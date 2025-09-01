Začíná druhá řada Zrádců, nový DiCaprio, Futurama i vrah Dexter. V září neodtrhnete oči od obrazovky.
Jaké novinky chystá Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV, Oneplay, Prima a česká kina? Třeba nový Love Island.
Září sice znamená konec léta, kina a streamovací služby se nám to ale očividně rozhodly vynahradit – kromě očekávané druhé půlky Wednesday, hororu podle Stephena Kinga nebo závěru Panství Downton nás čeká film o Franzi Kafkovi, absurdní komedie o revolucionáři Leonardu DiCapriovi či nová Futurama. A taky nové řady Zrádců a Love Islandu.
3. září
Wednesday – Netflix
První čtyři díly druhé řady Wednesday podle očekávání vyvolaly velký zájem. A skončily pořádným cliffhangerem. My doufáme, že finálové epizody budou o něco lepší než první půlka Wednesday, která nás úplně neuchvátila.
Lilo & Stitch – Disney+
Hraná předělávka strarého disneyovského animáku letos v kinech utržila miliardu dolarů. Na začátku školního roku vás ještě na chvíli vrátí do prázdninové nálady.
4. září
V zajetí démonů 4: Poslední rituály – kino
Závěr hororové série o vyšetřovatelích paranormálních jevů Edovi a Lorraine Warrenových je prý minimálně solidní, podle některých ohlasů ze zámoří dokonce i velmi povedený.
13 dní, 13 nocí – kino
Máte rádi filmy jako Argo? Pokud ano, mohl by vás bavit i tenhle vypjatý thriller o tom, co francouzské ambasádě způsobilo stažení Američanů z Afghánistánu.
7. září
Zrádci – Prima+
Totální fenomén reality show v Česku se vrací. Zrádci a jejich druhá řada s moderátorem Vojtou Kotkem mezi soutěžící zařadí třeba Čestmíra Strakatého nebo Danielu Brzobohatou. Na službě Prima+ už 7. září, v televizi o týden později.
Emilia Pérez – HBO Max
Jeden z velkých favoritů Oscarů, který ale žádnou nominaci neproměnil. A taky film opředený skandály i kontroverzemi. Přesto je podle nás muzikál o bossovi drogového kartelu, který změní pohlaví, jedním z nejzajímavějších počinů loňského roku.
8. září
Love Island – Oneplay
Aby těch českých reality show nebylo málo, Nova spouští další řadu žhavého Love Islandu ze zbrusu nové vily na Tenerife s moderátorkou Zorkou Hejdovou. Kdo nestreamuje, počká si o den později na televizi.
Jednotka – HBO Max
Další policejní drama od režiséra povedené Mare z Easttownu nás zavede do Philadephie a místo Kate Winslet nabídne Marka Ruffala. O syrové prostředí a nervy drásající scény nouze prý nebude.
11. září
Panství Downtown: Velké finále – kino
Britská soap opera, co začala jako obyčejný televizní seriál a postupně se propracovala k pomalu globální popularitě, míří do velkolepého konce. A dokonalý ostrovní humor si užijí i ti, co seriálu neholdovali.
Dlouhý pochod – kino
Nikdo ze soutěžících v tomhle závodě nesmí zastavit, jinak je vyřazen. Navždy. Jsme zvědaví, jak tahle adaptace knihy mistra hororu Stephena Kinga dopadne.
Na druhé straně léta – kino
Český mysteriózní film o dvou kamarádkách, co během prázdnin najdou podivné místo schopné plnit přání. Už na festivalu ve Varech celkem pozitivně zaujal, ale co na to řekne širší publikum?
12. září
Breslau – Disney+
První středoevropský počin od Disney. A taky seriál o vraždách, které se staly v polské Vratislavi v předvečer nacistické olympiády v roce 1936.
Dexter: Vzkříšení – SkyShowtime
Osudy mladého Dextera sice dostaly stopku, za to život toho „starého“ můžeme sledovat dál. Michael C. Hall se vrací v roli, kterou mu už nikdo neodpáře. Snad to bude lepší než poslední řady.
Srnky – kino
Má to být absurdní komedie v podání ostravského Divadla Mír a absurdně skutečně zní – mezi postavy totiž patří muž, který má závrať z vlastní výšky nebo dirigent, jemuž klapou umělá oční víčka.
14. září
Jackpot – HBO Max
V blízké budoucnosti se v Kalifornii rozjede Velká loterie, jenže to není jen tak. Výherce se musí dožít západu slunce… zní to brutálně a možná bude – v hlavních rolích se předvedou Awkwafina a John Cena.
16. září
Futurama – Disney+
Robota Bendera už jste viděli na hlavní fotce, v půlce září ho uvidíte v nové řadě kultovní sci-fi komedie od tvůrců Simpsonových.
Brutalista – SkyShowtime
Další velký favorit – a v tomhle případě i skutečný sběratel – loňských Oscarů míří na stream. Adrien Brody v něm už podruhé přežil holocaust a coby maďarský architekt se snaží prosadit v Americe.
18. září
Raději zešílet v divočině – kino
Vítězný film karlovarského festivalu jde do kin. A to jen krátce po úmrtí svého protagonisty, šumavského samotáře Františka Klišíka.
Afterburn – kino
Dave Bautista, Olga Kurylenko a zpustošená půlka Země, kde nejsou technologie, ale zato mutanti, gangy a piráti. Upřímně, bude to ptákovina, ale kdo se občas na něco podobného nekoukne?
19. září
Lego Star Wars: Přestavba galaxie – Dílky minulosti – Disney+
Pokračování povedeného spojení značek LEGO a Star Wars… potřebujete vědět víc?
Bunkr pro miliardáře – Netflix
Svět je na pokraji zkázy, skupina miliardářů se proto ukryje do luxusního bunkru. Jenže je tam doženou jejich dřívější spory a sváry…
24. září
Válka tenisek: Adidas vs. Puma – Disney+
Kdo se zajímá o tenisky, tak ví, že kdysi se bratři Adolf a Rudolf Dasslerovi pohádali natolik, že spolu nevydrželi v jedné místnosti. A jelikož oba chtěli dělat boty, založil si každý vlastní značku. Nový seriál odvypráví, jak to všechno bylo.
25. září
Jedna bitva za druhou – kino
O nejnovějším filmu Leonarda DiCapria toho moc známo není, jen zápletka, že má jít o bývalého revolucionáře, který se snaží zachránit svou dceru. A je tak trochu paranoidní.
Gábinin kouzelný domek ve filmu – kino
Pokud máte doma malou holčičku, pak Gábinin kouzelný domek nejspíš znáte a dost možná z duše nenávidíte. Tak teď se připravte, bude mít i film.
Franz – kino
Životopisné drama o Franzi Kafkovi pod taktovkou uznávané polské režisérky Agnieszky Holland má být tak trochu jako Kafkovo dílo – snové, smyslové a mnohoznačné.
Rod Guinnessů – Netflix
Další dobovka, tentokrát z Irska a New Yorku a o rodině, která přivedla na svět snad všem známé tmavé pivo.