Stelární bubliny. Francouzi představili lahev šampaňského, které si lze vychutnat i ve vesmíru

G.H. Mumm, jeden z nejúspěšnějších výrobců šampaňského na světě, představil lahev perlivého moku, která je první svého druhu. Designér Octave de Gaulle pro něj totiž navrhl speciální skořápku z odolného hliníku, který se používá při konstrukci letounů. Šampaňské s názvem Mumm Cordon Rouge Stellar si budou moci vychutnat pasažéři soukromých vesmírných letů pořádaných společností Axiom Space.

Designéra Octava de Gaulla si v Mumm nevybrali náhodou. Založil totiž agenturu Spade, která se zaměřuje přímo na vesmírný design. Vyvíjí takové produkty, které splňují jak požadavky na estetiku, tak především na funkčnost – v podmínkách vytvářejících nezvyklé technologické požadavky. Technickou podporu designérovi poskytly francouzská vesmírná agentura Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) a kancelář Comat, rovněž specializovaná na extraterestriální design.

Po technologické stránce šlo při navrhování lahve o skutečný oříšek, a to hned z několika důvodů. Šampaňské se při nulové gravitaci chová jinak, než jak jsme zvyklí na planetě Zemi, musí ale stále splňovat standardy vytyčené kontrolní komisí AOC – což znamená, že musí být skladováno ve skle a musí mít tradiční korkovou zátku.

Octave de Gaulle se tak rozhodl elegantní skleněnou lahev o objemu 375 mililitrů zajistit zařízením z nerezové oceli, pomocí kterého lze lahev bezpečně otevřít a zavřít. Myslel totiž především na bezpečnost, kterou si pojistil hned dvakrát – roztříštěné sklo by v prostoru vesmírné lodi mohlo napáchat velké škody, stejně tak i tlakem uvolněný korek. Kromě nerezové oceli tak lahev zajišťuje ještě vrstva vyrobená z odolného hliníku.

Foto: G.H. Mumm Sklo je chráněné skořápkou z odolného hliníku

Mechanismus z nerezové oceli je umístěn na konci hrdla lahve a uzamyká ho kovový prsten, který zároveň brání tomu, aby korek nečekaně odletěl. Tvar hrdla je navíc navržen tak, aby usnadnil nalévání šumivého nápoje.

Po stisknutí tlačítka na dně lahve se totiž tekutina přemístí přímo do středu prstenu. Přemístí, nikoliv vyteče – v nulové gravitaci totiž nic téct nemůže. Když se v prstenu nahromadí potřebné množství, stačí jeden nenápadný pohyb zápěstím a šampaňské se přemístí do sklenice, speciálně navržené pro vychutnávání šampaňského ve vesmíru.

Ačkoliv lahev vypadá futuristicky, respektuje tradiční tvar, s nímž v šampaňském domě Mumm pracují. Budoucí vesmírní pasažéři si tak budou moci užít propojení s tím, co znají z povrchu zemského. Praktičnost lahve podtrhuje i umístění zmíněného tlačítka, díky kterému může ten, kdo šampaňské nalévá, okouzlit úchopem a gestem známým od zkušených sommeliérů, tedy s palcem elegantně spočívajícím na dně lahve.

Stejně jako se musel vesmírným podmínkám přizpůsobit design lahve, musel se přizpůsobit i její obsah. V kosmu totiž bublinky nestoupají na hladinu, což znamená, že si při ochutnávání šampaňského nelze užít všechny jeho chuťové charakteristiky – za jejich velkou část totiž vděčíme právě kuličkám oxidu uhličitého. Experti z Mumm se tak rozhodli lahev naplnit směsí hroznů ze sklizně roku 2016, ve které převažuje Pinot Noir a pět ročníků rezervních vín.

Díky tomu si šampaňské zachová své cenné charakteristiky i přes to, že podmínky zkreslí chuťový zážitek. Ten nastane poté, co se do kosmu vydá další loď z flotily vesmírné cestovní kanceláře Axiom Space, která v letošním roce vyslala ke hvězdám svou první ryze soukromou misi. Další by se měla uskutečnit ve druhém kvartálu roku 2023.