Šestá trefa před koncem roku. Jet Ventures investovali do umělé inteligence, která automatizuje cla

Jet Ventures v prosinci poslali 950 tisíc eur do rakouského Digicustu. Celní byrokracie poroste a umělá inteligence ji odbaví rychleji než lidé.
Zatímco většina investorů v prosinci pomalu bilancuje rok, v pražských kancelářích Jet Investment se ještě podepisovaly smlouvy. Průmyslová investiční skupina těsně před koncem roku oznámila další, již šestou investici svého venture kapitálového fondu Jet Venture 1. Tentokrát peníze neputují do české kotliny, ale k jižním sousedům – do rakouského startupu Digicust.
Fond startupu posílá 950 tisíc eur (zhruba 24 milionů korun) a v investičním kole se k němu přidává fond Look.AI, který jako koinvestor přihazuje dalších 250 tisíc eur. Na první pohled jde o klasickou investici do automatizace. Při bližším prozkoumání kontextu globálního obchodu se však ukazuje, že by se mohlo jednat o vhodné načasování. Světová logistika totiž nevyhnutelně kráčí směrem k protekcionismu a vysoké byrokratické zátěži.
Digitální celník, jak se dá zjednodušeně platforma Digicust označovat, přichází v době, kdy Evropská unie plánuje zasáhnout proti levným zásilkám z asijských tržišť, zatímco za oceánem Donald Trump nepředvídatelně zvyšuje celní tarify a netají se ani plány na nové celní bariéry.
Když se obchodní války nedají vyhrát
Sami zakladatelé rakouského startupu vnímají současnou geopolitickou situaci jako klíčový motor pro svůj byznys. Celní řízení je oblast, která desítky let spoléhala na armády úředníků a manuální přepisování dat. To už ale přestává stačit.
„Obchodní války nelze vyhrát, ale celní procesy ano,“ komentoval nedávno aktuální tržní situaci na svém LinkedInu Boris Parmakovic, spoluzakladatel a CEO Digicustu. Upozornil na to, že ačkoli jsou politické nálady nepředvídatelné, administrativa musí být připravena na cokoliv. „V roce 2025 se vrací éra protekcionismu v plné síle. Od spotřebního zboží po kritické suroviny, cla a regulatorní překážky vytvářejí novou nejistotu. Zpoždění, zdražování a ztráta důvěry jsou rizika, která se opakují.“
Parmakovicova firma od roku 2020 vyvíjí virtuální agenty vybavené umělou inteligencí, kteří dokáží přečíst dokumenty, správně zařadit zboží do celních sazebníků a celý proces odbavení zkrátit z hodin na minuty. Pro logistické firmy je to často jediná cesta, jak zvládnout nebývalé překážky. Firma je navíc držitelem certifikace TÜV SÜD (IEEE CertifAIed) pro důvěryhodné aplikace umělé inteligence s důrazem na eticky odpovědné využití technologií.
„EU plánuje zavedení poplatků i pro malé zásilky z nečlenských zemí, aby narovnala trh. To je sice správný krok pro férovou soutěž, ale klade to obrovské nároky na procesy. Bez automatizace a AI to systémově nepůjde zvládnout,“ dodává Parmakovic k chystaným změnám, které mají dopadnout na miliony balíčků denně proudících do Evropy.
Za tři roky v portfoliu 18 investic
Pro fond Jet Venture 1 je sázka na Digicust logickým krokem zapadajícím do jeho strategie. Zaměřuje se na B2B startupy v regionu, který nazývá „průmyslovým srdcem Evropy“ (Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko). Nehledá přitom jen hype kolem umělé inteligence a dat, ale technologie, které řeší reálné problémy průmyslu a logistiky.
„Digicust nastavuje nový standard. Jejich kombinace proprietární technologie a expertizy v oblasti AI umožňuje zákazníkům násobné zvýšení přesnosti a produktivity v oblasti zpracovávání celních deklarací,“ vysvětluje hlavní motivaci Kamil Levinský, který stojí v čele fondu Jet Venture 1. Poslední investice má Digicustu pomoci stát se budoucím lídrem segmentu a podpořit jeho růst na nových trzích.
Investicí do rakouské firmy uzavírá Levinského tým svůj první velmi aktivní rok. Fond, který cílí na velikost 50 milionů eur (1,2 miliardy korun), už stihl podpořit šest společností. Kromě Digicustu má v portfoliu například českou digitální továrnu Partory, platformu pro správu dat Boost.space nebo německý deep tech Headmade Materials, který tiskne z kovu na 3D tiskárnách.
A v tomto tempu hodlá fond pokračovat i nadále. „Příští rok plánujeme přidat dalších šest investic a stejně tak v roce 2027, abychom naplnili cíl osmnácti firem,“ nastínil plány Levinský v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch. Strategií fondu přitom není jen slepě sypat peníze do růstu tržeb, ale tlačit startupy k reálné ziskovosti a zdravé marži, což je rukopis, který si venture kapitálová větev nese z mateřské skupiny Jet Investment.
Samotná skupina Jet Investment, založená Igorem Faitem už v roce 1997, patří k těžkým vahám českého byznysu. Ve svých fondech spravuje aktiva za 17 miliard korun a zaměstnává v portfoliových firmách téměř pět tisíc lidí.
Zatímco velké fondy skupiny kupují a restrukturalizují zavedené průmyslové podniky (jako 2JCP, Rockfin nebo Fiberpreg), fond Jet Venture 1 se zaměřuje na svět nových průmyslových technologií. Synergie je zřejmá – startupy získají přístup do továren a k zakázkám velkých hráčů, průmyslový holding zase nezaspí dobu, kdy se výroba a logistika nenávratně digitalizují.
