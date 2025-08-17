Stojí za vyhlášenými pražskými burgery, teď přidávají kuře. Je jako album od Depeche Mode, říkají
Někdejší hudební producent Depeche Mode a kluk ze Sibiře přidávají k oblíbeným burgerům také kuře. V novém podniku ho připravují na tři způsoby.
Fanoušci burgerů je mají na seznamu podniků, kam musí zajít. Hoxton Burgers jsou už stálicí na pražském náměstí Míru, rok také oslaví na Jiřího z Poděbrad. Lákají nejen na klasickou variantu hovězího v housce, ale i na různé speciality. Zajít můžete například na burger zalitý sýrovou bombou. A teď se zakladatelé značky vrhají také na kuře.
„Chicken is the music for the masses,“ říká pro CzechCrunch jeden z majitelů Tim Simenon a odkazuje tak na slavné album skupiny Depeche Mode, které neslo stejný název (až na to kuře). Náhoda to není, Simenon je hudebník, dýdžej a také producent a spolupracoval nejen s Depeche Mode ale například i zpěvačkou Sinéad O’Connor. Od roku 2017 ale žije v Praze. Tady se dal dohromady s Nikitou Sidorovem, rodákem ze Sibiře, a společně servírují v metropoli jídlo, které je spojené s hudbou. Odkazy na ni je možné najít ve všech podnicích této dvojice.
Zatímco burgery rostou, a to jak na náměstí Míru tak i na náměstí Jiřího z Poděbrad, s třetím podnikem ztratil Simenon se Sidorovem na chvíli dech. Před rokem totiž do rodiny přibyl také Megablast, který našel místo sotva dva kroky od původního Hoxtonu u Baziliky svaté Ludmily. „Byl to takový experimentální niche koncept, kde jsme testovali různé věci jako byly sendviče, pinsa nebo pečené brambory. Lidé byli nadšení, měli jsme krásné recenze, byl ale přeci jen pro užší skupinu lidí. Rozhodli jsme se tedy jít směrem, kterému rozumí širší publikum,“ popisuje Sidorov.
Volba padla na kuře. Že je o něj zájem věděli zakladatelé právě z Hoxtonu, kde je po klasických burgerech nejprodávanější položkou. Zda to bylo správné rozhodnutí, si ozkoušeli první měsíc na rozvozu. Cílem bylo osahat si limity kuchyně, zaměstnanců i směn, ale také náklady. Ukázalo se, že to bude o trochu složitější, a to i s velmi jednoduchým menu. Úspěch ale kuře mělo. Za pět týdnů zkušebního režimu se odsud rozvezlo na dva tisíce objednávek.
„Uvědomili jsme si spoustu věcí a jsme rádi, že jsme začali právě s režimem doručování. Když otevřete dveře a přijdou zákazníci, už nemůžete říct, omlouváme se, ale teď neservírujeme. U doručování můžete naopak výdej na chvíli zastavit a vzpamatovat se z většího množství objednávek,“ popisují zakladatelé, kteří například museli oproti očekávání zavést jednu noční směnu, která kousky kuřete připraví a naporcuje. „Smažit kuře může znít jako velmi jednoduchá věc. U pár porcí možná, ale jakmile jich děláte padesát nebo šedesát za den, je to trochu jiný příběh,“ líčí Sidorov.
Teď už ale Hoxton Fried Chicken funguje v normálním režimu a od soboty je možné si sednout uvnitř nebo na zahrádku. Bez ní je tu celkem 18 míst s tím, že je možné si jídlo objednat také na stojáka.
Menu je jednoduché. V zásadě je možné tu dostat kuře připravené na tři způsoby. První je kuřecí popcorn, což jsou malé křupavé kousky kuřete. Něco jako nuggets, místo mletého masa je ale z kuřecích prsou. „Chtěli jsme, aby to lidé mohli jíst stejně jako popcorn. Kuře je křupavé, když do něj ale kousnete, cítíte, jak je jemné,“ popisuje Simenon. Druhou variantou jsou kuřecí stripsy a třetí smažené kuřecí stehno v briošce.
Jednotlivé kousky kuřete lze mezi sebou rovněž kombinovat. Na menu je tak například rovněž box, kde jsou zastoupené všechny varianty. „Je to buď pro jednoho opravdu hladového člověka nebo pro dvojici. Cena je trochu vyšší než u ostatních, lidé si ho ale objednávají často a je to jedna z nejoblíbenějších položek,“ říká Simenon.
Ke kuřeti zákazníci dostanou hranolky, briošku nebo nakládané okurky, velký výběr je pak v omáčkách. „Podáváme je v opravdu velkých porcích, protože chceme, aby si do nich lidé mohli ponořit velkou část kuřete. Měla by to být součást toho prožitku. Jsou to naše originální recepty, které jsme vyladili do posledního detailu,“ vypráví Sidorov.
A co ta hudba? V doslovném slova smyslu se tu objevuje ve vyladěném desetidenním playlistu. Pokaždé když člověk přijde, je to tak docela jiný zážitek. V tom přeneseném je to asi takhle: „Kuře je hlavní zpěvák, omáčky jsou jako doprovodné vokály,“ říká Simenon.