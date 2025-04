S vlakem na letiště přijde i snazší odbavení. Plánuje se, že by cestující odevzdali kufry už před terminálem

Uložit 0

Na pražském Masarykově nádraží je rušno víc než jindy. Na pět set lidí ho totiž připravuje na novou etapu, kdy se cestující odsud budou moci svézt přímým spojem na pražské letiště. A i když je to ještě daleko, už nyní se rýsují plány, jak jim to usnadnit ještě o kousek víc.

Lidé, kteří vystoupí z vlaku, ať už ve směru z Prahy nebo z Kladna, by se v budoucnu mohli odbavit hned ve stanici. „Je to jedna z variant vzdálenější budoucnosti. Při výstupu z vlaku by lidé mohli odbavit svoje zavazadlo a dál do terminálu pokračovat už bez kufru,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková.

Nejdřív je ale potřeba sem zmíněný vlak přivést. Koleje, které to budou mít na starosti, jsou nyní ve výstavbě. Celkem jde o jedenáct samostatných staveb, přičemž hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu a pracuje se na úseku z Bubnů na Výstaviště a mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos je v plánu zahájit také celkovou modernizaci trati z pražské Ruzyně až do Kladna, příští rok se bude hledat firma, která bude pracovat mezi Výstavištěm a novou podzemní stanicí v Dejvicích. Počítá se s tím, že vlak by mohl směrem na Kladno, s odbočkou na Letiště Václava Havla, vyjet na začátku třicátých let.

Práce ale nyní probíhají také na samotném Masarykově nádraží. Tam se aktuálně budují dvě nové koleje, celkem tady jejich počet stoupne na devět, a také jedno nástupiště. To by mělo být hotové ještě během letošního roku. „U koleje číslo devět bude možné nastoupit a vystoupit z obou stran vlakové soupravy. Cestující se tak dostanou rovnou do ulice Na Florenci,“ líčí ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nové koleje budou sousedit s budovou Masaryčky, kterou tu postavila společnost Penta podle návrhu Zahy Hadid. Mezi kolejemi a budovou pak vznikne skleněná stěna, která umožní vlaky sledovat.

Cesta tady každopádně neskončí. Už nyní se začíná plánovat také protáhnutí trasy na nedaleké hlavní nádraží, kde by soupravy zajížděly do minus prvního podlaží. Důvodem je snazší napojení letiště na vysokorychlostní vlaky, a ty pojedou právě přes hlavní nádraží. „Neznamená to ale, že by pak Masarykovo nádraží ztratilo smysl, končit zde bude celá řada vlaků a z dlouhodobého hlediska bude velmi důležité pro regionální vlaky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Zatím bude ale konečnou při cestě z letiště představovat právě Masarykovo nádraží. Aktuální práce, které tu probíhají, by měly usnadnit nejen cestu do zahraničí, ale také průchod samotným městem. Nádraží totiž nyní představuje bariéru při cestě z Hybernské směrem na Florenc a je nutné ho obcházet. To má vyřešit střecha nad kolejištěm.

„První vlak sem přijel před 180 lety díky tomu, že se odstranily hradby. My dnes odstraňujeme další bariéru,“ říká vedoucí stavby ze společnosti Strabag Martin Verner. Prostor nad kolejištěm za 3,97 miliardy korun navrhlo pro Správu železnic studio Jakub Cigler architekti. To sem umístilo pobytovou střechu, která kromě zeleně bude mít také lavičky. Půjde tak v podstatě o vyvýšený park.

Podle Svobody jde o největší plochu nad kolejištěm, která se v Česku zatím budovala. Stavaři už položili základy, po nichž se dá nyní pohybovat. Ve skutečnosti bude ale terén ještě zhruba o metr výš. Lidé se sem mohou přijít podívat, v sobotu bude stavba otevřená pro veřejnost.