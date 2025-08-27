Byznys –  – 3 min čtení

Spravuje bohatým rodinné majetky a říká: Jejich přemýšlení ovlivnila smrt Petra Kellnera a covid

Helena Svárovská vede ve skupině J&T divizi Family Office, jejími klienty jsou lidé s majetkem od 100 milionů korun výš.

Luboš KrečLuboš Kreč

hsvarovska

Foto: J&T

Helena Svárovská vede v J&T divizi Family Office

0Zobrazit komentáře

Helena Svárovská ví o českých bohatých lidech první i poslední. Jako ředitelka J&T Family Office se denně setkává s klienty, kteří mají majetek v řádu desítek či stovek milionů korun a potřebují mimo jiné vyřešit, jak jej předat dalším generacím. A sleduje hned několik trendů a změn, které její obor ovlivňují.

„Předně je tu generace podnikatelů, kteří vybudovali majetek v devadesátých letech. Ti stárnou a řeší, co bude dál,“ říká absolventka pražské VŠE. V podstatě by se dalo říct, že po letech odkládání začínají čeští milionáři intenzivně řešit další osud svého majetku. Ostatně podle nejnovějšího J&T Family Office Reportu se ztrojnásobil počet těch, kteří už vědí, jak bude předávání jejich jmění probíhat.

Jedním ze zlomových okamžiků byla tragická smrt Petra Kellnera v roce 2021. „Zafungovala jako takové memento mori,“ popisuje Svárovská dopad této události na českou podnikatelskou scénu. A dodává: „Byl to ten moment, kdy si řada lidí uvědomila svou bezprostřední smrtelnost. Stejně tak zapůsobila koronavirová pandemie, která přinesla silnou vlnu introspekce mezi byznysmeny.“

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Ostatně věk je klíčovým faktorem. Z průzkumu, který Family Office pod vedením Svárovské nechal vypracovat, vyplývá, že lidé od padesáti let výš začínají nad předáváním majetku uvažovat a v šedesáti pak přecházejí k reálným krokům. „Záleží vždycky na situaci. Svým způsobem je pozdě vždycky, zítra vás může přejet auto, i když vám je pětadvacet,“ zmiňuje pragmaticky Svárovská.

Klíčové pro průběh vypořádávání majetku podle ní je, v jakém stavu je rodina. „Pokud je rodina v pohodě a komunikují spolu, tak je to skvělé. Tam pak nebývají žádné zásadní trable. V momentě, kdy řešíte nějaký spor, přemýšlíte třeba o rozvodu, tak je to výrazně složitější.“ Obratem ale doplňuje, že z její zkušenosti převažují pozitivní příběhy nad těmi smutnými, kdy došlo na hádky a složité rozbroje.

tkac

Foto: J&T

Patrik Tkáč

Překvapivě se předávání majetku netýká jen ultra bohatých, ale typicky i lidí, kteří vlastní například rodinný dům. I pro ně může být užitečné včas sepsat alespoň závěť a nespoléhat jen na klasické dědické řízení.

Práce family office specialistů, jako je Helena Svárovská, je překvapivě více o psychologii než o financích. „Někdy jste v situaci, kdy říkáte věci, které jsou klientovi nepříjemné,“ přiznává s tím, že ona ani její kolegové nejsou „armáda kejvačů“.

tkac

Přečtěte si takéJ&T prodala za 19 miliard slovenskou 365.bankJ&T prodala za 19 miliard slovenskou 365.bank, koupil ji belgický majitel ČSOB

Jaké nepříjemnosti to jsou? Největší výzvou bývá rodinná dynamika. „Problém bývá to, že nastupující generace to neumí převzít,“ popisuje a připomíná, že hlavně podnikatelé z devadesátých let často mají děti z více vztahů: „Nejlépe se osvědčil způsob, kdy si rodiče dávali pozor, čím zahrnují své potomky, aby je přílišnou materiální podporou nedemotivovali v budoucnu.“

V souvislosti s předáváním majetku se často hovoří o svěřenských fondech. Jejich renomé nepříliš dobře posloužili politici, kteří do nich dočasně umístili své majetky. Zároveň je mnoho lidí – mylně – vnímá jako nástroj daňové optimalizace: „Daňově to vlastně není moc výhodné. Svěřenský fond slouží skutečně k předávání majetku další generaci nebo k jeho ochraně.“

svarovska

Foto: J&T

Helena Svárovská z J&T Family Office

Zároveň podle ní neplatí, že by svěřenské fondy byly jen pro bohaté, protože se do nich dá umístit například i pouhý byt. Celkové náklady na zřízení fondu včetně notářských a právních služeb se mohou pohybovat v desítkách tisíc korun, takže nejde o extrémní sumy.

J&T Family Office se nicméně zaměřuje na klienty s majetkem od 100 milionů korun výše. Typický klient má jmění v různých aktivech – nemovitosti, akciové portfolio, aktivní firmu, někdy i unikátní sbírky: „Řešíme, jak to uspořádat tak, aby se do toho vtělily představy toho člověka, který to vybudoval, ale zároveň s respektem ke generaci, která je následující.“

Pokud je rodina v pohodě a komunikují spolu, tak je to skvělé. Tam pak nebývají žádné zásadní trable.

Stále více jejích klientů přitom uvažuje o diverzifikaci majetku do zahraničí, velmi často například do Lichtenštejnska. „Hledají pro část majetku jurisdikci, kde je právní i daňové prostředí stabilní,“ vysvětluje.

Svárovská zároveň věří, že osvěta postupně pomůže české společnosti vybudovat si tradici předávání majetku, která na západě funguje i stovky let, ale u nás byla na čtyři dekády přerušena.

A nezamíchá s tím nějak technologická revoluce? Nad tím se Helena Svárovská zasměje: „Přišel k nám klient, jehož majetek se počítá ve stovkách milionů korun, kterému AI namalovala, co s ním má udělat. A po nás chtěl, ať mu ten plán za 10 tisíc zrevidujeme. Odmítli jsme, nepřijde mi zodpovědné se k tomu stavět takto,“ kroutí hlavou.

Současně s tím ale připomíná, že pro správné nastavení správy majetku a jeho předávání je klíčové si udělat jasno v tom, co kdo vlastní: „A to bývá někdy to, do čeho se nikomu nechce. Může s tím být dost práce pozjišťovat, kde a co mají, jakou to má hodnotu. Může to být paradoxně otrava, to roztřídit. Ale je naprosto zásadní si v majetku udělat pořádek.“

Nepřehlédněte:

Související témata:J&TPetr Kellner
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  2. 2

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu

  3. 3

    amber-kroniky-roger-zelazny-tatran

    Jednu z nejzásadnějších fantasy sérií čeká obří české vydání. Všech deset knih vyjde najednou

  1. 1

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  2. 2

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu

  3. 3

    warhammer-40-000-games-workshop

    Plastoví vojáčci jim vybojovali 18 miliard korun za jediný rok. Půl miliardy ze zisku dostali zaměstnanci