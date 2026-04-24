Sázkaři na Polymarketu zřejmě vzali fén a zmanipulovali pařížský teploměr. Vydělali díky tomu statisíce
Obyčejný fén na baterie měl pomoci neznámým sázkařům uměle zvýšit teplotu na senzoru. Právě na to si předtím vsadili na populární predikční platformě.
Pár minut před sedmou hodinou večerní v půlce dubna se teplota na senzoru u pařížského letiště Charlese de Gaulla nečekaně vyšplhala na 21 stupňů Celsia. Ve stejnou chvíli si neznámý sázkař na predikční platformě Polymarket připsal zisk téměř čtrnáct tisíc dolarů (zhruba 290 tisíc korun) ze vkladu, který nepřevyšoval třicet dolarů (620 korun). Podle francouzských vyšetřovatelů nešlo o lokální anomálii počasí, ale o cílenou fyzickou manipulaci s měřicí technikou.
K podezřelým výkyvům došlo podle deníku Financial Times v průběhu dubna hned dvakrát. Poprvé 6. dubna, kdy večerní teplota skokově vzrostla, a podruhé 15. dubna. Tehdy se hodnota během několika minut změnila z 18 na 22 stupňů Celsia, přičemž senzory zaznamenaly i prudký pokles vlhkosti. Na obě tyto události byly na Polymarketu vsazeny peníze v době, kdy trh odhadoval pravděpodobnost takového vývoje na méně než jedno procento.
Polymarket funguje jako predikční trh, kde uživatelé sázejí na reálné události od výsledků voleb až po meteorologické jevy. Sázka na maximální denní teplotu v Paříži se řídila právě daty z letiště Charlese de Gaulla. V obou inkriminovaných dnech překročil objem sázek na tomto konkrétním trhu 500 tisíc dolarů (10,4 milionu korun), což podle Financial Times představuje více než dvojnásobek běžného denního průměru.
Francouzská národní meteorologická služba Météo-France již podala trestní oznámení. Jak upozornila stanice BFMTV, případem se zabývá oddělení letecké četnické brigády v Roissy. „Vzhledem k fyzickým nálezům na jednom z našich přístrojů a analýze dat ze senzorů byla společnost Météo-France skutečně nucena podat oznámení pro zásah do fungování automatizovaného systému zpracování dat,“ uvedl mluvčí agentury s tím, že kvůli probíhajícímu vyšetřování nebude situaci dále komentovat.
Meteorologická stanice se nacházela v těsné blízkosti veřejné komunikace, což k ní umožňovalo snadný přístup. Deník Le Monde s odkazem na diskuse v komunitě amatérských meteorologů uvedl, že nejpravděpodobnějším nástrojem manipulace byl obyčejný fén na baterie.
Anatomie podezřelých sázek na Polymarketu
6. dubna: Teplota v 19:00 vyskočila na 21 °C. Neznámý účet vsadil méně než 30 dolarů při pravděpodobnosti 0,2 % a vyhrál 13 990 dolarů. Další sázkou na překonání hranice 18 °C získal dalších 2 254 dolarů.
15. dubna: Teplota ve 21:30 nečekaně poskočila na 22 °C. Jiná peněženka proměnila vklad 119 dolarů na výhru přes 21 000 dolarů, přičemž pravděpodobnost jevu byla v době sázky 0,5 %.
Podle Sébastiena Brany, provozovatele fóra Infoclimat, jehož členové data bedlivě sledují, komunita zpočátku nepodezřívala cizí zavinění. Lidé si mysleli, že jde o chybu senzoru nebo teoreticky o projev večerní bouřky. „Když se to 15. dubna stalo znovu, ukázalo se, že se děje něco jiného,“ cituje ho deník Financial Times.
Zda si sázkaři své výhry udrží, není jasné. Polymarket pro většinu mezinárodních účtů nevyžaduje ověření totožnosti, takže identifikace pachatelů přímo přes platformu může být pro vyšetřovatele složitá.
Deník The Telegraph odhaduje celkové zisky podvodníků na zhruba 34 tisíc dolarů, informace The Financial Times hovoří o více než 37 tisících dolarů, což je v aktuálním přepočtu přes 770 tisíc korun. Météo-France mezitím přijala bezpečnostní opatření a zdroj dat pro sázky na nejvyšší pařížskou teplotu byl přesunut na senzor na menším a lépe chráněném letišti Paris-Le Bourget.