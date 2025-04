Streamují, jak spí nebo hrají hry – klidně tři roky v kuse. Jak fungují subathony, které baví i Čechy?

Uložit 0

Jen co otevře oči, dívá se na své fanoušky z monitoru. Webkamera celou noc zaznamenávala každý jeho pohyb a natáčí dál. Na platformě, kde před několika dny odstartoval živé vysílání, ho i během spánku sledovaly tisíce netrpělivých diváků. Vyčkávali na jeho probuzení, na moment, kdy se streamer pořádající tzv. subathon znovu posadí před klávesnici a vtáhne je do svého světa – ať už pouhou konverzací nebo třeba tím, že jim ukáže, jak hraje populární videohru.

Subathony jsou v podstatě maratony nepřetržitého živého vysílání, jejichž pravidla jsou neúprosná. Stream trvá tak dlouho, dokud diváci projevují svou podporu. To mohou udělat posláním finančního daru nebo přihlášením se k odběru kanálu, který například na Twitchi vyjde na pět eur, takže zhruba 130 korun. Jakmile peníze přestanou proudit, show skončí.

Zájem o specifický formát vzrostl zhruba před čtyřmi lety. Pozornost veřejnosti i médií k němu přilákal americký youtuber Ludwig Ahgren, který dokázal během svého 31 dní trvajícího vysílání překonat hranici 273 tisíc platících odběratelů a zajistit si tak tehdy nejvyšší počet předplatitelů na celé platformě.

Subathony ale nejsou výsadou pouze největších hvězd internetové scény. I pro menší tvůrce představují lákavý zdroj financí. A taky příležitost, jak organicky rozšířit své publikum a především si vybudovat loajální komunitu fanoušků, kteří se vrací k jejich vysílání.

„Je to výzva, která může tvůrce finančně zajistit na několik měsíců dopředu,“ říká pro CzechCrunch čtyřicetiletý streamer Ladislav Karpianus, v online světě známý pod pseudonymem Karpo. Právě on má s několikadenními streamy vlastní zkušenost, jeho profesní dráha byla přitom roky spjata s televizní obrazovkou. Jako scenárista je podepsaný pod zápletkami českých seriálů jako Ulice či Comeback. Když zrovna nevymýšlel osudy televizních postav, oddával se ale svému největšímu koníčku – hraní Dračího doupěte. „Už je to asi čtvrtstoletí, co se z této hry stala moje vášeň,“ svěřuje se.

Když jsem zrovna neměl co na práci, tak jsem z nudy začal vysílat a hrát před diváky stará RPGčka.

Před pěti lety se Karpianus, inspirovaný populárním americkým YouTube kanálem Critical Role, rozhodl spojit síly s přáteli z herecké branže a vydal sérii videí věnovaných hraní téhle deskové hry na hrdiny. „Projekt jsme pojmenovali Krotitelé draků a přiznávám, že jsme ho vedli tak trochu ‚punkově‘. Během koronavirové pandemie jsme ho přesunuli z YouTube na platformu Twitch. A když jsem zrovna neměl co na práci, tak jsem z nudy začal vysílat a hrát před diváky stará RPGčka,“ vzpomíná.

Netrvalo dlouho a pustil se do vlastního projektu. Se svým kanálem Karpo se zviditelnil v roce 2023 poté, co začal streamovat záběry z hraní Baldur’s Gate 3, titulu, který svět Dungeons & Dragons převedl do videoherní podoby.

Karpianus přiznává, že dlouho vnímal rozdíl mezi svým přístupem a běžnou praxí streamerů, kteří vysílají i deset hodin denně. „S rodinou a dětmi je pro mě taková časová náročnost nemyslitelná. Většinou streamuji zhruba čtyřikrát týdně po čtyřech hodinách. Subathon je pro mě v tomto ohledu naprostým protikladem,“ popisuje. Přesto se občas do téhle náročné výzvy, znamenající téměř úplnou ztrátu soukromí, pouští.

„Viděl jsem to u jiných streamerů a rozhodl se to taky zkusit. Když se vysílání podaří, je to finančně velmi zajímavé. Přímo mně to za zhruba týden a půl může vydělat kolem devadesáti tisíc korun,“ vysvětluje tvůrce s tím, že částka je podle něj ale adekvátní odměnou za extrémní nasazení. „Možná tím někoho naštvu, ale během subathonu bavím fanoušky šestnáct až osmnáct hodin denně. Není to nic jednoduchého,“ dodává.

Za pozornost platí zdravím

Subathony nejsou pouze bojem o podporovatele. Někteří streameři se při nich snaží třeba i překonat rekord v délce nepřetržitého vysílání. Ten momentálně drží Američanka EmilyCC s neuvěřitelnými 1 186 dny, tedy více než třemi lety. V Česku drží prvenství Dominik „Cuky“ Cukr, který svůj život přenášel v kuse celých 71 dní.

Podle psychoterapeutky Umay Wolf z portálu Terapie.cz se tvůrci, kteří podobné výzvy podstupují, vystavují značnému riziku psychických problémů. „Je důležité si položit otázku, co k tomu tyto lidi vede,“ vysvětluje. Někteří z nich podle ní hledají možnost zviditelnění se, jiní si chtějí vydělat peníze, a tak překračují vlastní hranice.

U těch nejextrémnějších případů ale neustálá pozornost publika a potřeba sledovat jeho reakce může podle psycholožky vést například k rozvoji paranoie. Nahrávání se během noci zase může zhoršit kvalitu spánku, která je pro duševní zdraví stěžejní.

I proto Wolf zdůrazňuje, že by tvůrci takových přenosů neměli přestat dbát o udržování čtyř pilířů zdraví: o pitný, odpočinkový, výživový a právě spánkový režim. „Problém je, že streameři během vysílacích maratonů postrádají odpočinek, protože musí být neustále ve střehu. Potřebují se svými fanoušky komunikovat, aby nepřišli o potenciální finanční odměnu,“ přibližuje. A problematičtí nakonec mohou být podle ní i samotní diváci. „Někteří si často neuvědomují důležitost soukromí a mají pak tendenci narušovat intimní sféru ostatních,“ říká.

Že jsou subathony psychicky náročné, připouští i sám Karpianus. I proto se rozhodl pokaždé stanovit pevný čas začátku a konce svých vysílání, na rozdíl od některých jiných tvůrců, jejichž streamy pokračují, dokud jim diváci posílají peníze. „Když obědvám, jím před kamerou. Když si odskočím na záchod, mám pocit, že publiku beru čas, za který platí. Během subathonu člověk zkrátka zcela přijde o jakékoliv soukromí. A to je důvod, proč jsem vytyčil tuto hranici. I kdyby mi někdo poslal milion, nebudu na videu déle, než jsem předem slíbil,“ říká rozhodně.