Slavia prodala skoro 30 tisíc dresů a merchandising jí vynesl přes 100 milionů. Nově má obchod na Národní
Tržby z merchandisingu Slavie dorovnávají příjmy od jejích dvou největších sponzorů. Klub obchody provozuje sám a míří i na Alzu.
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Kolem domu na Národní 43 v Praze 1 podle údajů hlavního města denně projde přes 30 tisíc lidí. Fotbalová Slavia tu otevřela nový oficiální fanshop, kterým míří na fanoušky, kteří se do Edenu nedostanou pravidelně, i na turisty. Ti mají podle klubu tvořit zhruba polovinu zákazníků. Na 81 metrech čtverečních prodává dresy, oblečení i kolekci, která ve fanshopu na stadionu k mání nebude. Do otevření a vybavení Slavia vložila kolem 3,5 milionu korun a v prvním roce od prodejny čeká tržby lehce nad 30 milionů korun.
Prodej klubového zboží přitom pro Slavii začíná být velký byznys. „V poslední sezoně, která byla zároveň naší první kompletní sezonou, kdy jsme provoz fanshopu převzali jako klub do vlastních rukou, se tržby z merchandisingu pohybovaly vysoko nad hranicí 100 milionů korun,“ říká pro CzechCrunch marketingový ředitel Slavie Jakub Mačát. Pro představu, podobnou částku ročně klubu podle informací CzechCrunche přinášejí jeho dva největší partneři, sázková kancelář Fortuna a investiční platforma eToro.
Fanshop klub provozuje sám druhým rokem. Nejdřív zrekonstruoval původní prodejnu, postavil nový e-shop, vlastní tým a dodavatelský řetězec a po šesti měsících se přestěhoval do nového fanshopu v Edenu. Ten podle Mačáta zůstává největším v Česku a byl hlavním impulzem pro tržby. Velkou roli hrály i dresy, které Slavii od loňska dodává britská značka Castore a první sadu pro ni navrhl umělec Pasta Oner. Klub se podle něj přiblížil hranici 30 tisíc prodaných kusů.
Víc dresů v Česku prodá jen konkurenční Sparta, která jich v sezoně 2025/26 prodala přes 34 tisíc a překonala tak vlastní rekord z předchozího ročníku. Letošní kolekci Slavie navrhl designér Pavel Fuksa a prodeje se podle klubu vyvíjejí velmi podobně jako v loňské sezoně. Sparta svůj fanshop mimo stadion otevřela před dvěma lety na pražském letišti, a to ve spolupráci se specialistou na merchandising Footballmania. Slavia prodejnu v centru, stejně jako fanshop v Edenu a e-shop, provozuje sama.
Kromě Národní třídy klub vyjednával o prostorách v dolní části Václavského náměstí a v ulici Na Příkopě. Rozhodla podle Mačáta viditelnost z ulice, počet kolemjdoucích, velikost prostoru a ekonomické podmínky. Prodejnu má Slavia v nájmu a z provozního pohledu počítá s rentabilitou prakticky od začátku. „Pokud jde o návratnost počáteční investice, i v konzervativním scénáři počítáme maximálně se třemi lety. Věříme ale, že skutečná návratnost bude výrazně rychlejší,“ doplňuje Mačát.
Exkluzivní nabídku pro centrum tvoří výhradně vlastní produkty klubu, které propojují Slavii s Prahou a jejími místy, jako je Staroměstský orloj nebo Vltava. Obchod nabízí i potisk dresů. Při výběru prodavačů byla podmínkou dobrá angličtina. „Chceme jim být blíž i mimo stadion a zároveň představovat Slavii jako jeden ze symbolů Prahy návštěvníkům z celého světa,“ říká o fanoušcích předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.
V aktuální sezoně Slavia počítá s dalším výrazným růstem tržeb a rozšiřuje distribuci. Své zboží už zalistovala na Alze a od poloviny listopadu si zákazníci budou moci objednávky z e-shopu vyzvedávat i na Národní. Další prodejní kanály klub plánuje spustit na začátku příštího roku.