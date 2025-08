Sice pořád baví, ale… Z nové Wednesday na Netflixu udělali celou Addamsovu rodinu. A je to škoda

Uložit 0

Druhá řada seriálu Wednesday právě začíná! Oblíbená antihrdinka z Addamsovic rodiny s ostrým jazykem (i nožem) se vrací do školy pro prapodivné bytosti. Na Netflixu si ode dneška pustíte první čtyři epizody, další čtveřice bude následovat 3. září. A jak se první půlka nové Wednesday povedla? No, stále nás asi baví, ale…

Stále stejná Wednesday?

Wednesday Addams v podání Jenny Ortegy jsme si zamilovali jako cynickou dívku, která hledala své místo na škole s fantastickými vyvrheli. A na konci první řady seriálového hitu od Netflixu ho našla. Stále byla tou temnou Wednesday, ale fandili jste jí, chápali jste ji a stejně jako někteří její spolužáci jste si k ní našli cestu. Možná dokonce vybudovali sympatie.

Jenže ve druhé řadě jako by prošla restartem a vrátila se na začátek. Je spíš protivná a otravná. Až na facku. Protože víte, že už byla (trochu) jiná. Všechno znovu automaticky neguje, až je to někdy směšné. Jako by se těch předchozích osm epizod ani nestalo.

Pokud vás její pózy a hláškování baví, budete s touhle staronovou Wednesday nejspíš stále spokojeni. My jsme ale doufali v něco víc. A což o to, něco víc jsme dostali. Jenže jinak, než bychom si přáli. Tam, kde jsme u Wednesday čekali posun, se její postava zasekla – ale tam, kde to seriál vůbec nepotřeboval, naopak nabobtnal.

Příliš velká rodinka

První řada Wednesday totiž byla, inu, o Wednesday. V té druhé ale nastupuje celá Addamsova rodina a ještě spousta dalších spolužáků, záporáků, ředitelů či psychiatrů. Až si budete říkat, kde je ta Wednesday, o které má být tenhle seriál především. Jako byste se dívali na variaci na Harryho Pottera – na kouzelný svět plný roztodivných postaviček, kde si každá řeší to své.

Někdy se protnou, někdy ale ne. Že s Wednesday nastoupí do školy i její mladší bratr, to ještě má svou logiku. Ale že se přistěhují i její rodiče, to už působí účelově. A pak zjistíte, že sirény mají své problémy, vlkodlaci mají problémy, medúzy mají problémy. A samozřejmě Wednesdayin bratr Pugsley i její matka mají problémy… Hotová telenovela.

Možná je to ale tím, že nám už není -náct a na seriál koukáme trochu jinýma očima než jeho největší cílovka. A tak chceme něco jiného než obsáhlé teen drama, byť v hororovém kabátku. Kouzlo jedničky bylo totiž i v tom, že se u něj mohla klidně sejít celá rodina a všichni byli spokojení. Tady si troufáme říct, že se starší ročníky budou už trochu nudit.

Horor a komedie jako od Burtona

Co se Wednesday nicméně opět daří, to je spojení hororu a humoru. Vlastně se chce říct, že druhá řada je místy výrazně strašidelnější než ta předchozí, menší děti se budou opravdu bát. Stále to je ale dílo zčásti stvořené a režírované Timem Burtonem, takže hravost dostává přednost před hrůzou. A kdo má jeho filmy nakoukané, zaznamená tentokrát spoustu pro něj typických prvků.

Celkově je na druhé řadě Wednesday jasně znát, že si na ní Netflix dal záležet a nešetřil, vždyť i nového ředitele akademie Nikdyvíc hraje Steve Buscemi. Nás, kteří jsme se těšili na kompaktní pokračování příběhu o svérázné holce, ale prostě zklamala tím, jak všechno vzala ze široka. Pořád je to seriál, na který se vyplatí podívat, pro nás ale ztratil své pravé kouzlo.