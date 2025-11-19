Slevomat od Britů kupuje elitní fond, přidávají se manažeři firmy a jedna z nejbohatších Češek
Britská Secret Escapes po osmi letech prodává. Nový majoritní vlastník chce posílit pozici firmy v cestování a rozšířit technologie.
Po osmi letech pod křídly britské skupiny Secret Escapes mění český zážitkový portál Slevomat majitele. Do transakce se investičně zapojí i management v čele se CEO Tomášem Bravermanem a family office jedné z nejbohatších Češek Jitky Cechlové Komárkové. Genesis Capital prostřednictvím svého fondu Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) získá většinový podíl ve Slevomat Group, která kromě českého Slevomatu zahrnuje také slovenský Zľavomat.
„Slevomat Group je silná a dobře řízená společnost s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu. Dlouhodobě roste a dokazuje, že si umí udržet svou pozici i v silně konkurenčním online prostředí,“ uvedl Tomáš Sýkora, investiční ředitel Genesis Capital. Fond vidí podle něj velký potenciál v dalším rozvoji silné značky, posilování spokojenosti a loajality zákazníků i technologických schopností portálu.
Obchodní jednání proběhlo v úzkém partnerství s Tomášem Bravermanem, současným CEO Slevomat Group, a stávajícím vedením skupiny. Management se do transakce rovněž investičně zapojí spolu s family officem Jitky Cechlové Komárkové, sestry miliardáře Karla Komárka a majitelky strojírenské skupiny Bonatrans. Strany se dohodly cenu transakce nezveřejňovat, dokončení podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Pro Tomáše Bravermana, který stojí v čele Slevomatu od července loňského roku, představuje transakce příležitost vrátit společnost do domácího prostředí. „Děkujeme Secret Escapes za mnoho let úspěšné spolupráce a za cenné zkušenosti, které nám během této doby předávali. Jejich silné know-how v oblasti luxusních travel zážitků pomohlo formovat dnešní podobu nabídky Slevomatu,“ dodal Braverman, který předtím deset let vedl cenový srovnávač Heureka.
Nový vlastník přichází v době, kdy se Slevomatu finančně daří. Obrat celé skupiny za rok 2024 stoupl na necelých pět miliard korun, přičemž kategorie cestování tvořila 70 procent. Největší podíl na výsledcích měl Slevomat.cz, který doplňuje slovenský Zlavomat.sk. Podle Bravermana čeká firmu nyní vánoční sezona, která je pro ni zpravidla jednou z nejintenzivnějších prodejních sezón v roce.
Na celém procesu jsme intenzivně pracovali přibližně poslední rok.
Historie českého Slevomatu sahá do dubna 2010, kdy ho založil podnikatel Tomáš Čupr společně s Petrem Bartošem a Romanou Sudovou. Brzy do projektu vstoupila investiční skupina Miton s téměř polovičním podílem, později se přidala skupina Enern. V srpnu 2017 celou skupinu včetně slovenského Zlavomatu a agregátoru Skrz.cz koupila britská Secret Escapes za cenu, která podle tehdejších informací lehce přesahovala 1,5 miliardy korun.
„Osobně mám velkou radost z toho, že se Slevomat Group vrací do českých rukou,“ řekl Braverman. Z vedení Slevomat Group se do transakce zapojí kromě něj také Jakub Mazal, Matěj Dvorský, Romana Trusinová, Petr Hýža, Jaroslav Hanslík a Lucia Pavlíková.
Genesis Capital je private equity skupina působící ve střední Evropě, která od roku 1999 vybudovala sedm fondů v celkové hodnotě přesahující 650 milionů eur a investovala do více než 90 firem. Jejími investory jsou přední instituce jako Evropský investiční fond, Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Česká spořitelna a také vybraní podnikatelé a miliardáři. Aktuální portfolio zahrnuje společnosti jako GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media či Nay-Datart.
Proces převodu pod nové vlastníky by měl být podle Bravermana dokončen do konce roku 2025. „Na celém procesu jsme intenzivně pracovali přibližně poslední rok,“ doplnil. Firma, která dnes zaměstnává přes 300 lidí v Česku a na Slovensku a má téměř devět milionů registrovaných zákazníků, tak začíná novou kapitolu.