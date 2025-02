Streamování živých přenosů je napínavé jako zápas samotný. Pražský vývojový tým Sky hraje vrcholovou ligu

Uložit 0

Vedle seriálů a filmů si na streamovacích službách už nějakou dobu můžete pustit i živé přenosy, které donedávna bývaly doménou kabelových televizí. Max, Apple TV+ nebo české Voyo už živé sportovní přenosy do svých aplikací zařadily a teď se hraje o to, kdo dokáže nabídnout větší události a zajistit stabilní přenos i vysoce kvalitní obraz.

V tomto směru hranice možného posouvá tým pražských vývojářů pracujících na globální streamovací platformě, která pohání služby SkyShowtime, Showmax nebo Peacock. „Testujeme limity technologií, snažíme se optimálně využívat cloudové kapacity a CDN sítě pro doručování obsahu. V den D si všechno musí sednout. Naštěstí jsme ani během loňského finále NFL nebo olympiády neměli hlášený jediný problém. Každý se připojil a nikomu se obraz nerozsypával,“ říká Jan Špitálník, ředitel Sky Czech Republic.

Kabelový přenos dosud přinášel vyšší spolehlivost a kvalitu živých přenosů, to se ale s rozvojem technologií mění. Digitální streamy dnes už mohou být k nerozeznání od kabelového vysílání. A to jak ve schopnosti doručit obsah milionům uživatelů v jednu chvíli, tak v rychlosti, s jakou obraz z kamer přenáší na obrazovky po celém světě.

Divák by si v ideálním případě neměl všimnout, že servery na pozadí řeší stovky komplexních úkolů. Obrovská datová a výpočetní náročnost představuje komplexní technologickou výzvu, ze které vnímá jen zlomek. Konkrétně to, jestli mu obraz nezamrzavá a jestli zápas nesleduje s takovým zpožděním, že už celé město slaví gól, zatímco na jeho obrazovce domácí tým teprve zakládá útok ve středním pásmu.

Pražský tým Sky vyvíjí Global Streaming (GS) platformu, která zmíněným službám pomohla mezi globální špičku. České vývojové centrum navazuje na úspešný vývojový tým firmy Showmax, ze kterého po konci činnosti v Česku většina vývojářů přešla právě do Sky. Detaily o svém fungování ani velikosti pražský tým nezveřejňuje, v současné době nicméně nabírá nové posily do všech částí vývoje.

Vývojáři v technologickém centru Sky v Praze se podílí na softwarovém řešení, které se stalo základem například služby Peacock. Ta se na americkém trhu profiluje jako nejlepší místo pro sport – ke konci roku hlásila 36 milionů platících uživatelů, což je za rok skok téměř o 30 procent. „Za oceánem bojujeme s mnohem větší konkurencí. Nicméně se ukazuje, že živé sportovní přenosy jsou největším trendem televizní zábavy a naše řešení patří mezi nejsofistikovanější streamovací infrastruktury,“ dodává Špitálník.

Sport je globální záležitostí a podle dat Sky ho významná část amerického publika sleduje právě na internetu, což rozpoutalo vlnu strategických změn i u největších televizních hráčů. Skupina Warner Bros. Discovery stojící za značkami Max nebo CNN na konci minulého roku ohlásila oddělení streamovací části od té kabelové. Podobně laděné volání svých akcionářů nedávno vyslyšel i Comcast a informoval o plánu osamostatnit kabelové divize, včetně například známé televizní stanice CNBC.

Úspěch streamovací platformy závisí podle šéfa české pobočky Sky na nabídce unikátního produktu: „V jeden moment, zpravidla těsně před začátkem zápasu, se mohou naráz přihlásit desítky milionů diváků. Už to vyžaduje mimořádně pokročilé metody, nemluvě o tom, když přenos bez výpadků chceme nabízet pravidelně, ne jednorázově. Když divák nesleduje přenos v reálném čase, my prohráváme. Naštěstí se nám to ale ještě nestalo.“

Za každým živým přenosem dnes stojí notná dávka plánování a příprav. „Pokud víme, že se na zápas NFL bude dívat 15 milionů uživatelů, škálujeme na dvojnásobek, trojnásobek, aby bylo zaručeno, že nápor nebude mít dopad například na kvalitu obrazu. Přirovnat se to dá k výpočtům statiky mostních konstrukcí,“ popisuje Jan Špitálník.

Streamy sportovních událostí se liší v tom, jak dlouho dopředu jsou plánovány i délkou svého trvání. Olympiáda v Paříži znamená vysokou dvoutýdenní zátěž, vysílání basketbalové ligy NBA zase krátké rychlé špičky opakující se každý týden, kdy se hraje. Predikce, strategické plánování a automatizace jsou pro úspěch zásadní.

„Když plánujeme kapacitu obsahové CDN sítě, poskytovatelé nám obvykle dedikují, co mohou. Každý je ale jinak drahý, pokrývá jiné lokality, a musíme tak řešit efektivitu s ohledem na kvalitu, cenu i dostupnost. Kvůli tomu aktuálně budujeme velký datový tým, který toto bude umět zautomatizovat. Příprava nám zpočátku trvala měsíce, ale chceme se dostat na den dva,“ nastiňuje další plány Špitálník.