Stačí přidat dubajskou čokoládu a máte hit. Za měsíc jsme prodali krémy za miliony, říká Alex Koníček

Arašídové krémy, granoly a další sladké i slané pochutiny vyrábí už téměř deset let. Takovou nákupní mánii jako teď ale ještě nezažil. Když si s Alexem Koníčkem telefonujeme, ještě předtím rychle vyřizuje něco s kolegy, kteří jsou zavalení počtem objednávek. A co se to ve štěrboholském ústředí značky Big Boy děje? Začala prodávat pistáciový krém s příchutí dubajské čokolády a zákazníci vzali její e-shop útokem. „Nic takového nepamatuju,“ říká dvaatřicetiletý zakladatel firmy, která podobně jako řada dalších naskočila na trend, který teď hýbe Českem.

Kdo nějak pracuje s čokoládou, určitě musel minimálně zvážit, zda se připojit. Po dubajské čokoládě teď totiž baží de facto všichni, minimálně aby ochutnali, o čem to vlastně celé je. Z čokolády naplněné pistáciovým krémem a sezamovou pastou tahini se stal hit díky influencerce Marii Vehera, která na TikToku na konci roku 2023 zveřejnila videa, jak tuto původem dubajskou pochutinu jí. Video se začalo virálně šířit a „dubajská čokoláda“ v posledních měsících dorazila také do Česka. A také k nám do redakce, kde jsme několik čokolád chutnali.

„Poprvé jsme tento trend zachytili už někdy v září nebo říjnu u slovenských influencerů. Nejdřív jsme se divili, co to vlastně je. Tehdy jsme pracovali na jiné vlastní novince, ale když jsme viděli, jak zájem o dubajskou čokoládu roste, začali jsme vyvíjet vlastní variantu. Chtěli jsme, aby byla jiná než všechny ostatní na trhu,“ vzpomíná Alex Koníček.

Foto: Big Boy Pistáciový krém s příchutí dubajské čokolády od značky Big Boy

Výsledek? Jen v únoru prodal Big Boy čtrnáct tisíc pistáciových krémů s příchutí dubajské čokolády. Do firemní kasy to přineslo přes čtyři miliony korun. „Absolutní měsíční rekord, nic takového jsme tu ještě neměli,“ dodává zakladatel značky. K vývoji přitom v Big Boyovi přistupovali opatrně, nebyli si jistí, jestli jejich varianta zafunguje.

„Nechtěli jsme jen tupě koupit nějaký produkt, přebalit ho do vlastního obalu a zahlásit: ‚Koukejte, taky máme dubajskou čokoládu!‘ Mám pocit, že to tak pár firem udělalo a slaví s tím úspěch, ale my od začátku stavíme na vlastních recepturách. Proti řadě jiných značek máme velkou výhodu ve vlastní výrobě,“ popisuje Koníček. Finální produkt nakonec dokázal se svým týmem dostat do prodeje za měsíc půl, obvykle přitom takový proces trvá minimálně dvakrát tak dlouho.

Testovacích verzí vytvořili několik, nakonec padla volba na tu úplně první. „Vyhrála první namíchaná receptura, ve které jsme vsadili na to, že bude skoro bez cukru. Hodně lidí si totiž stěžuje, že jsou dubajské čokolády přeslazené,“ popisuje šéf Big Boye. Jejich krém má na sto gramů jen necelých šest gramů cukru, navíc je bez lepku. K pistáciím první jakosti, které česká značka odebírá přímo z Itálie, přidali ještě křupavé kuličky, a jakmile výsledek vystavili na e-shopu, po 170gramové skleničce za 299 korun se jen zaprášilo.

Původní plán byl, že to bude jednorázová limitovaná edice o tisíci kusech. „Jenže první tisícovka zmizela za čtyřiadvacet hodin a desítky zákazníků nám každý den psaly, kdy bude další várka. Stala se z toho ‚obrovská limitka‘, která už pravděpodobně v nějaké podobě zůstane v nabídce. Pokud náš krém s dubajskou čokoládou vyprodáme a nestihneme naskladnit, na zákaznické lince zažíváme masakr. A lidé z výroby už slovo Dubaj taky neradi slyší,“ usmívá se Koníček.

Foto: Big Boy Alex Koníček, zakladatel Big Boye, a jeho pistáciový krém s příchutí dubajské čokolády

Prodejní rekordy s sebou ale přináší také starosti, na provoz firmy je to velký nápor. „Jsme zvyklí na určité výkyvy během kampaní, ale na ty býváme připravení. Tady jsme vůbec nepočítali, že bude mít naše dubajská edice takový úspěch. Problém je třeba i v tom, že najednou ve světě dochází kvalitní pistácie, protože je všichni chtějí. Dodavatelé je začali pančovat méně kvalitními, a tak to musíme hlídat, abychom udrželi nejvyšší kvalitu,“ popisuje zakladatel Big Boye další úskalí, které s sebou vysoký zájem o pár konkrétních surovin nese.

Jak dlouho ale může takový trend vydržet? „Podle mě se dubajská čokoláda etabluje jako klasická příchuť, podobně jako se to před lety stalo u slaného karamelu. Jeho éra trvala asi dva nebo tři roky, než ho začal vyrábět úplně každý,“ připomíná Koníček. V Big Boyovi už navíc pracují na nové příchuti, na které si otestují, zda se skutečně může stát z dubajské čokolády stálice nabídky. Půjde o pekanovou „dubaj“ s bílou čokoládou. „Prodeje se zatím drží a to na ni neplatí vůbec žádné slevy,“ doplňuje šéf firmy.

Jak moc se fenomén nakonec promítne do celkových výsledků Big Boye, zatím není jasné. V loňském roce firma opět o něco povyrostla a v obratu překročila 130 milionů korun. „Mnohem víc než růst obratu nás ale zajímá ziskovost, která se také zlepšuje,“ zdůrazňuje Alex Koníček, jehož firma prošla v posledních letech turbulentním obdobím, kdy málem neustála rychlý růst. Z vrcholu, kdy bylo ve firmě na devadesát zaměstnanců, jich je dnes čtvrtina.

Místo velkého růstu obratu se začal Koníček se svým týmem soustředit na to, na co během neustálého škálování výroby a snahy vyhovět všem nebyl čas: dobudoval pevnější základy, vylepšuje skladové hospodářství a navazující systémy, aby se mohl bez obav rozvíjet dál. Dobrou zprávou pro Big Boye je, že se začal výrazně rozjíždět B2B segment, v rámci něhož vyrábí pro jiné firmy i jejich privátní značky. „Distribuce už v některých měsících předstihla e-shop, který byl pro nás vždy prioritou. Lépe díky tomu vyrovnáváme výkyvy tržeb,“ doplňuje Koníček.