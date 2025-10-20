Špatně užívané léky v Česku zabijí víc lidí než nehody na silnicích, říkají autoři nové aplikace Molecula
Průměrný Čech načne ročně 32 balení léků. Řadu z nich ale užívá s minimálními či škodlivými účinky. Pomoci s tím má aplikace Molecula od Channel Lab.
Na tom, že obyčejný ibuprofen v rozumném dávkování by neměl většině populace uškodit, by se zřejmě shodla většina z milionů Čechů, kteří růžovou pilulku skladují doma ve skříňce, na kancelářském stole nebo v kabelce. Že se však koncentrace účinné látky až zdvojnásobí, pokud prášek zapijeme coca-colou, to už nejspíš vědí jen ti nejinformovanější.
„Kolem 70 % lidí podle našich průzkumů nečte příbalové letáky. Pak jim ale často unikne, s čím například lék nekombinovat a kdy ho neužívat. Což zdaleka není taková banalita, jak lidem někdy připadá,“ říká k tomu klinický farmaceut a spoluautor projektu Molecula Josef Suchopár, jehož dlouholetá databáze lékových interakcí je jedním z pilířů aplikace.
Molecula si dává za cíl přeložit složité farmaceutické informace do srozumitelných doporučení pro běžného uživatele — bez googlení a bez lovení v cizojazyčných databázích. Špatně užívané léky totiž v Česku zabijí podle autorů aplikace víc lidí než nehody na silnicích.
Průměrný Čech načne ročně 32 balení léků – a Molecula proto v praxi funguje jako chytrý hlídač celé domácnosti. Založíte lékové karty pro každého člena rodiny, nové přípravky přidáváte naskenováním čárového kódu z krabičky a aplikace si k nim stáhne oficiální údaje. Okamžitě zkontroluje, jestli se léky „nehádají“ mezi sebou, s jídlem či nápoji, a místo dlouhých výkladů nabídne jasné instrukce typu „nekombinovat“, „snížit dávku“ nebo „brát raději večer“.
Zároveň pohlídá dávkování i načasování — nejčastější slabinu dlouhodobé léčby. U dětí a seniorů přidává rodičovská kontrola notifikaci, že dávka skutečně proběhla nebo že se na ni zapomnělo. „Třetina problémů, se kterými se na mě pacienti obracejí, je jen o špatném užívání. Zapomenuté dávky, nevhodné kombinace, špatné zapíjení,“ dodává Suchopár.
Hlavně se neptejte Googlu, víc než půlka informací tam není správně.
Za projektem stojí skupina Channel Lab a její zakladatel David Navrátil vysvětluje, proč je Molecula v plné rodinné verzi bezplatná: „Precizní medicína má být dostupná všem. Proto jsme v Česku zpřístupnili plný rodinný účet Moleculy zdarma a lidem, kteří si aplikaci dříve koupili, vracíme peníze. Férovost a rovný přístup jsou pro nás klíčové.“
Od poloviny září tak uživatelé bez reklam využijí rodinný lékový management i kontrolu interakcí a autoři chystají další praktické novinky: načítání dávkování přímo z příbalových letáků, rozšíření databáze doplňků stravy s hodnocením kvality a ve druhé fázi v příštím roce také napojení na farmakogenetiku, která pomůže přizpůsobit výběr i dávkování léků konkrétnímu člověku.
Příklady situací, kdy Molecula pomáhá:
- Ibuprofen + cola: kombinace může zvýšit koncentraci léčiva v krvi; pokud zároveň berete „řediče krve“, riziko roste.
- Paralen + Ataralgin: duplicita paracetamolu ze dvou různých krabiček → riziko předávkování.
- „Hrsti“ pilulek najednou: appka si pamatuje rozložení dávek během dne a připomene je v čase, kdy mají dávat smysl.
Aplikace Molecula podle autorů myslí na české prostředí: pracuje s lokálními názvy a registracemi, takže uživatel skutečně najde to, co má doma v lékárničce — ne jen obecnou účinnou látku. Největší přínos však přichází v každodenních detailech: připomene rozložení „hrsti“ pilulek do denního rytmu, upozorní na duplicity (typicky dvě různé krabičky s paracetamolem), a pokud se doma rozjede podzimní štafeta respiračních nemocí, udrží přehled, kdo co bere a jak dlouho
Autoři Moleculy také poukazují na obvyklý postup, který velká část uživatelů léků volí – vyhledávání informací na internetu. „Hlavně se neptejte Googlu, víc než půlka informací tam není správně. Ono to láká, ale může vás to pěkně zmást. V lepším případě dáte za léky víc peněz, protože jich užijete víc, nebo vám léčba bude trvá delší čas. V tom horším zbytečně tělu uškodíte,“ říká na závěr Josef Suchopár.
