Škodovka pohřbila další projekt sdílené mobility. Po skútrech a autech pro studenty končí i HoppyGo
Podle HoppyGo nenaplnilo peer-to-peer sdílení aut očekávání. Škodovka teď doporučuje vlastní služby, v nichž nabízí zápůjčky elektrických modelů.
Přeprava budoucnosti má mnoho podob a jednou s nich je i sdílení. Mezi služby, které na něj sází, patřil i český projekt HoppyGo, díky němuž si lidé mohli mezi sebou půjčovat vlastní auta. Firma spadající pod inovační laboratoř Škoda Auto DigiLab (dnes Škoda X) v průběhu let začala nabízet i vozy z vlastní flotily a postupně expandovala také do Polska a na Slovensko. Do budoucnosti ale nakonec nezamíří – k 15. říjnu ukončí své dosavadní působení.
Takzvané peer-to-peer sdílení aut podle firmy ztrácelo v poslední době dynamiku a nenaplňovalo očekávání z hlediska budoucího růstu. „Obracíme proto svou pozornost k projektům, které mají potenciál k dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji,“ oznámilo HoppyGo na svém blogu. Dle vyjádření teď svým uživatelům doporučuje služby Škoda Explore a Škoda GO, které umožňují dlouhodobější zapůjčení elektrických modelů mladoboleslavské automobilky, a to v Česku i na Slovensku. V tomto případě se už ale nejedná o peer-to-peer model, neboť se vozy vyzvedávají u autorizovaných prodejců.
Podle poslední zveřejněné účetní závěrky skončil HoppyGo za rok 2023 ve ztrátě více než jednoho milionu korun, zatímco obrat činil 34 milionů. O rok dříve firma zaznamenala ztrátu přibližně 984 tisíc korun, obrat dosáhl téměř 50 milionů. Zajímavostí je, že v roce 2023 skončila další služba z dílny Škoda X BeRider, která nabízela sdílené elektrické skútry. Koupila ji pak sice bývalá konkurence, ta ale nakonec opustila starý byznysový model a raději přešla na dlouhodobé pronájmy na minimálně tři měsíce. V roce 2023 zanikla také studentská carsharingová platforma Uniqway, která rovněž spadala pod křídla Škody. Ta však stále provozuje například aplikaci pro dopravu po Praze Citymove.
V Česku působí i další podobné služby, například Anytime, Autonapůl, Car4Way či Bolt Drive, ani jedna však nefunguje na modelu peer-to-peer. Jeden z nestarších českých carsharingů AJO zamířil předloni do likvidace.