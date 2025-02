Stále stejný Red Bull i překvapení od Ferrari. Stáje Formule 1 poprvé ukázaly monoposty na sezónu 2025

Uložit 0

Formule 1 letos slaví 75 let od svého vzniku. A jubileum se rozhodla oslavit ve velkém stylu. V londýnské O2 Areně se v úterý večer konala akce F1 75 Live – tedy vůbec první společné odhalení podoby monopostů pro novou sezonu, kterého se účastnili jak fanoušci, tak samotné týmy. Každý z nich pak dostal sedm minut na představení svého designu – a večer přinesl hned několik překvapení. Podívejte se, v čem budou letos piloti závodit.

Přestože měl být večer velkolepou oslavou historie F1, atmosféra se místy nesla v rozpačitém duchu. Humor moderátora a komika Jacka Whitehalla nepadal na úrodnou půdu a místy byl vyloženě nucený, což přineslo i několik trapných momentů – třeba když si rýpnul do Maxe Verstappena a zeptal se ho, kde vůbec sedí jeho spolujezdec George Russell a jestli se piloti už políbili a usmířili. Koncem loňské sezony se totiž oba dva dostali do řady střetů kvůli incidentům na trati.

Ani vystoupení pozvaných hvězd, jako byl Machine Gun Kelly nebo kapela Take That, náladu příliš nezlepšila a působila spíš výplňově. Akce ale přece jen splnila svůj hlavní účel. Zatímco dosud odhalovaly týmy své nové monoposty každý zvlášť, v jiných termínech a na svých vlastních eventech, teď se všechny sešly pod jednou střechou a ukázaly, s jakými barvami vyrazí do nové sezony.

Ferrari, na které se upíná zrak většiny fanoušků F1, především kvůli nové posile v podobě několikanásobného šampiona Lewise Hamiltona, letos vsadilo na kombinaci červené a bílé. Ta se objevuje na předním i zadním křídle i na krytu motoru a připomíná některé ikonické vozy značky z minulosti. Zároveň slouží jako zvýraznění loga nového hlavního sponzora, technologické značky HP.

V ostrém kontrastu oproti nové barevné kombinaci Ferrari se jeví tým Red Bull Racing, který se i letos drží svého ikonického vzhledu. Opět vsadil na osvědčený tmavě modrý design s červenými a žlutými prvky, které odkazují na hlavního sponzora Red Bull.

Svých typických barev se drží i Mercedes, který pokračuje v minimalistickém a elegantním černém provedení se stříbrnými detaily. I McLaren si ponechal svou ikonickou oranžovou barvu, letos ji ale doplnil více černými prvky, díky čemuž působí monopost agresivněji. U své tmavě zelné barvy zůstává i stáj Aston Martinu.

Alpine pak opět kombinuje modrou a růžovou, tentokrát ale s větším důrazem na černé aerodynamické prvky a sytost barev, díky čemuž působí atraktivněji. Sportovnější vzhled dodal svému monopostu i Haas, který se rozhodl pro tmavší pojetí s červenými akcenty. Tým Williamsu se oproti tomu prezentuje decentním modrým designem s jemnými přechody mezi odstíny a nijak výrazněji nepůsobí.

Jedním z největších překvapení byla stáj Racing Bulls, přejmenovaná z AlphaTauri, která vsadila na odvážnější barevné schéma s výrazným logem hlavního sponzora Visa. Bílý monopost přitom ostře kontrastuje s červenými a modrými prvky, které vzdávají hold minulým podobám vozu. Podobně zaujal i Sauber, který představil kombinaci zelené a černé barvy s plynulým přechodem mezi nimi.

Letošní designy se nesou spíše v duchu let minulých, některé změny jsou ale viditelné. Zatímco Ferrari sází na retro prvky, Racing Bulls se vydali odvážnějším směrem, a Williams nebo Aston Martin se drží osvědčené elegance. Kromě samotných vozů se přitom částečně mění i vizuální identita šampionátu – do světa Formule 1 letos vstupuje luxusní značka Louis Vuitton, jejíž logo se objeví na trofejích, cílové vlajce i pneumatikách. Jak se nové monoposty osvědčí na trati a zda letošní vizuální změny doprovodí i výkonnostní posun, ukáže už první závod sezony 16. března v Austrálii.