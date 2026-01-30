Se svými roboty prorazil i ve světě a říká: U nás se o podnikání neučilo, přitom na MIT bylo vedle vědy
Ján Žižka, jeden z nejpozoruhodnějších česko-slovenských startupistů, v podcastu Money Maker popsal, jak ho ovlivnil pobyt na prestižní škole MIT.
Když Ján Žižka studoval v Bratislavě na Komenského univerzitě počítačové vědy, nikdo z vyučujících tam prý neprohodil ani slovo o podnikání. „Bylo to velmi teoretické, což mi skvěle zformovalo mozek, ale chyběl tam ten další krok,“ vzpomíná spoluzakladatel firem Photoneo a Brightpick v podcastu Money Maker. Zásadní studijní zlom pro něj přišel za oceánem, kam vyrazil v rámci doktorského studia zaměřeného na strojové vidění a robotiku. Strávil tak čas na elitní univerzitě MIT v Bostonu. A to mu podle jeho slov změnilo život.
„Jak se dělá fundraising? Jak se dělá nabídka pro investory? To tam byl normální předmět,“ popsal Žižka zásadní rozdíl mezi americkým vzdělávacím systémem a českým a slovenským vysokoškolským prostředím. „V Bratislavě jsem od učitelů slovo podnikání neslyšel nikdy,“ dodal.
Zároveň připomněl, že propojení akademického světa s průmyslem na MIT nebylo umělé, jak to někdy bývá v Česku. A dal konkrétní příklad: na americké škole vyvíjel zařízení, které ovládalo kurzor na obrazovce pohybem ruky, a jeho profesor prohlásil, že by o to mohl mít zájem Samsung.
O měsíc později už Žižka prezentoval svůj projekt v americké centrále jihokorejského giganta. „Nakonec z toho nic nebylo, ale reálně zvažovali, že by to dávali do televizorů, kdyby byla dobrá cena,“ řekl v podcastu. Lidé ze Samsungu prý během jeho několikaměsíčního studia zavítali do laboratoří MIT hned třikrát: „Vidí v tom benefit, vědí, že jsou to technologie, které reálně využijí.“ Jde o model, který nakonec funguje lépe než vypisování grantů na transfer technologií.
Přesto se po dokončení doktorátu trvale usadil v Bratislavě. Do Ameriky se teď ale vrací víc a víc – jeho aktuální projekt Brightpick, který vyvíjí roboty pro sklady e-shopů, je v Americe čím dál aktivnější a svou tamní centrálu buduje v texaském Austinu. „Měl jsem to udělat dřív,“ odpověděl Žižka na otázku, jestli nelituje, že v USA se víc profiluje až nyní. A doplnil, že coby hardwarový startup by tam mohl získat víc peněz od investorů.
Zároveň ale v Money Makeru dodal, že si nemá nač stěžovat: svou první firmu Photoneo, vyvíjející vidění pro roboty, prodal na konci roku 2024 za více než miliardu korun americké společnosti Zebra Technologies a v rámci dealu z ní vydělil i nynější startup Brightpick. Mezi investory měl a nadále má taková jména, jako jsou investiční fond Credo Ventures nebo spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera.
V rozhovoru s Jánem Žižkou došlo i na to, proč je mu inspirací Elon Musk, co přesně jeho roboti dělají ve skladech Rohlíku nebo Dr. Maxe či jak může umělá inteligence změnit svět průmyslu. Kompletní podcast Money Maker si můžete pustit zde nebo na YouTube, Apple Podcasts či Spotify.