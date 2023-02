Samsung představil novou vlajkovou loď Galaxy S23. Narostla ve výkonu, ceně i v megapixelech

Samsung odtajnil nové vlajkové lodě své mobilní flotily. Trojice právě představených telefonů Galaxy S23 je zcela podle očekávání útokem na absolutní vrchol nabídky androidích smartphonů. Ačkoliv podobně očekávatelně lze dodat, že příliš mnoho vyloženě revolučních kroků nový ročník telefonů Galaxy nepřináší. Přesto se vedle obecného zdokonalování loňských top modelů pár významných změn objevuje. Tu nejvýraznější přináší nejdražší model Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra. Stejné pojmenování trojice telefonů jako loni nepřekvapí, stejně tak jejich rozdělení. Prvně jmenovaný je příjemně kompaktní a elegantní, „plusko“ navyšuje jeho technické parametry i rozměry při zachování zaoblenějšího designu, konečně Ultra s ostřejšími tvary i integrovaným stylusem pak vlajku Samsungu vztyčuje zdaleka nejvýše.

Všechna tři zařízení jsme si mohli na vlastní oči a ruce vyzkoušet ještě předtím, než zamíří do prodeje v pondělí 6. února, respektive 17. února v případě modelů s menším úložištěm. Krátké testování potvrdilo zmiňovaná očekávání jak toho, že půjde o prvotřídní telefony, tak toho, že představují spíš zdokonalování loňských zařízení. Před rokem to byla o něco větší revoluce.

Tehdy korejský výrobce elektroniky navázal na odkaz zrušené řady telefonů Note a její ikonický prvek – dotykové pero S Pen – zabudoval do modelu S22 Ultra. To nechybí ani v letošním pokračovateli, který představuje špičku mezi telefony s operačním systémem Android. S23 Ultra je jinak opět vybavený AMOLED obrazovkou s úhlopříčkou 6,8 palce a QHD+ rozlišením, úprava designu a zakřivení telefonu nicméně mají o něco málo navýšit rovnou plochu displeje.

Foto: Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ a prostě S23

Údajně až o třetinu vyšší výkon oproti předchůdcům má řadě S23 přinést nový a přímo pro Galaxy vyvinutý procesor, s čímž se pojí i zdokonalené chlazení přístrojů. Baterie nejvyššího modelu zůstává stejná s kapacitou 5 000 mAh. Standardní S23 a S23+ se ale dočkaly vyšší kapacity, což bývalo především v případě kompaktního modelu občasným terčem kritiky.

Mezigenerační vývoj technických specifikací ale pro koncového uživatele bývá obvykle spíš méně postřehnutelný. Jenže byť velké loňské lákadlo v podobě stylusu se neopakuje, i tentokrát si Samsung připravil poměrně velkou věc. A ono slůvko „velkou“ je vlastně příhodné. Nově je totiž Samsung Galaxy S23 Ultra vybaven 200megapixelovým fotoaparátem.

Ten při standardním používání jednotlivé pixely skládá dohromady, ale není problém fotoaparát manuálně přepnout a „dvoustovku“ využít naplno. Jen se připravte na to, že výsledný snímek zabere nikoliv jednotky, ale desítky megabajtů. Nicméně pouhý hon za co nejvyšším číslem u rozlišení snímače fotoaparátu není sám o sobě kdovíjakým měřítkem, dvě stě megapixelů mají i jiné telefony.

Pro dva menší smartphony platí také jedna příjemná designová změna. Čočky fotoaparátu nejsou ve velkém monobloku, ale nově z těla telefonu vystupuje pouze trojice fotoaparátů. Ty před poškozením chrání kulaté kovové rámečky. A když je řeč o designu, všechny modely budou na českém trhu k dispozici v černé, krémové, zelené a fialové barvě.

Nová vlajková loď Samsungu, smartphone Galaxy S23 Ultra

Samsung připomněl také podporu ekosystému zařízení Galaxy, který s telefonem propojuje například chytré hodinky Galaxy Watch nebo laptopy Galaxy Book. Zmínil také udržitelnost, která se promítá nejen do balení (z recyklátu má být krabička, přepravní fólie i ochranná plomba), tak do samotného přístroje (prvky z recyklovaného hliníku, PET lahví nebo vyřazených rybářských sítí). Každá snaha se jistě cení, ale cyničtější čtenář si možná vše představí v kontextu celého výrobního a dodavatelského řetězce globálního výrobce elektroniky.

Navzdory upozorňování zástupců výrobce, že testované produkty nebyly softwarově tak vyladěné jako finální telefony, lze s klidným svědomím po krátkém testování (které samozřejmě nejde srovnat s laboratorními benchmarky) říct, že nová generace Galaxy funguje skvěle, a to i co se focení týče. Podle Samsungu navíc měly dojít zlepšení i schopnosti noční fotografie a optická stabilizace, a to napříč všemi třemi novými modely.

Ale čekal někdo něco jiného? A využije reálně někdo fotoaparát ve 200megapixelovém režimu? To nejsou kdovíjak palčivé otázky, ale při zkoušení telefonů přišly párkrát na mysl. Větší otazník nicméně možná vyvolá cenovka přístrojů. Nejobyčejnější S23 se 128gigabajtovým úložištěm začíná na 23 499 korunách. Terabajtový S23 Ultra? 44 999 korun. Za to pořídíte i skládací Z Fold4. A je to zhruba o patnáct tisíc více než dosavadní král Samsung Galaxy S22 Ultra. Ale ten už teď na úplný vrchol nepatří.