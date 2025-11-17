Sport, rajčata i reality show. Jak být úspěšný a vydělat? Přijďte se inspirovat na Money Maker
Na velké byznysové a investiční konferenci vystoupí mimo jiné Bořek Dočkal, Hana Sahulová Součková, Markus Krug nebo Zdeněk Cendra.
Co mají společného fotbal, rajčata, jedna z nejpopulárnějších reality show v Česku a globálně úspěšní byznysmeni a investoři? Všichni se sejdou již tento čtvrtek 20. listopadu na Výstavišti v Holešovicích. CzechCrunch tu pořádá další ročník velké konference Money Maker, která nabídne inspiraci všem, kteří chtějí uspět v investicích a byznysu. Čekají vás dvě stage, desítky řečníků, workshopy, expo zóna i networking. A v prodeji jsou poslední vstupenky. Koupit je můžete na webu akce, kde najdete i celý program.
Money Maker mimochodem není jen naše akce, ale také speciální druh rajčat, která se mají vyznačovat především bujným růstem a velkým výnosem. Na své farmě je pěstovala i farmářka Hana Sahulová Součková, která povypráví, jak jde na 40 hektarech půdy dělat byznys. Do něj se pustil po své úspěšné fotbalové kariéře také Bořek Dočkal, který prošel Spartou i štacemi v Dánsku nebo Číně. Teď má s dalšími moderní health club a spolu s bývalým hokejistou Radimem Vrbatou popíše, jak po kariéře o svých aktivitách přemýšlí.
Celá konference se bude konat jen pár dní před finále reality show Zrádci, která i díky jejím tvůrcům hýbe Českem. Jako režisér za ní stojí Markus Krug, zatímco v pozadí hýbe multimediálními a online aktivitami známý marketér Vilém Franěk. Přímo na Money Makeru pohovoří o tom, jak se taková show dělá a jak moc velká věc to vlastně je. Chybět ale samozřejmě nebude ani celá řada osobností, jejichž podnikání a aktivity se pohybují v miliardách a učit se od nich může každý.
O tom, jak se dělá z Vinohrad miliardový byznys s globálními hráči, promluví zakladatel CDN77 Zdeněk Cendra, o hledání startupové rakety si budeme povídat s jedním z nejúspěšnějších investorů u nás Ondřejem Bartošem a součástí nabitého programu budou také například zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, bývalý fotbalový brankář Petr Čech, spolumajitelka továrny na pekařské pece z Čejče Martina Kornfeilová nebo známí investoři Michal Semotan a Filip Kejla.
Výše zmíněné je přitom jen výběr toho, na co se můžete těšit v rámci programu v Nové Spirále. Vedle toho poběží celý den také investiční stage, kde se budeme bavit s vybranými osobnostmi o tom, zda je lepší investovat do cihel, akcií, krypta nebo snad ještě něčeho úplně jiného. Hřebem celého večera pak bude vedle afterparty s živým vystoupením KJ SAX, drinky z baru Forbína a DJ setem Radio Diven také exkluzivní podpis jednoho z největších kryptodealů v Česku. Víc ale zatím nemůžeme ani naznačovat.
Během dne se bude soutěžit o mobilní telefon Samsung Galaxy Z Fold 7 a hodinky Robot Aplos Grey Sun. Na webu konference Money Maker jsou k dispozici poslední vstupenky, a pokud si největší byznysově-investiční akci podzimu nechcete nechat ujít, neváhejte.