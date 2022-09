Sice se to vleče, ale neuteče. Noví Bulánci po měsících zpoždění dorazí v polovině listopadu

Možná to trvá už příliš dlouho, ale jak se říká – kdo si počká, ten se dočká. A to se týká i nové verze legendární české hry Bulánci, kterou původní tvůrci přepracovali, aby splňovala modernější nároky. Po měsících zpoždění se nyní blíží její kýžené vydání. Předběžný přístup, v rámci kterého si hráči budou moci zastřílet ve staronových mapách, bude spuštěn už v listopadu.

Bulánci 2.0 se pro veřejnost spustí 14. listopadu, a to na herní platformě Steam, kde v tento den proběhne takzvaný Československý herní týden. Pro fanoušky modernizovaných krvelačných polštářů, kteří hru podpořili již ve veleúspěšné kampani na crowdfundingovém portálu Startovač, by se předběžný přístup mohl otevřít o dva týdny dříve. Pokud to tvůrci stihnou.

V první fázi si hráči budou moci užívat známých map jako Pohádka, Továrna a Disco, které budou přepracované do modernějšího grafického hávu a také budou rozšířeny, aby se na nich dalo hrát několik herních módů v různých počtech hráčů. Tvůrci v kampani slibovali i možnost multiplayeru a také editor mapových rozhraní, tyto prvky ale dorazí až později.

„Práce na hře více hráčů nás momentálně zaměstnávají nejvíc, především nás potrápil online multiplayer. Chceme, aby hra dobře reagovala i s pomalejším připojením, což je technický oříšek. V předběžném přístupu testovací online multiplayer bude, ale budeme ho ještě – s pomocí komunity – dál ladit,“ uvádí autoři hry.

Premiéra nových Bulánků tak bude poměrně značně omezena, teprve až plná verze hry, u které se ještě neví, kdy vyjde, přinese ty nejzajímavější věci. Například příběhovou kampaň a zmíněný multiplayer či editor úrovní map.