Stravuje se stylem, který vyvolává zájem i děsí dietology. Jeho neortodoxní rady sledují miliony lidí

Uložit 0

Nic nekrájí na plastové podložce, aby se mu do jídla nedostaly mikroplasty. Ani v plastových krabičkách nic neuchovává. Lednici má prakticky bez zeleniny, stejně tak ani příliš nekonzumuje ryby nebo kuřecí a výslovně odsuzuje rostlinné oleje. Doma nemá wi-fi, místo zubní pasty používá jedlou sodu. Když to jde, vyhýbá se modrému světlu a na Instagramu ho sledují miliony lidí. Paul Saladino je na sociálních sítích hitem, odborníci před ale ním varují.

Že lidé tíhnou k extrémistickým směrům stravování, není žádnou novinkou. Ačkoliv většina výživových poradců a nutričních expertů nabádá k dodržování pestré, vyvážené stravy, na sociálních sítích je řada více či méně sledovaných profilů, které propagují jídelníčky postavené na konzumaci pouze vybraných typů surovin. Mezi nimi vyčnívá Američan Paul Saladino, vystudovaný lékař a influencer známý jako zastánce takzvané animal-based diet.

Věří, že lidské tělo nejlépe prosperuje na výhradně živočišné stravě, která je doplněná o úzký výčet rostlinných prvků. Ve svých videích cituje nejrůznější studie, mluví o tom v podcastech a dokonce na svém přesvědčení postavil byznys, když začal prodávat třeba suplementy v podobě zpracovaných zvířecích jater, ledvin nebo srdcí. Právě orgány jsou v jeho stylu stravování alfou a omegou, stejně tak jako hovězí maso.

Foto: Canva Pro Hovězí maso, papája a játra

Aby do sebe dostal další zdroje bílkovin a tuků, konzumuje syrové mléčné výrobky (typicky mléko a sýry) – a když hledá sacharidy, sahá po ovoci, standardně po banánu, mangu, melounu nebo papáje, a také po organickém medu. Co ale pro mnohé může být nepochopitelné, prakticky odmítá jakoukoliv zeleninu (snad s výjimkou okurky bez semínek), luštěniny a rostlinné oleje. Tedy něco, co běžná společnost považuje za normu.

Odborníci před jeho názory už několik let varují a uvádí, že například vyloučení zeleniny z jídelníčků může vést k nedostatku vlákniny, antioxidantů a dalších mikronutrientů. Podotýkají také to, že nadměrný příjem nasycených tuků může zvyšovat riziko srdečně-cévních onemocnění. A nelíbí se jim ani to, že jeho styl stravování, potažmo přímo carnivore, kdy se konzumují pouze živočišné produkty, postrádá kvalitní klinické studie.

Jenže o nich možná není tolik slyšet jako o něm a Saladino má bohatou základnu fanoušků. Jen na Instagramu má přes 2,6 milionu lidí, na YouTube už přesáhl hranici 900 tisíc odběratelů a na TikToku má přes 700 tisíc fanoušků, kteří sledují jeho často kontroverzně a agresivně strukturovaná videa.

Nejúspěšnější příspěvky o délce několika desítek vteřin překonávají i dva miliony zhlédnutí, přičemž zbytek se pohybuje ve stovkách tisíc. Saladinův vliv narostl i díky četnému účinkování v populárních podcastech, primárně pak u nejslavnějšího a také kontroverzního podcastera Joea Rogana. Do toho má na kontě také dvě knihy, ve kterých svůj stravovací směr detailně rozebírá.

Reprofoto: Paul Saladino MD/YouTube Paul Saladino

„Zásadně s ním nesouhlasím,“ říká pro CzechCrunch klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová, která se svým týmem sestavovala jídelníčky i pro olympijské sportovce. „Vylučování celých skupin potravin vede k riziku nutričních deficitů, zhoršení diverzity střevního mikrobiomu a potenciálně i ke zvýšenému riziku civilizačních onemocnění,“ dodává.

Podle ní totiž systematické přehledy, odborná stanoviska i dlouhodobá populační data jednoznačně potvrzují přínosy pestré stravy s dostatkem rostlinných potravin. Za obzvlášť znepokojující ale považuje vliv na širokou veřejnost. „Dennodenně se v praxi setkávám s tím, jak podobné, ideologicky vyhrocené směry u mnohých prohlubují výživový chaos, strach z jídla nebo vedou k rigiditě, která má ke zdraví velmi daleko,“ říká.

View this post on Instagram A post shared by Paul Saladino, MD (@paulsaladinomd)

„Ačkoliv může být animal-based strava na první pohled jaksi přirozená, z dlouhodobého hlediska ale postrádá rovnováhu, udržitelnost i smysluplnost. Živočišné potraviny jsou hodnotné zdroje živin, nicméně v kontextu vyváženého jídelníčku by měly sloužit jako součást pestré a racionální stravy, ne jako její výhradní základ,“ doplňuje.

V něčem se ale odborná obec se Saladinem, který se kvůli klidnějšímu a přírodnějšímu životu (a také surfování) přesunul do lesní vily v Kostarice, shodne. Stejně jako on totiž kritizuje vysoce průmyslově zpracované potraviny, jež jsou pro západní civilizaci velmi běžné – a Saladino často rozebírá negativní následky konzumace tradičních cukrovinek a „umělých jídel“. Vesměs panuje shoda i na tom, že orgány jsou výživově hodnotné, ale v dnešním světě opomíjené.

Kontroverze ovšem převažují. Saladinova videa jsou vyhrocená jak obsahem, tak formou. A protože v nich nasazuje agresivní, clickbaitový tón, aby v celkové rychlosti sociálních sítích zaujal v prvních vteřinách, laičtí diváci si z nich mohou odnést opravdu jen velmi omezenou informaci, která – jak to pojmenovává Gajdošová – jen prohloubí chaos v názoru na to, jaká výživa je vlastně správná.

Saladinovi je vyčítáno i to, že se před časem striktně držel konzumace pouze masa a dalších živočišných potravin a nadšeně o tom mluvil. Pak se ale přeorientoval a přidal ovoce, respektive rostlinné doplňky, protože sám uznal, že jeho tělo bez těchto prvků nedokáže tak efektivně fungovat. Proto se někteří domnívají, že i aktuální stravovací směr je jen „dočasný“.