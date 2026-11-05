Sleduje ho téměř milion lidí a byznys roste. Slovenský youtuber Duklock prodal pět milionů plechovek s vodou
Dušan Brachna původně chtěl nápoj proti kocovině. Nyní vysvětluje, co je značka Qapka a jak roste. Ukáže se s ní také na konferenci Money Maker.
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Slovenského youtubera Dušana Brachnu, kterého všichni znají pod přezdívkou Duklock, sleduje téměř milion lidí, na Instagramu má dalších více než půl milionu fanoušků. Kdo jeho videa a tvorbu nezná, mohl v posledním roce narazit na jeho plechovky. Ochucená voda Qapka, kterou spoluzaložil, oslavila první narozeniny a v září pokořila milník pět milionů prodaných plechovek. „Na to, že máme za sebou teprve první rok, je to docela fajn číslo,“ říká Brachna, který dnes natáčí v pražském studiu a příští týden vystoupí na velké konferenci Money Maker.
Tržby Qapky jsou podle něj osmkrát vyšší než loni a pohybují se v desítkách milionů korun. „To ale neznamená, že se v nich koupeme,“ směje se devětadvacetiletý tvůrce, který peníze reinvestuje do dalšího rozvoje. „Jsme extrémně vděční za odezvu a podporu našich zákazníků a máme plány, jak s tímto úspěchem naložit tak, aby byli lidé stejně mile překvapeni jako my z takového startu,“ dodává Brachna.
Rodák z Bratislavy, kde studoval grafický design, má v Qapce na starosti marketing a propagaci, dva další spoluzakladatelé design, kreativu, vývoj a provoz. „Je to v podstatě náš vedlejší job, ale přistupujeme k němu jako k hlavní práci,“ popisuje Brachna. Sám se přitom přirozeně stal i hlavní tváří celé značky. „Jsem přesvědčený, že by se mezi lidi dostala, i kdyby nevěděli, že je to můj produkt. Já jsem jí jen dal rychlejší start a spoustu ušetřených nákladů na marketing,“ dodává.
Kariéru na YouTube odstartoval v roce 2012 jako prvák na střední škole, kde mu to poradil jeho spolužák. Tím byl Daniel Štrauch, známý jako GoGo, z něhož se stal nejodebíranější slovenský youtuber. Brachna mu s videi občas pomáhal a v posledním ročníku si řekl, že bude dělat videa tak, jak by je sám chtěl sledovat, a zvládne přitom i přípravu na maturitu. Nová aktivita se rychle rozjela a na konci čtvrtého ročníku, v roce 2016, se rozhodl jít do toho naplno.
„Začal jsem na YouTube vydělávat tolik, že bych z toho utáhl i nájem. Tak jsem si řekl, že zkusím dělat YouTube jako full-time job aspoň na rok, a protože jsem viděl, že kámošům jako GoGo, Selassie nebo Asimister už videa vydělávají docela slušně, tak jsem to viděl docela reálně,“ vzpomíná. Od her se postupně přesunul k technologiím a zábavným formátům včetně úspěšných reakčních videí.
Money Maker 2026
- Proběhne v Průmyslovém paláci v Praze na Výstavišti 10. listopadu 2026.
- Motto je „Investice pro lepší život“ a konference nabídne pět základních tematických bloků: investice, byznys, reality, well-being a tvůrci.
- K dispozici budou dvě scény (nazvané Money a Maker), dvě desítky workshopů, experience zóna, networking.
- Celkem vystoupí přes 60 řečníků a hostů.
- Představí se mimo jiné Marek Dospiva, Aleš Michl, Simona Kijonková, Petr Čech, Zorka Hejdová, DJ NobodyListen, Bé Hà Nguyen, Tomáš Šebek nebo Michal Semotan s Filipem Kejlou.
- Více informací včetně vstupenek najdete na webu konference.
„Všechno dělám tak, abych se u toho sám bavil. Zjistil jsem, že to funguje nejlíp,“ popisuje. Hlavní kanál dnes tvoří s kolegou Romanem Drevem, se kterým se dělí přímo o výdělky z YouTube. Měsíčně jde podle Brachny o desítky tisíc eur, záleží na tom, jak se mění ceny reklamy. Na vedlejším kanálu DuklockPlus spolupracuje se střihačem a placeným moderátorem chatu při živých přenosech. I tam má téměř půl milionu odběratelů a historicky nejsledovanější videa mají přes milion zhlédnutí. Na hlavním kanálu má i několik dvoumilionových zásahů.
Postupně se rozhodl vydat také do offline světa. Nejprve přes klasický merchandising, až došel k vlastní značce nápojů. „Původně jsem chtěl dělat drink, který by přímo bojoval s kocovinou. Mělo jít o něco, co člověku ‚zdravě uleví‘. Při pátrání jsem ale zjistil, že to nejlepší pro boj s kocovinou je hydratace už během konzumace alkoholu,“ vypráví. První Qapka proto byla čistá pramenitá voda z Jeseníků v hliníkové plechovce.
Na základě ohlasů zákazníků pak firma začala zkoušet příchutě a výrobu přesunula k prameni v rakouských Alpách. Dnešní Qapka je voda s přírodní příchutí a agávovým sirupem, v níž je 0,7 gramu cukru na sto mililitrů. „Když jsme to celé vymýšleli, nic podobného na trhu nebylo. Klíčovou součástí produktu pro nás byla kvalita vody a máme radost, že si ji lidé rychle oblíbili,“ říká Brachna.
Podobné produkty přitom zažívají boom. V Česku s podobným konceptem přišla třeba značka Cans Jaroslava Becka, která za prvních osmnáct měsíců oznamovala milion prodaných plechovek s perlivou vodou a bez cukru i sladidel. Každý ale cílí trochu jiným směrem a na pozadí funguje jinak. Qapka je produkt mnohem více svázaný se svým otcem zakladatelem. Ten přiznává, že třeba cesta do kamenných obchodů i proto byla poměrně složitá.
„Nejsem první a určitě ani ne poslední tvůrce, který přišel s vlastním produktem do obchodů. Nebyli jsme v jednoduché pozici, protože spousta tvůrců zkouší dostat své produkty ven a později je musí stahovat. Mnoho řetězců po takové zkušenosti nechce riskovat,“ vysvětluje Duklock. Nejrychleji se Qapka objevila na Rohlíku, který ji zalistoval za jedenáct dní, s velkými řetězci to ale trvalo přes půl roku.
Když se to konečně podařilo, objevily se problémy s výrobní linkou. Jedna várka dorazila s datem spotřeby v americkém formátu, tedy s prohozeným dnem a měsícem. Firma kvůli tomu vyjednávala výjimku s potravinářskou a veterinární správou, a i když ji dostala, moc jí to ale nepomohlo. Nakonec musela ručně přelepit přes 200 tisíc plechovek. „Stálo nás to nemalé peníze i čas. Aspoň si teď dáváme pětkrát větší pozor,“ říká Brachna s tím, že dnes už se mu podařilo prorazit do většiny obchodů.
Za poslední rok mu YouTube podle jeho slov přinesl zhruba 65 procent příjmů, spolupráce se značkami a merch po deseti procentech a Qapka zbylých patnáct procent. Spoluprací v posledních letech ubral, drží se zejména dlouholetých partnerů. Díky nim prý nemusí řešit, jak YouTube zase změní pravidla. Ušetřené peníze za marketing Qapky investuje firma do projektů, které mu dávají smysl.
S firmou Europlasma rozdal dárcům krve přes 30 tisíc plechovek a ve vybraných školách už nabízí Qapku za výrazně nižší cenu než v obchodech. Tento projekt chce dál rozšiřovat, protože nápoj podle firmy díky nízkému obsahu cukru splňuje takzvanou pamlskovou vyhlášku, která určuje, co se smí prodávat ve školách.
Na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá 10. listopadu v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti, bude Brachna v rozhovoru mluvit o svém příběhu, byznysu i právě Qapce. Návštěvníci ji tam budou moct také ochutnat, vstupenky lze koupit na webu konference. Další plány si zatím ale Brachna nechává pro sebe. A na otázku, jestli pro něj bude za pět let větší byznys obsah, nebo vlastní produkty, nemá jednoznačnou odpověď. „Myslím, že nejbližších pět let půjdou tyhle byznysy ruku v ruce. Je možné, že se do té doby odpověď změní, ale momentálně si to neumím představit,“ říká.