney

Vrah Dexter, moderátoři Zorka Hejdová a Vojta Kotek. A robot Bender!

0Zobrazit komentáře

Září sice znamená konec léta, kina a streamovací služby se nám to ale očividně rozhodly vynahradit – kromě očekávané druhé půlky Wednesday, hororu podle Stephena Kinga nebo závěru Panství Downton nás čeká film o Franzi Kafkovi, absurdní komedie o revolucionáři Leonardu DiCapriovi či nová Futurama. A taky nové řady Zrádců a Love Islandu.

3. září

Wednesday – Netflix
První čtyři díly druhé řady Wednesday podle očekávání vyvolaly velký zájem. A skončily pořádným cliffhangerem. My doufáme, že finálové epizody budou o něco lepší než první půlka Wednesday, která nás úplně neuchvátila.

Lilo & Stitch – Disney+
Hraná předělávka strarého disneyovského animáku letos v kinech utržila miliardu dolarů. Na začátku školního roku vás ještě na chvíli vrátí do prázdninové nálady.

4. září

V zajetí démonů 4: Poslední rituály – kino
Závěr hororové série o vyšetřovatelích paranormálních jevů Edovi a Lorraine Warrenových je prý minimálně solidní, podle některých ohlasů ze zámoří dokonce i velmi povedený.

13 dní, 13 nocí – kino
Máte rádi filmy jako Argo? Pokud ano, mohl by vás bavit i tenhle vypjatý thriller o tom, co francouzské ambasádě způsobilo stažení Američanů z Afghánistánu.

7. září

Zrádci – Prima+
Totální fenomén reality show v Česku se vrací. Zrádci a jejich druhá řada s moderátorem Vojtou Kotkem mezi soutěžící zařadí třeba Čestmíra Strakatého nebo Danielu Brzobohatou. Na službě Prima+ už 7. září, v televizi o týden později.

Emilia Pérez – HBO Max
Jeden z velkých favoritů Oscarů, který ale žádnou nominaci neproměnil. A taky film opředený skandály i kontroverzemi. Přesto je podle nás muzikál o bossovi drogového kartelu, který změní pohlaví, jedním z nejzajímavějších počinů loňského roku.

8. září

Love Island – Oneplay
Aby těch českých reality show nebylo málo, Nova spouští další řadu žhavého Love Islandu ze zbrusu nové vily na Tenerife s moderátorkou Zorkou Hejdovou. Kdo nestreamuje, počká si o den později na televizi.

franz-idan-weiss

Přečtěte si takéKafka je v novém filmu duší třetího tisíciletí, říká Agnieszka HollandNový film o Kafkovi ho vykreslí jako moderního člověka. Byl duší třetího tisíciletí, říká režisérka

Jednotka – HBO Max
Další policejní drama od režiséra povedené Mare z Easttownu nás zavede do Philadephie a místo Kate Winslet nabídne Marka Ruffala. O syrové prostředí a nervy drásající scény nouze prý nebude.

11. září

Panství Downtown: Velké finále – kino
Britská soap opera, co začala jako obyčejný televizní seriál a postupně se propracovala k pomalu globální popularitě, míří do velkolepého konce. A dokonalý ostrovní humor si užijí i ti, co seriálu neholdovali.

Dlouhý pochod – kino
Nikdo ze soutěžících v tomhle závodě nesmí zastavit, jinak je vyřazen. Navždy. Jsme zvědaví, jak tahle adaptace knihy mistra hororu Stephena Kinga dopadne.

Na druhé straně léta – kino
Český mysteriózní film o dvou kamarádkách, co během prázdnin najdou podivné místo schopné plnit přání. Už na festivalu ve Varech celkem pozitivně zaujal, ale co na to řekne širší publikum?

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

12. září

Breslau – Disney+
První středoevropský počin od Disney. A taky seriál o vraždách, které se staly v polské Vratislavi v předvečer nacistické olympiády v roce 1936.

Dexter: Vzkříšení – SkyShowtime
Osudy mladého Dextera sice dostaly stopku, za to život toho „starého“ můžeme sledovat dál. Michael C. Hall se vrací v roli, kterou mu už nikdo neodpáře. Snad to bude lepší než poslední řady.

Srnky – kino
Má to být absurdní komedie v podání ostravského Divadla Mír a absurdně skutečně zní – mezi postavy totiž patří muž, který má závrať z vlastní výšky nebo dirigent, jemuž klapou umělá oční víčka.

14. září

Jackpot – HBO Max
V blízké budoucnosti se v Kalifornii rozjede Velká loterie, jenže to není jen tak. Výherce se musí dožít západu slunce… zní to brutálně a možná bude – v hlavních rolích se předvedou Awkwafina a John Cena.

16. září

Futurama – Disney+
Robota Bendera už jste viděli na hlavní fotce, v půlce září ho uvidíte v nové řadě kultovní sci-fi komedie od tvůrců Simpsonových.

Brutalista – SkyShowtime
Další velký favorit – a v tomhle případě i skutečný sběratel – loňských Oscarů míří na stream. Adrien Brody v něm už podruhé přežil holocaust a coby maďarský architekt se snaží prosadit v Americe.

18. září

Raději zešílet v divočině – kino
Vítězný film karlovarského festivalu jde do kin. A to jen krátce po úmrtí svého protagonisty, šumavského samotáře Františka Klišíka.

Afterburn – kino
Dave Bautista, Olga Kurylenko a zpustošená půlka Země, kde nejsou technologie, ale zato mutanti, gangy a piráti. Upřímně, bude to ptákovina, ale kdo se občas na něco podobného nekoukne?

19. září

Lego Star Wars: Přestavba galaxie – Dílky minulosti – Disney+
Pokračování povedeného spojení značek LEGO a Star Wars… potřebujete vědět víc?

Bunkr pro miliardáře – Netflix
Svět je na pokraji zkázy, skupina miliardářů se proto ukryje do luxusního bunkru. Jenže je tam doženou jejich dřívější spory a sváry…

24. září

Válka tenisek: Adidas vs. Puma – Disney+
Kdo se zajímá o tenisky, tak ví, že kdysi se bratři Adolf a Rudolf Dasslerovi pohádali natolik, že spolu nevydrželi v jedné místnosti. A jelikož oba chtěli dělat boty, založil si každý vlastní značku. Nový seriál odvypráví, jak to všechno bylo.

25. září

Jedna bitva za druhou – kino
O nejnovějším filmu Leonarda DiCapria toho moc známo není, jen zápletka, že má jít o bývalého revolucionáře, který se snaží zachránit svou dceru. A je tak trochu paranoidní.

Gábinin kouzelný domek ve filmu – kino
Pokud máte doma malou holčičku, pak Gábinin kouzelný domek nejspíš znáte a dost možná z duše nenávidíte. Tak teď se připravte, bude mít i film.

Franz – kino
Životopisné drama o Franzi Kafkovi pod taktovkou uznávané polské režisérky Agnieszky Holland má být tak trochu jako Kafkovo dílo – snové, smyslové a mnohoznačné.

Rod Guinnessů – Netflix
Další dobovka, tentokrát z Irska a New Yorku a o rodině, která přivedla na svět snad všem známé tmavé pivo.

Nepřehlédněte:

Související témata:NetflixApple TVAmazon Prime VideoDisneyFuturamaPrimaLeonardo DiCaprioDexterSkyShowtimeMaxFilmy a seriályZrádciOneplay
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vida

    Dvě menší obce postavily školu za miliardu. Pod zemí má atletický tunel, třídy na střeše a výuku od 8:30

  2. 2

    syrucek

    Vybudoval miliardový byznys a říká: Vím jistě jednu věc, že nechci mít společníka ve firmě

  3. 3

    pulpitel-usa

    Na rok odjel s rodinou do USA. Jedno z nejlepších rozhodnutí v životě, ale rádi jsme se vrátili, říká

  1. 1

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  2. 2

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu

  3. 3

    vila-kotera6

    Mysleli si, že kupují běžný dům. Ve skutečnosti získali ztracenou vilu od Kotěry, které vrátili původní tvář