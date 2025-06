Upírská hra ze středověké Prahy vás vzala na Vyšehrad, k orloji i za jeptiškou Anežkou. Teď slaví 25 let

Uložit 0

Prahu ve hrách moc často nenavštěvujete. A když už, tak třeba jen v rámci jedné úrovně. Čtvrt století od vydání ale právě slaví videohra, ve které jste v hlavním městě strávili spoustu času – a prošli Vyšehrad, Petřín, Staré město… anebo třeba potkali golema v židovské čtvrti. Pojďte si připomenout upírský klenot Vampire: The Masquerade – Redemption.

Je to hra o upírech, ale začínáte jako jejich nepřítel. Jste křižák Christof Romuald, který se v Praze zotavuje z válečných zranění utržených na Moravě. Stará se o vás mladá jeptiška Anežka, avšak vaše rytířská čest a její služba bohu romantické lásce nepřejí. A bude to jen a jen horší. O Christofa se totiž začnou zajímat temné síly a vládkyně pražských krvesajů ho promění na upíra. Christofův lidský život končí… a dnes už kultovní hra pořádně začíná.

Vampire: The Masquerade – Redemption zůstává jako vampyrický klenot v naší paměti ani ne tak kvůli své hratelnosti – ačkoliv mix akce a hry na (anti)hrdiny, neboli RPG, to byl celkem povedený – jako kvůli svému zasazení. Vůbec první titul vývojářů z Nihilistic Software si totiž vzal Prahu roku 1141 jako místo pro dobrou třetinu svého děje.

Co na tom, že s historií nebo architekturou si hra zahrávala dost volně. Přes předchůdce Karlova mostu, tedy most Juditin, jste prošli do Zlaté uličky, nad městem se tyčil hrad na Vyšehradě, mohli jste dokonce navštívit univerzitu či orloj, které si na své skutečné postavení musely pár století počkat. Jenže Redemption jste hráli v roce 2000 – a vy jste měli jednu z mála možností vidět kus Česka ve světové hře!

Videohra vycházela ze stolní hry Vampire: The Masquerade, která se stala kultovním hitem kvůli své jedinečné atmosféře. Byla plná melancholie, smutku, utrpení, a i když digitální adaptace byla poplatná době a šlo spíš o akčnější titul, atmosféru předlohy dokázala zachovat. Utrápený Christof bojoval se svým přerodem v nemrtvého, musel vyvažovat nutnost sát krev se snahou zachovat si lidskost a stále měl v srdci Anežku.

Kdo má rád temné příběhy říznuté fantasy a dějinami, ten si přišel na své. A kdo má rád akční RPG s nádechem třeba Diabla, ten jakbysmet. Ale kromě soubojů s jinými upíry, roztodivnými monstry i lidskými protivníky jste se zapletli do politického soupeření – protože když jste neumírající upír, na spřádání plánů máte desítky, vlastně klidně stovky let. Do toho jste odkrývali tajemství středověké magie, dokonce jste zabrousili do židovské čtvrti chráněné mocným golemem.

Byl to prostě parádně atmosférický výlet inspirovaný českým středověkem. Ale nejen jím, protože jste se vydali také do Vídně. A dokonce – pozor, spoiler pro 20 let starou hru – i do tehdejší současnosti. Události v Praze totiž nabraly takový spád a směr, který vyústil v Christofův předlouhý spánek a probuzení v moderní době, v Londýně a New Yorku. Mimochodem, jestli si to všechno chcete připomenout či zažít poprvé, za ani ne 150 korun seženete Vampire: The Masquerade – Redemption na GOGu.

Ale pojďme ještě jednou zpátky do Prahy. Tu totiž čas od času ve hrách najdete i bez upírů. Připomeňme Deus Ex: Mankind Divided, kde se stará architektura snoubila s kyberpunkem (a strašnou lokalizací). Série Call of Duty do Prahy zavítala v kampani Modern Warfare 3 i multiplayeru CoD: WWII. Retrohráči si vzpomenou na výlet do Česka v Soldier of Fortune 2. A v úvodním filmečku byste Prahu viděli i v královně tahových strategií Jagged Alliance 2, která nedávno oslavila taktéž 25 let.

A osud tomu chtěl, že hlavní město a značka Vampire se před těmi 25 lety nepotkaly naposledy. Po Redemption následovaly ještě lepší Bloodlines, které se do Česka nepodívaly, ale před třemi lety vyšla online akce z upírského univerza Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. A Praha v ní místy vypadá opravdu jako ve skutečnosti. Tedy snad až na ty upíry…?