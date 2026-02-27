Sotva si udělal řidičák, už závodí o titul mistra světa F1. A brzy ho bude znát celý svět
Narodil se v roce 2006, ale už závodí ve Formuli 1 a je černým koněm celé série. Italský pilot Kimi Antonelli bude bojovat o titul mistra světa.
Narodil se ve městě, odkud pochází jedna z nejlahodnějších omáček vůbec. Italská Boloňa mu ale do života dala mnohem víc. Právě tam poprvé přičuchl k závodění na okruzích a stal se nejtalentovanějším mladým závodníkem široko daleko. Proto si ho rychle všimli až ve Formuli 1, kam loni ve svých osmnácti přestoupil, aby převzal místo po Lewisi Hamiltonovi. A teď může tento na první pohled stydlivý a skromný kluk způsobit ve sportovním světě velké věci.
Kimi Antonelli rád točil volantem už od útlého dětství. Ostatně se narodil do rodiny, která měla k závodění velmi blízko. Jeho otec Marco patřil ve své době k úspěšným motorsportovým závodníkům a dokázal rozpoznat talent, který Kimi na okruzích měl. A tak s ním obrážel menší soutěže v motokárách v Itálii, kde prakticky neměl konkurenci a dominoval na většině tratí.
Později, respektive pár let před pubertou, se Antonelli začal objevovat i na startovních roštech napříč různými evropskými poháry v juniorských motokárách, kde pravidelně končil na medailových pozicích a kde mimo jiné závodil s dalším velmi ambiciózním, ještě mladším pilotem Arvidem Lindbladem, kterého do bojů o titul mistra světa Formule 1 letos posílá stáj Red Bullu.
Zlom ale přišel v momentě, kdy si ho coby třináctiletého vybral Mercedes do svého prestižního programu juniorských závodníků. Najednou měl v zádech značku se silným renomé, která do něj vkládala velké naděje. A to se projevilo i na výsledcích, když vyhrál jak titul v italské F4, tak v seriálu ADAC ve stejné kategorii. Navíc ve stejném roce 2022.
V rámci obou šampionátů nasbíral dvaadvacet vítězství a sedmadvacet umístění na pódiích, což jen potvrdilo, že má před sebou zářnou budoucnost – a Mercedes si mohl mnout ruce a přemýšlet, kdy bude správný moment, aby ho v kategoriích formulí posunul úplně nejvýše, respektive do Formule 1. To přišlo v roce 2024.
Když se posunul do F2 a dosáhl v ní několika přesvědčivých vítězství, šéf stáje Mercedes-AMG Petronas Toto Wolff měl jasno, že Antonelli bude tím, který v jeho monopostech F1 nahradí britského závodníka Lewise Hamiltona, jenž zrovna přecházel do týmu od Ferrari. Přelomovou zprávu mu sdělil přes videohovor.
V ten moment začala pro tehdy osmnáctiletého Antonelliho zcela nová, podstatně fyzicky i psychicky náročnější kapitola. Z kluka, kterému šlo závodění v nižších motorsportových kategorií takříkajíc od ruky a sotva si před loňskou sezónou udělal řidičák na auto, se musel stát zodpovědný pilot s chutí se zlepšovat, odolávat tlaku okolí a soupeřit s těmi nejlepšími na světě.
Jeho premiérová sezóna ve Formuli 1, kterou odjel loni, pro něj dopadla velmi dobře. V celkovém pořadí v ní skončil na sedmém místě, třikrát stál na pódiu (z toho byl jednou na druhém místě) a stanovil rekord v počtu nasbíraných bodů – nikdo před ním v první sezóně v kariéře nedosáhl na počet 150.
Rázem se stal i populárnějším mezi širší veřejností. Jeho instagramový účet se rozrostl o miliony nových sledujících a začala si ho všímat světová média, která často nešetřila chválou. Nehledě na to, že si přišel i na podstatně zajímavější peníze, v přepočtu okolo čtyřiceti milionů korun. Ostatně velký prostor mu teď věnuje i Netflix v rámci očekávané osmé série F1: Touha po vítězství, která mapuje zákulisí minulé sezóny a která právě dnes vyšla.
Kariéra v elitní soutěži se nicméně nehodnotí podle jedné sezóny – musí se potvrzovat rok co rok. A právě letošní ročník Formule 1 může být stěžejní, jelikož Mercedes patří ke stájím, které podle technických předpokladů i předběžného testování mají jedno z nejlepších aut na okruhu a patří k papírovým favoritům na vítězství.
Ačkoliv v Mercedesu jezdí i sedmadvacetiletý britský pilot George Russell, který je teoreticky větším adeptem na vítězství než Antonelli, věci se mohou rychle změnit i díky tomu, že všichni jezdci budou závodit podle nových pravidel s tím, že jejich monoposty musely projít výraznou technickou přestavbou, což je velkou výhodou pro ne tak zkušené piloty.
Velká cena Austrálie, která letošní sezónu Formule 1 zahájí, je v plánu na neděli 8. března. A byť jeden závod vývoj celé šňůry ani v nejmenším nerozhoduje, úvodní víkend tradičně napoví, jak rychle si týmy osvojily nové technické předpisy a kdo dokázal přes zimu nejlépe připravit svůj vůz i jezdce.