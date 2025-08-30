Serena Williams přiznala, že zhubla 14 kilo díky lékům. Je to otevřenost, nebo byznysová kampaň?
Tenisová hvězda prolomila tabu o lécích na hubnutí, to se ale nesetkalo s pochopením. Stala se totiž tváří společnosti, za kterou stojí její manžel.
Když se před pár dny v amerických médiích jako NBC News, People nebo Vogue objevil exkluzivní rozhovor s tenistkou Serenou Williams, potvrdily se už několik měsíců kolující spekulace fanoušků. „Serena Williams s pomocí léčiva GLP-1 zhubla 14 kilo,“ hlásají titulky a tenistka na fotografiích pózuje s injekčním perem nejmenované značky.
Současně s tím telemedicínská společnost Ro, která poskytuje online zdravotní péči a stojí za novým lékem ze skupiny GLP-1 s názvem Zepbound, zaplavila veřejný prostor billboardy, televizními spoty i online kampaněmi. V dystopickém videu připomínajícím populární seriál Black Mirror si Williams do břicha aplikuje pravděpodobně právě Zepbound a hlásá: „Po dětech je to přesně to, co mé tělo potřebovalo“.
Nejúspěšnější světová tenistka s 23 grandslamovými tituly ukončila svou kariéru po US Open v roce 2022 a o rok později pak porodila svou druhou dceru. I nadále ale zůstala fyzicky aktivní a ke své původní předporodní váze se ze zdravotních důvodů snažila vrátit pomocí zdravého stravování a intenzivních několikahodinových tréninků, jak uvádí v rozhovoru pro Today Show.
Frustrace z intenzivního úsilí, které nemělo stejný efekt jako dříve, ji však přivedla, alespoň podle jejích slov, k něčemu, čemu se dosud bránila. „Měla jsem pocit, že je to zkratka, ale není. Především po dvou dětech jsem nebyla schopná být na tom zdravotně tak, jak jsem potřebovala,“ připisuje Williams v Today Show vyšší váze potíže s krevním cukrem a bolestí kloubů.
Nemalé množství komentářů její otevřenost kvituje. Užívání léků jako Ozempic nebo Mounjaro, které jsou určené k léčbě obezity nebo cukrovky 2. typu, se totiž v posledních měsících stalo především mezi známými osobnostmi populárním prostředkem ke snadnějšímu hubnutí. „Vždyť na tom jsou všichni, ale nemluví o tom! Měli bychom být otevření, není důvod to zapírat, protože se cítím skvěle,“ komentuje Williams svou proměnu v Today Show.
Snaha o destigmatizaci nebo pečlivě plánovaná kampaň?
Přiznání tenistky s sebou ale přineslo také vlnu kritiky a znepokojení zaznívající jak od odborné, tak i laické veřejnosti. Podle kritiků totiž koordinovaná mediální kampaň působí spíše jako propagace nového produktu Zepbound a společnosti Ro, jež se tenistka stala hlavní tváří, než jako snaha o destigmatizaci užívání léků na hubnutí.
Celou teorii o precizně promyšleném tahu pak podporuje fakt, že manžel Sereny Williams, Alexis Ohanian, sedí ve správní radě společnosti Ro a je jejím významným investorem. Ačkoliv totiž tenistka netrpí ani diabetem 2. typu, ani obezitou, je se svým dosahem a popularitou ideální postavou k zasažení cílového publika, které by dosud ani nenapadlo, že by léky na hubnutí mohlo zkusit užívat.
Zach Reitano, CEO společnosti Ro, tento záměr pro The Wall Street Journal potvrdil: „Právě to, že Serena podle některých lidí GLP-1 nepotřebuje a nemusela by jej užívat, je přesně důvod, proč je ideální. Zpochybňuje totiž představu o tom, kdo všechno může z těchto nástrojů skutečně těžit.“ Spolupráce Ro s Williams je tak snahou o normalizování léků k hubnutí jakožto lifestylového produktu vhodného pro většinovou společnost.
To je ale problematické hned z několika důvodů. „Jedná se o další příklad sportovce, který chce za každou cenu hubnout,“ říká biochemik Aleš Dvořák působící na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se zabývá sportovní biochemií a biochemií zdraví. „Z pohledu sportovního výkonu se to samozřejmě pochopit dá, ale otázkou je, jaký to vysílá signál společnosti,“ dodává.
Snaha o normalizaci je problematická v případě, že je tento lék pro běžnou populaci v zásadě nedostupný.
Upozorňuje také, že léky ze skupiny GLP-1 předepisují lékaři po důkladném vyšetření u osob s BMI převyšujícím 27. Zároveň je léčbu potřeba kombinovat s vyváženou stravou a pohybovou aktivitou. „Pro obézní populaci je to skvělá věc, ze zdravotního hlediska z toho nesmírně profitují. Zhubnou, zlepší se jim biochemické parametry jako koncentrace tuků v krvi nebo cholesterol, sníží se riziko infarktu,“ popisuje biochemik benefity léčby.
Ačkoliv léčiva jako Ozempic nebo Mounjaro prošly klinickými testy a věnují se jim studie publikované v prestižních časopisech, Dvořák upozorňuje na chybějící data týkající se užívání léčiv osobami bez obezity nebo cukrovky 2. typu. „Léčiva nebyla testována na lidech, kteří jsou zdraví a hubení. Takže nelze říct, že člověk, který není obézní, ale jen chce shodit pár kilo, by měl sáhnout po této možnosti. Neměla by to být berlička, která povede k nadužívání,“ tvrdí.
Podle Dvořáka je v případech, kdy je to možné, lepší volit tělu přirozenou cestu. „Stejně jako u vitamínů, které je nejlepší přijímat v přirozené formě, je lepší hubnout postupně pomocí sportu a kalorického deficitu bez drastických diet,“ konstatuje biochemik. S pomalým hubnutím se lze také vyhnout takzvanému jojo efektu, kdy se nižší váha po ukončení hubnoucího režimu vrátí zpět na původní čísla.
Právě k tomu často po vysazení GLP-1 léků dochází, podle Dvořáka je tedy pravděpodobné, že bude nutné léčiva užívat dlouhodobě. V Česku je například hrazen pojišťovnou pouze Ozempic a to výlučně pro osoby s diabetem 2. typu. V případě, že si jedinec hradí léčbu sám, vychází Ozempic na 2 300–2 600 korun měsíčně. U americké společnosti Ro začíná hubnoucí program úvodní konzultací s poplatkem do 99 dolarů a pokračuje měsíčním členstvím za 145 dolarů, přičemž první měsíc je cena snížená na 45 dolarů.
Cena samotných léků se pak pohybuje dle pojistného krytí, v případě samoplátců pak vychází na 349–1 000 dolarů měsíčně v závislosti na výběru léku. Společně s členstvím se pak měsíční poplatky mohou vyšplhat v přepočtu až na 24 000 korun. „Pokud je tedy řeč o nějakém vzoru a normalizaci, je to opět problematické, jelikož je tento lék pro běžnou populaci v zásadě nedostupný,“ myslí si Dvořák.
Místo sportu investování
I přes to, že Serena Williams patřila mezi nejlépe placené sportovkyně na světě, během své tenisové kariéry obdržela za výhry více než 94 milionů dolarů, velká část jejího bohatství pochází z podnikání, partnerských smluv a venture kapitálových fondů. Kromě spolupráce se značkami jako Puma, Nike nebo Gatorade je společně se svou sestrou držitelkou minoritního podílu amerického fotbalového týmu Miami Dolphins. V roce 2022 pak s Natalie Portman, Evou Longoria, Miou Hamm a Becky G investovaly do Národní ženské fotbalové ligy (NSWL).
Po účasti na konferenci JP Morgan Chase před několika lety se Williams rozhodla zareagovat na propastný rozdíl v investování do startupů vedených ženami nebo muži minoritního etnika založením vlastní investiční firmy Serena Ventures. Ta se aktuálně pyšní portfoliem s více než 60 společnostmi, z čehož 14 z nich dosáhlo v roce 2024 miliardové valuace a obdrželo tak status jednorožce.
Jako Afroameričanka v typicky bílém sportu se kvůli opakované kritice týkající se vzhledu stala hlasitou bojovnicí proti stereotypům. Nevyžádané komentáře s rasistickým podtextem využívala jako příležitost k osvětě a uvědomovala si také důležitost reprezentace. „Miluji své tělo a nikdy bych na něm nic neměnila. Nežádám vás, abyste ho měli rádi. Jen vás prosím, abyste mě nechali být sama sebou. Chci totiž, aby dívka, která vypadá jako já, měla možnost cítit se dobře ve své kůži,“ uvedla pro ABC News v roce 2016.
Možná právě proto vyvolala její výrazná fyzická změna v mnoha fanoušcích zklamání z toho, že se sportovkyně dlouhodobě bojující za diverzitu nechala zlomit. „Podle některých je to jen osobní volba, jiní v tom vidí negativní zprávu týkající se přijetí černošské krásy v její přirozené podobě – nahrazování našich křivek a rysů standardy, které vycházejí z ‚evropských ideálů‘,“ píše instagramový účet Pretty Shades of Melanin.
Mezi nejhlasitější kritiky otevřeně komentující spojení Sereny Williams se společností Ro patří anglická herečka Jameela Jamil, která na svém instagramovém účtu varuje především před nežádoucími účinky a hrozícím jojo efektem. „Pokud se něco pokazí, nemáte miliardu dolarů na to to napravit,“ píše v příspěvku.
„Celebrity v nablýskaných reklamách, které neupozorňují na tato rizika, nejsou vašimi přáteli a nezajímají se o vás. Poslouchejte své lékaře,“ píše v dalším příspěvku, ve kterém také dodává vlastní zkušenost s nedostatečnou informovaností ohledně nežádoucích účinků léků na hubnutí. „Už nikdy nebudu plně zdravá a lituju všeho, co jsem riskovala, jen abych byla štíhlá,“ uvádí.
Jamil zároveň zdůrazňuje, že její kritika nesměřuje k samotnému tělu Williams. Ve stejném duchu se nese také množství komentářů na sociálních sítích, podle kterých je rozhodnutí tenistky zhubnout čistě osobní záležitostí. S tím souhlasí i Williams, která se však rozhodla sdílet tento krok s veřejností. „Ženská těla jsou často posuzována, ať už mají jakoukoliv velikost, a já nejsem výjimkou. Myslím si ale, že by se měla milovat v jakékoliv velikosti i vzhledu,“ říká pro People.