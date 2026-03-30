Splněný Lego sen. Český fanoušek uspěl v prestižní soutěži a jeho stavebnice míří do prodeje
Filip Hostýnek dlouho snil o tom, že jeho kreace z kostek Lego osloví fanoušky po celém světě. Nyní si ten sen splnil – a ještě na tom vydělá.
Určitě jste o tom taky snili, když jste z kostek Lego stavěli své vlastní výtvory. Že zrovna vaše jedinečné dílo by se proměnilo na stavebnici, kterou by si mohli koupit kostičkoví nadšenci po celém světě. A vy byste na tom ještě samozřejmě vydělali. Tenhle sen si nyní splnil Filip Hostýnek, který jako první Čech uspěl v soutěži s takto lukrativní cenou.
Že Lego není jen hračka pro děti, dokazují desítky stavebnic s dospěláckou tematikou, ale i obrovská komunita starších fanoušků. Nebo třeba online tržiště, na nichž se točí velké peníze při nákupu konkrétních kostek nebo setů, které vytvořili nikoliv oficiální designéři značky Lego, ale stavitelé z řad nadšenců. Nejznámější takové tržiště je BrickLink – založené Čechem Danem Ježkem, po jehož smrti projekt koupilo samotné Lego. Právě díky BrickLinku si budete moci pořídit stavebnici od dalšího Čecha.
Filip Hostýnek se stal prvním českým finalistou soutěže BrickLink Designer Program, v níž amatérští (avšak pouze statusem, nikoliv schopnostmi!) designéři soutěží o příležitost dostat svůj nápad do prodeje. Hostýnek zaujal stavebnicí pařížského kiosku, která v únoru příštího roku vstoupí do fáze crowdfundingu. Což znamená, že pokud si jeho set předobjednají aspoň tři tisíce lidí, půjde do výroby. Zatím se to všem projektům povedlo. A i český designér by si tak měl zajímavě vydělat.
„Jako designér výherního modelu aktuálně pracuji na jeho finalizaci s designéry z BrickLinku a dostanu pětiprocentní podíl z prodeje,“ říká Hostýnek. Může si tak přijít na jeden až dva miliony korun. Po očekávaném splnění předobjednávek se totiž podle poptávky vyrobí 30 až 50 tisíc kusů každé stavebnice, které si zájemci zakoupí přímo přes Lego a dostanou je v polovině příštího roku. Příjemný přivýdělek za stavebnici složenou ze 729 dílků.
Hostýnkův kiosek inspirovaný Paříží na přelomu 19. a 20. století byl jedním z pěti finalistů už desáté série programu. V konkurenci šesti stovek snaživců zaujaly odbornou porotu, které pomohlo i hlasování veřejnosti, stavebnice středověkého rytířského turnaje, hasičské zbrojnice, kosmické kavárny a železniční stanice z Divokého západu. Nicméně zpátky k českému staviteli, pro kterého to nebyl první pokus proniknout do „poloprofi“ Lego designu.
„Do programu posílám své modely už od páté série. Pokaždé přišlo zklamání, když můj návrh nevybrali. Při zpětném pohledu si ale myslím, že jsem si vyhrát nezasloužil. Nebyl jsem připravený a mé modely nebyly dost dobré,“ uvedl Hostýnek. To už ale neplatí. „Když jsem zjistil, že jsem jedním z finalistů, nemohl jsem tomu uvěřit a stále se mi tomu věří jen těžko. Připadá mi to jako sen,“ uvedl muž, jenž v Lego komunitě vystupuje pod přezdívkou HostasBuilds.
Hostýnek mimochodem už teď plánuje „něco velkého“ do 13. série BDP. K tomu na specializovaných serverech prodává instrukce ke svým dalším výtvorům – případně rovnou kombinaci návodu a balíku vybraných kostiček. Jinak se živí jako kolorista zodpovědný za správné barevné podání videa pro klienty jako Škoda, Sonnentor, Horalky nebo zbrojovka Colt CZ. A za zmínku stojí, že nedávno obdobný úspěch oslavil ještě jeden český stavitel.
BrickLink Designer Program je totiž jedním z pouhých dvou způsobů, jak lidé nepracující přímo pro Lego mohou dosáhnout na prodej oficiální stavebnice. Existuje také projekt Lego Ideas. I do něj se Hostýnek přihlásil se stavebnicí newyorské burzy. Nicméně koncem roku se v něm zadařilo jinému českému staviteli Sebastianu Veselkovi.
Jeho Lego stavebnice inspirovaná seriálem Downton Abbey získala dost hlasů od fanoušků k tomu, aby se na ni podívali zástupci Lega – a odsouhlasili její výrobu. A aby snad těch českých stop mezi plastovými kostičkami nebylo málo, připomeneme, že ještě letos Lego otevře oficiální obchod v centru Prahy.