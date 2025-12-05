Stěhováky si objednáte snadno jako taxi. Stěhuju.cz roste k 50 milionům a expanduje do Španělska
Stěhování je stres. Český startup Stěhuju.cz to mění. Okamžitou cenu nabídne díky umělé inteligenci ihned a ušetří náklady využíváním zpátečních cest.
Pražský logistický startup Stěhuju.cz, který digitalizuje jedno z tradičnějších a velmi málo efektivních odvětví, uzavřel rok 2024 s objemem zprostředkovaných obchodů přes 20 milionů korun a letos míří k 50 milionům korun. Platforma, za kterou stojí zakladatelé Jan Huserek a Viktor Guth, zprostředkovala jen za loňský rok přes dva tisíce stěhování a aktuálním cílem je po úspěšném etablování se na Slovensku expandovat do Španělska, kde Stěhuju.cz své služby začalo nabízet začátkem listopadu.
Firma staví na uživatelské přívětivosti, na kterou jsou lidé zvyklí z moderních aplikací pro rozvoz jídla či taxislužeb. Nejde ale jen o rychlost objednání, hlavním cílem je odstranit stres a obavy z toho, kdo vlastně u dveří zazvoní. Stěhuju.cz proto garantuje kvalitu prověřených partnerů a transparentnost. Místo nepřehledných ceníků a skrytých příplatků dostane zákazník okamžitou cenovou nabídku do e-mailu. Ať už jde o fixní částku, nebo jasnou hodinovou sazbu u specifických zakázek, systém klienta bezpečně provede celým procesem – od zadání poptávky až po vyložení poslední krabice.
„Stěhování je v životě člověka jedním z největších stresových faktorů. Naše data ukazují, že až šedesát procent lidí se děsí balení, často netuší, jak se na stěhování připravit, a polovina pak má strach o majetek. My se snažíme tento proces převést do digitální podoby a odstranit z něj nejistotu. Stejně jako si dnes nevoláte do restaurací, aby vám uvařily domů, nemusíte nahánět ani stěhováky,“ vysvětluje spoluzakladatel Jan Huserek.
Algoritmus místo dispečera a konec prázdných dodávek
Klíčem k růstu tržeb a expanzi není jen uživatelská přívětivost, ale především technologická platforma ukrývající se pod digitální kapotou. Stěhovací byznys je totiž pověstný svou neefektivitou, a to zejména v logistice. Dodávky často jezdí vytížené jen jedním směrem a zpátky se vrací prázdné, což prodražuje službu zákazníkům a mimo jiné generuje zbytečně vysoké množství emisí.
Stěhuju.cz tento problém řeší pomocí takzvaných výplňových cest. Systém páruje zakázky tak, aby se trasy logicky doplňovaly. Pokud jede auto z Prahy do Brna, algoritmus automaticky vyhledává zákazníka, který potřebuje něco převést v opačném směru a vyhodnocuje, zda je možné zakázky zvládnout jak časově, tak fyzicky.
„Je to o chytré práci s daty. Díky tomu, že dokážeme vytížit auto v obou směrech nebo spojit více menších zakázek do jedné trasy, můžeme zákazníkovi nabídnout cenu nižší až o šedesát procent oproti běžnému standardu. Pro klienta je to čistá úspora, pro dopravce zase efektivnější využití vozu a pro nás konkurenční výhoda,“ popisuje logiku systému Huserek.
Technologie hraje roli i v samotném naceňování. Zatímco dříve musel stěhovák přijít do bytu, aby odhadl objem věcí, Stěhuju.cz testuje zapojení umělé inteligence. Aplikace dokáže z několika fotografií identifikovat kusy nábytku a určit potřebnou velikost vozu i časovou náročnost. To je zásadní pro ty generace zákazníků, které jsou zvyklé vše řešit online. „Mladé páry a rodiny nechtějí trávit čas složitým domlouváním. Chtějí vědět cenu hned. Naopak starší generace stále preferuje telefonický kontakt, ale trend digitalizace je nezastavitelný,“ dodává Huserek.
Startup na tvrdých datech staví i další části své strategie. Z analýzy více než dvou tisíc realizovaných stěhování v roce 2024 vyplývá, že Češi nejsou národem se sklony ke spontánnímu stěhování. Službu si objednávají průměrně čtrnáct dní dopředu a největší nápor dispečeři hlásí od dubna do listopadu, nejvytíženější měsíc je potom srpen.
„Dubnem začíná naše hlavní sezóna. Končí nájemní smlouvy, je ideální počasí a firmy uvolňují nové rozpočty na relokace. Vrchol přichází v srpnu, kdy rodiny chtějí stěhování stihnout přes prázdniny a nový školní rok zahájit v novém,“ doplňuje Huserek. Průměrná vzdálenost stěhování je 41 kilometrů, což potvrzuje, že lidé se nejčastěji přesouvají v rámci regionů nebo mezi velkými městy.
Někteří neuměli s e-mailem, aplikaci ale zvládli
Platforma v současnosti spolupracuje s více než sedmdesáti prověřenými stěhovacími partnery v České republice a dalšími na Slovensku a ve Španělsku. Právě kvalita partnerů je pro úspěch tohoto modelu digitální platformy kritická. Pokud by přijel neochotný řidič se zpožděním, zákazník nebude vinit jeho, ale aplikaci.
Huserek přiznává, že nábor a kontrola kvality je proces, který neustále ladí. „Funguje to v krocích. Prvotní screening, nastavení standardů komunikace a následně testovací zakázky menšího rozsahu, kde není takové riziko. Až když vidíme, že vše klape a zpětná vazba od klientů je pozitivní, pouštíme partnera do ostrého provozu naplno,“ říká zakladatel a upozorňuje na paradox, kdy část tohoto oboru naskakuje do digitalizace naplno, zatímco jiné firmy fungují čistě analogově – tužka, papír, telefon.
Přechod na plně digitální platformu byl proto pro některé stěhováky výzvou. „Měli jsme partnery, kteří nepoužívali ani e-mail. Ale naši aplikaci jsme postavili tak intuitivně, že ji zvládají ovládat na pár kliknutí. Najednou vidí zakázky v kalendáři, automaticky se jim generují smlouvy a odpadá náročná administrativa,“ vysvětluje Huserek.
Jako příklad rychlého zavedení digitálních nástrojů do každodenní praxe uvádí spolupráci se stěhovací firmou Tommy Services Group, za kterou stojí Tomáš Tesař. Jemu mnohaleté spojení se Stěhuju.cz přineslo už stovky zakázek: „Dříve jsme poptávky řešili e-mailem nebo volali. Teď si v aplikaci sami řídíme kapacity s jistotou stálého přísunu práce prakticky bez administrativy. Můžeme se tedy plně soustředit na to, co umíme nejlépe, tedy stěhování. O marketing a jednání s klienty se stará Stěhuju.cz.“ Vývoj partnerského rozhraní tím ale nekončí. Výhledově přibudou profily pro jednotlivé řidiče či možnost sdílení volných kapacit, které půjde rovnou rezervovat.
Expanze na jih a stovky vyhozených věcí
S ověřeným modelem v Česku a na Slovensku, kde firma operuje pod brandem Stahovat.sk, se nyní Stěhuju.cz dívá dál do Evropy. Volba padla jako první na Španělsko. Ačkoliv jde o logisticky i kulturně odlišný trh, principy městského stěhování zůstávají podobné.
„Španělsko jsme spustili začátkem listopadu. Zatím máme první vlaštovky z řad partnerů a spouštíme marketing. Cílem je stát se relevantním hráčem v regionu jižní Evropy. Vidíme tam obrovský prostor pro optimalizaci, podobně jako byl u nás před pár lety,“ nastiňuje plány Huserek.
Věcí, které lidé vyhazují, je až příliš. Aktuálně testujeme model, kdy tyto věci vracíme do oběhu.
Kromě geografické expanze firma zkoumá i vertikální rozšíření služeb. Při stěhování totiž pravidelně vzniká „odpad“, tedy věci, které už lidé v novém domově nechtějí. Často jde o funkční nábytek nebo vybavení, které by jinak skončilo na skládce.
„Je to téma samo pro sebe. Věcí, které lidé vyhazují, je až příliš. Aktuálně testujeme model, kdy tyto věci vracíme do oběhu. Jsou to zatím nižší desítky kusů měsíčně, které darujeme studentům nebo samoživitelkám, případně prodáváme specifické kousky přes partnery. Zatím to není náš core byznys, ale spíše snaha o udržitelnost a hledání cesty, jak službu rozšířit,“ říká Huserek.
Ekologický aspekt přitom začíná hrát roli i u samotných zákazníků. Nejde jen o sentiment, ale o pragmatickou volbu. Využití výplňových cest totiž snižuje uhlíkovou stopu transportu až o polovinu. „Reakce klientů na možnost využít zpáteční cestu je velmi pozitivní. Slyší na to, že šetříme peníze i přírodu,“ dodává.
Budoucnost platformy vidí Huserek v ještě větší automatizaci. Dnes zákazníci volají po možnosti sledovat stěhovací vůz v reálném čase na mapě, podobně jako u dovozu jídla, tato funkce je zatím ve vývoji. „S přesunem naší partnerské webové aplikace do mobilů to bude další logický krok. Chceme, aby měl klient absolutní přehled o tom, kde se jeho gauč právě nachází,“ uzavírá s úsměvem Huserek.
