Staví prodejny pro The North Face, Vans i Calvin Klein. Po dvou letech mají na dosah tržby 200 milionů

Přijdete do prodejny, protože vás zaujme výloha. Nebo jde o značku, kterou znáte z online prostředí, ale jdete nakupovat fyzicky. V obou případech na vás působí marketing a jeho odnož zvaná retail marketing, jež se soustředí právě na správný design kamenných prodejen. Cílem je, aby pomáhal zákazníkům v orientaci, podporoval propojení marketingu s internetovými kanály a obchodníkům umožnil více prodávat. Možná to zní banálně, značky do něj ale investují celkem miliardy dolarů ročně. Ke globální špičce oboru patří i původem česká firma, jejíž bývalí zaměstnanci založili novou společnost Retail Monkeys. A chystají se úspěch svého původního zaměstnavatele zopakovat.

Českou společnost Eyelevel zakládala podnikatelská dvojice Tomáš Bača a Filip Žák ještě na přelomu tisíciletí. Vypracovali se mezi celosvětové hráče. Pro značky jako Adidas, Nike, Dior nebo Starbucks designovali a stavěli prodejny na několika kontinentech. Před deseti lety nakonec Eyelevel prodali, firma se začala interně měnit a nyní je součástí větší skupiny, kdy i v Česku působí pod názvem HH Global.

Jiří Vydra a Stanislav Šik se poznali právě jako kolegové v Eyelevelu, přičemž Vydra v něm působil šest let. „Postupně se z něj stával korporát. A to mě nebavilo, chyběla mi energie, dravost a hlavně volnost vlastní původnímu Eyelevelu,“ přibližuje pro CzechCrunch motivaci, proč se nakonec rozhodl pro velkou kariérní změnu. „Dal jsem výpověď, zavolal kolegu Standu Šika a dohodli jsme se, že do nového byznysu půjdeme společně,“ pokračuje.

Své zkušenosti se dva mladí zakladatelé rozhodli využít ve stejném oboru. Psal se rok 2020 a takovým způsobem vznikla firma Retail Monkeys – společnost zaměřená na retail marketing přesně mezi prvními dvěma vlnami pandemie koronaviru, jež obecně prodejny na relativně dlouhou dobu uzavřela. „Do této oblasti velké značky investují pořád. I během covidu se totiž ukázalo, že lidé chtějí chodit do prodejen. Mají rádi osobní pocity, chtějí nákupy prožívat, což se na internetu moc nedá,“ říká Šik.

Foto: Retail Monkeys Zakladatelé Retail Monkeys Jiří Vydra a Stanislav Šik

Navzdory tomu je hlavním prodejním kanálem značek dnes zejména online prostředí, kde jsou relativně nízké náklady na marketing. V konečném důsledku tak do něj firmy směřují většinu svých rozpočtů, a to na úkor prodejen. „Ale když člověk přijde do prodejny dané značky, očekává tam konzistenci s online komunikací a fyzické propojení se značkou, které mu digitální prostor nemůže prozatím zprostředkovat,“ přibližuje Vydra.

Obecně se tak Retail Monkeys musí zabývat škálou různých oblastí – od designu předmětů, nábytku a interiérů, přes jejich vývoj a výrobu až po distribuci či samotné vybavení prodejen. To Retail Monkeys dělají z provozovny o třech tisících metrech čtverečních nedaleko za hranicemi Prahy ve středočeských Nupakách. A byznys rychle roste.

Zatímco v prvních čtyřech měsících fungování od září 2020 firma utržila dva miliony korun, v roce 2021 šlo o téměř sedmdesát milionů a loni již vyrostla na 173 milionů. Pracuje přitom na projektech v rámci celé Evropy a Blízkého východu pro klienty z řad značek jako The North Face, Vans, Calvin Klein, Altra, Marks & Spencer, Heinemann, Bijou Brigitte či Sonos.

Jedna z prvních zakázek přitom byla pro značku The North Face, jež se vypracovala z horských průsmyků až k rapperům v betonové džungli a propojuje tak vyznavače zcela odlišných životních stylů. „Byla to pro nás obrovská zakázka, vůbec největší v daném roce a zahrnovala všechno od marketingové komunikace až po vybavení prodejen. Abychom stíhali, v tehdejším týmu o třech lidech jsme přes den pracovali ve skladu v montérkách, montovali nábytek a balili zakázky, zatímco večer v kanceláři u počítačů dělali byznys,“ vzpomíná s úsměvem Šik.

„I když jsme v začátcích byli doslova ‚no name‘ firma, velcí dodavatelé jako TNT nebo DHL s námi komunikovali jako s rovnocennými partnery a dokázali nám nabídnout výhodné ceny. Stačí se zeptat, dobré podmínky se dají vyjednat vždy,“ přidává Vydra radu pro začínající podnikatele.

Foto: Retail Monkeys Tým Retail Monkeys

V růstu byznysu Retail Monkeys pomohlo také to, že se dvojici zakladatelů začaly ozývat značky, pro které pracovali v předchozí firmě. Prý kvůli okolnostem způsobeným pandemií koronaviru a Brexitem, které zavedeným velkým firmám měly dělat problémy a snižovat dodávaný servis. „Bylo to jako narodit se podruhé, ale se zkušenostmi z minulého života, na kterých jsme mohli začít stavět,“ pochvaluje si Šik.

Při otázce, jestli se Retail Monkeys vnímají jako vyzyvatelé současného HH Global, zakladatelé mladé firmy kroutí hlavou. „Konkurenci moc nevnímáme. Snažíme se jít svou cestou se zaměřením na ekologickou udržitelnost a sdílení dat s našimi partnery. Cítíme se být vyzývatelem co se týče kvality dodávaných služeb, primárně v projektovém řízení,“ vysvětluje Vydra.

„Není nutné být firmou s miliardovými obraty, abychom našim klientům dodali pocit kontroly nad zadanými projekty. Eyelevel byla skvělá firma. A pokud nás jednou budou vnímat jako konkurenci, bude to pro nás úspěch,“ doplňuje svého kolegu Šik. Aktuální cíle jsou přitom jasné – rozšíření portfolia zákazníků, zvýšení obratů a další optimalizace. „To nám umožní budovat procesně a systémově fungující firmu,“ dodává Vydra.