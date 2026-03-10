Fast food podle michelinského šéfkuchaře. V Karlíně si nově dáte smažené okurky i sendvič z Medvěda
Route 54 je mezistátní americká silnice, nově ale taky podnik, který láká na pestrou škálu klasických amerických jídel. A muže na ním byste nečekali.
Karlínský hotel Pulse8 byla dlouho jen velká šedá stavba na Sokolovské ulici, kterou jste bez zájmu minuli, teď ale získává úplně nový rozměr. V jeho přízemí se rozjíždí ambiciózní podnik Route54, který se netají tím, že chce do Prahy přinést pestrou paletu jídel z amerických pouličních dinerů a fast foodů, ale v takové verzi, že už na ně nebudete chtít chodit nikam jinam. Lákají na něj neonové nápisy a diskokoule, jeho menu i to, že za ním stojí michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe.
Pokud je vám spojení Route 54 povědomé, není to náhoda. Úplně stejně se totiž jmenuje mezistátní silnice, která spojuje město Griggsville v Illinois s El Pasem v Texasu – shodou okolností místa, jejichž kuchyni má Gal Ben Moshe v Americe obzvlášť rád. Plus tu chicagskou.
Druhý izraelský šéfkuchař, který si kdy vysloužil michelinskou hvězdu a platí za velkého propagátora levantské kuchyně, tedy v podstatě té blízkovýchodní, je totiž v soukromí velkým milovníkem hamburgerů, grilovaných mas a dalších podobných pochoutek. A tak si jméno dlouhé silnice vybral i jako název svého dalšího podniku. I proto, že ho najdete na adrese Sokolovská 54.
„To bylo přece jasné znamení!“ směje se šéfkuchař, který je v Praze relativním nováčkem, ale na světové gastronomické scéně už platí za etablovaného hráče. Původem Izraelec vedl až do loňského léta vlastní restauraci s michelinskou hvězdou v Berlíně, zkušenosti ale předtím sbíral jak doma v Tel Avivu, tak na spoustě míst v Evropě i Americe. Loni pak Berlín opustil a na podzim otevřel v Praze fine diningovou restauraci Parzival. Ta si koncem roku rovnou vysloužila i zařazení do prvního ryze českého michelinského průvodce.
Už tehdy ale Ben Moshe pracoval na Route54. V něm se, stejně jako v případě Parzivalu, spojil s majiteli sítě Jan Hotels, a proto jeho oba pražské podniky najdete v hotelích. Jeho společníci měli v tom karlínském k dispozici prostor, který chtěli využít, a Ben Moshe dostal za úkol vymyslet jak. „Když jsem zkoumal pražský trh, tak mi došlo, že tu chybí pořádný americký diner se širší nabídkou. Prostě místo, kde dostanete něco víc než jen burgery. Těch je tu dost, ale pořád to jsou jen burgery. A tak to všechno do sebe zapadlo,“ popisuje.
A nabídnutou příležitost využil opravdu ve velkém. Route54 upoutá nepřehlédnutelným neonovým nápisem a interiérem, který spoluvytváří dominantní bar, ale taky nablýskané diskokoule, kulečník, knihovna i arkádové hry – tedy americké klasiky, jen v trochu jiném podání. Vybírat si tu navíc můžete z opravdu pestré nabídky.
Po předkrmech, které tvoří třeba smažené okurky, uzená kukuřice, jalapeňos poppers nebo česnekový chléb, můžete sáhnout jak po klasickém, tak oklahomském cibulovém smash burgeru, chicagském hot dogu nebo italském hovězím sendviči, který proslavil seriál Medvěd.
Tím ale Gal Ben Moshe nekončí – k mání jsou dvě varianty chicagské deep dish pizzy, která má vysoký okraj a je naplněná roztékajícím se sýrem. A samozřejmě také vlastní barbecue, v čele s hovězím brisketem, žebry nebo vepřovým bůčkem.
Kdo by náhodou chtěl něco dietnějšího, na menu jsou i saláty a jako sladká tečka třeba už zmíněný jablečný koláč nebo Mexikem inspirované churros s čokoládou. K pití jsou pak milshaky i americké (nebo české) pivo a několik klasických či signature koktejlů. Zkrátka když se budete chtít nacpat k prasknutí, příležitostí budete mít až až.
Interiér restaurace je záměrně lehce klišovitý, okázalý a vizuálně náročný. Nemá jít o místo, kam se přijdete v klidu najíst, ale naopak takové, kde to bude žít a pulzovat energií. Jako když se zastavíte na jídlo někde cestou u silnice.
„Přiznávám, že jsem velký fanoušek amerického junk foodu,“ směje se Gal Ben Moshe, a když popisuje, jak si doma zkoušel různé druhy hamburgerů, je vám jasné, že to není jen hláška pro dobré PR. „Miluju jeho přímé chutě, jednoduchost receptů a to potěšení, když se do dobře odvedené americké klasiky zakousnete,“ dodává s tím, že si toho v Americe hodně i odvařil a jednoduše si věří, že ví, kdy jeho jídla trefí ten správný „sweet spot“ a chutnají přesně tak, jak chutnat mají.
„Kouzlo mojí kariéry je v tom, že nejsem svázaný s jedním konkrétním místem nebo tradicí. Vařím prostě to, co mám rád a co mi chutná. Působil jsem ve špičkových kuchyních po celém světě, ale málokdy na místech, která by servírovala tenhle specifický styl. O to víc mě to ale baví,“ přiznává Ben Moshe.
Hrdý je prý na celé své menu, když by ale měl jmenovat jedno jídlo, na které je nejpyšnější, zvolil by hovězí hrudí neboli brisket z grilu. „Málokde mimo USA tohle maso dělají správně, chce to hodně trpělivosti, správné dřevo a hodně respektu k masu jako takovému. Můj osobní favorit je ale náš italský hovězí sendvič, který proslavil seriál Medvěd. To je pro mě čirá radost,“ uzavírá šéfkuchař.