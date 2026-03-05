Seznam ustoupil tlaku, sníží poplatky na Sreality. A hned zavádí novou službu, se kterou má vybrat víc peněz
Antimonopolní úřad zjišťoval, zda Seznam na portálu nezneužívá dominance. Kdo bude chtít mít rychlé info o realitách, zaplatí si 199 korun měsíčně.
Portál Sreality je jasným hegemonem zdejšího realitního trhu – pro makléře, developery i nemovitostní kanceláře v zásadě platí, že nebýt na něm znamená zásadně se připravovat o byznys. To, jaké má platforma spadající pod českou internetovou jedničku Seznam postavení, ale zároveň mnoha insiderům vadilo. A po zásahu antimonopolního úřadu nyní dojde u Srealit ke změně jejich cenové politiky.
Antimonopolní úřad (ÚOHS) prověřoval právě to, zda Seznam nezneužívá dominantní postavení Srealit na trhu online inzerce nemovitostí. Problém měl být v objemových slevách a v tom, že se ceny za zveřejňování lišily i podle regionů a podle toho, jestli makléř patřil do velké franšízové sítě, nebo podnikal na vlastní pěst. Pro menší a nezávislé zprostředkovatele tak měly být podmínky výrazně nevýhodnější.
Seznam se po jednání s úřadem zavázal ke změnám. Podle oznámení ÚOHS sníží základní jednotkovou cenu za zveřejnění inzerátu na prodej i pronájem a hlavně – ceny budou nově stejné pro všechny realitní zprostředkovatele bez ohledu na to, kde inzerovaná nemovitost leží. Nový ceník musí Seznam zavést do devadesáti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. „Nový obchodní model serveru Sreality.cz, který začne platit na začátku dubna 2026, lépe reflektuje potřeby malých i velkých hráčů na realitním trhu. Při jeho přípravě jsme zohlednili podněty relevantních odborných autorit a institucí, včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.
Zmírní se prý i slevová progrese a franšízové sítě přijdou o část dosavadního zvýhodnění. To by mělo posílit konkurenční pozici menších samostatných makléřů, kteří dosud v systému objemových slev a regionálních rozdílů tahali za kratší konec. Právě nerovné podmínky mezi franšízami a nezávislými zprostředkovateli patřily k hlavním výtkám úřadu.
„Na společnosti s dominantním postavením se vztahují přísnější pravidla než na ostatní soutěžitele. Dominantní společnosti musí dbát na to, aby jednaly na základě nediskriminačně nastavených pravidel,“ vysvětlil místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb. Rozhodnutí je už pravomocné, i když formálně nepředjímá, že k porušení zákona skutečně došlo – úřad své šetření ukončil dřív na základě vstřícných kroků Seznamu.
Seznam asi úpravami přijde o část peněz, které na Srealitách vydělával. Už ale oznámil jinou službu, s jejímž nasazením si manko dost možná dorovná. Prakticky ve stejné chvíli, kdy antimonopolní úřad oznámil výsledek řízení, spustil Seznam úplně nový produkt: placenou prémiovou verzi portálu s názvem Sreality Premium. Za 199 korun měsíčně nabídne uživatelům rozšířené funkce, které mají poskytnout informační náskok při hledání a nákupu nemovitostí.
Prémiová verze cílí na makléře, kupce i investory, kteří se chtějí rozhodovat rychle a s co nejlepšími daty. Nabízí historii cen nemovitostí, okamžitá upozornění na nové inzeráty nebo přehled prodaných bytů v okolí. „Rychlost rozhodování je dnes na realitním trhu klíčovou vlastností. Ne vždy je čas vypracovávat podrobné analýzy,“ uvedla Hana Kontriš, manažerka Oborových služeb Seznam.
Novinkou je i vyhledávání přirozeným jazykem – uživatel prostě napíše nebo nadiktuje, co hledá, a portál mu vyfiltruje odpovídající nabídky. Další funkcí je hledání podle fotografie. Prémiový účet nabízí i přepočet cen na metr čtvereční přímo ve výpisu inzerátů, možnost filtrovat jen soukromé inzeráty, zlevněné nebo nerezervované nemovitosti a přehlednou historii vlastních reakcí na inzeráty. Pro běžné uživatele se přitom podle Seznamu nic nemění – bezplatné funkce včetně nástrojů jako Cenový kompas nebo Investiční kalkulačka zůstávají zachovány.
Pro Seznam nejde o první konfrontaci s antimonopolním úřadem, který vede právník a dlouholetý státní úředník Petr Mlsna. Na podzim 2024 jeho podřízení zasahovali v Seznamu a soud později tuto akci označil jako nezákonnou, což popsala agentura ČTK. Novináři Seznam Zpráv se tehdy zabývali vazbami Petra Mlsny na jiné byznysmeny. I kvůli tomu se rozvířily spekulace, že Seznam a jeho mediální byznys by mohly být pod útokem jiných miliardářů, což majitel vyhledávače Ivo Lukačovič nakonec popřel.