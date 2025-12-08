Studoval v Cambridge, nedávno vyměnil Žižkov za Las Vegas. Češi řeší razítka, tady se podniká, říká
Štěpán Štrébl alias Steve Strebl pomáhá americkým obchodníkům expandovat na tržišti Amazonu do Evropy a provádí je zdejší byrokratickou džunglí.
Prostorem se nese vůně mleté kávy, pražírna a otevřená kuchyně splývají s kavárnou. Tu zdobí vintage nábytek, vládne v ní uvolněná atmosféra a za stoly sedí převážně mladí lidé, tu a tam s laptopy na stole… Typicky hipsterský podnik, jakých je pražský Karlín nebo Žižkov plný. „Tak tady je to výjimka. Kávová kultura v Las Vegas je jednou z mála slabin tohoto města,“ směje se pětatřicetiletý Štěpán Štrébl, který tu žije a buduje odsud svůj startup. Česko, kde také podnikal a v pirátském dresu dělal i politiku, nechal za zády: „Chci zkoušet věci, riskovat, klidně neuspět, ale ne hrát na jistotu.“
Pražský rodák s kořeny v Karlových Varech patří k těm Čechům, kteří jsou víc doma ve světě než tady. V letech 2011 až 2014 vystudoval ekonomiku na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, magisterský titul pak získal na univerzitě v britské Cambridge, po škole sbíral zkušenosti v poradenské globální agentuře PwC.
Když v roce 2021 začal spřádat plány na to, že opět vyrazí do ciziny, byly Spojené státy jasná volba: „Zdejší propodnikatelský přístup je mi mnohem bližší. Navíc ze studií Ameriku dobře znám a mám sem otevřené dveře. A pak tu byl i faktor počasí. Chtěl jsem někam, kde bude teplo.“ Právě klima rozhodlo o tom, že nepůjde do New Yorku, Seattlu nebo Bostonu.
Proti Los Angeles nebo Silicon Valley v jeho očích zase hovořila tamní špatná dopravní situace, vysoké životní náklady či problémy s bezpečností a bezdomovectvím. „Kalifornie je svým způsobem obětí vlastního úspěchu. Situace se tam dost zhoršila. Chtěl jsem prostředí, které bude praktičtější na život i výchovu dcery,“ říká.
Jeho volba proto padla na Las Vegas, které zažívá v posledních dvou dekádách zajímavý rozmach a Štréblův příběh tuto proměnu dobře ilustruje: město proslavené hazardem se snaží své pověsti a závislosti na turistech zbavit a profiluje se čím dál víc jako technologický a konferenční hub. Navíc láká podnikatele podstatně příznivějším prostředím, než má sousední Kalifornie.
„Například se tu neplatí daň z příjmu,“ směje se Štrébl. A ještě dodává: „Zároveň je to poměrně liberální region, je tu legální skoro všechno. Nejsou to žádné jižanské konzervy. Takže celkově nabízí Nevada zajímavý mix toho nejlepšího z Kalifornie a třeba i z Texasu, který je teď mezi byznysmeny také hodně populární.“
A čemu se tedy věnuje on? Loni rozjel startup Minefield Navigator, který pomáhá americkým obchodníkům, již působí na tržišti Amazonu, s expanzí do Evropy. V té na ně totiž čeká řada administrativních nástrah a rozdílů mezi státy, protože trh EU je sice velký a bohatý, ale také pořád ještě hodně roztříštěný a oproti USA víc svázaný byrokracií.
„Jeden náš klient se například dostal do problémů, protože se v Německu nepřihlásil k placení poplatků za recyklaci odpadu. To jsou věci, které Američané často nechápou. Tohle neznají. Oni ráno vstanou a začnou podnikat, my nejdřív začneme shánět razítka,“ zlobí se naoko muž, který vystupuje za oceánem nikoli jako Štěpán Štrébl, nýbrž jako Steve Strebl.
Klientů má pár desítek, ale Minefield Navigator po roce existence pořád ještě vnímá jako early-stage firmu, byť s vysokou retencí a schopnou si na sebe vydělat. „Cílíme samozřejmě na menší firmy, pro které je expanze po Evropě drahá a pomalá. Tyhle firmy v USA běžně fungují přes tržiště Amazonu, je to v e-commerce hodně populární model. Vyřeší za obchodníka skoro všechno, ale papíry ne,“ připomíná.
On sám má v tomto směru s Amazonem víc zkušeností. Se svojí bývalou manželkou Annou Štrébl, mimochodem CEO úspěšné české kryproměnové platební brány Confirmo, v době covidu rozjeli na platformě největšího světového internetového obchodu vlastní čajovou značku Anna’s Teapot. A především po odchodu z politiky po roce 2021 působil přes rok v multimiliardovém americkém startupu Thrasio, který se snažil agregovat jednotlivé prodejce na Amazonu pod jednu střechu a svého času se pyšnil valuací přesahující šest miliard dolarů.
„Jenže to celé zkolabovalo. Firma skončila v insolvenci. Ale já tam získal moc cenný vhled do toho, co obchodníky na Amazonu trápí. A vnuklo mi to právě myšlenku na založení Minefield Navigatoru,“ vzpomíná Štrébl s tím, že svým zákazníkům pomáhá nejen s nástrahami evropské byrokracie, ale i s veškerou zdejší daňovou agendou.
Chci zkoušet věci, riskovat, klidně neuspět, ale ne hrát na jistotu.
Právě digitalizace a boj s úředním šimlem byly i jeho tématy v rámci Pirátské strany. S tou volně spolupracoval hned po návratu ze studií v zahraničí a v roce 2017 byl jedním z architektů její úspěšné předvolební kampaně s dnes už slavným mottem „Pusťte nás na ně!“.
Následně se dostal do zastupitelstva Prahy 3, kde dokonce vykonával funkci místostarosty. Během mandátu čelil mimo jiné kritice, že firma jeho rodiny prodávala hygienické pomůcky včetně roušek veřejným institucím. Kauzu sice ustál, ale funkci před koncem mandátu stejně opustil, když seznal, že svoje vize nedokáže prosadit.
Pak se z veřejného života stáhl, trávil většinu času v USA, ale vědět o sobě dal opět loni, když se volil po odchodu Ivana Bartoše nový pirátský předseda. A Štrébl se do klání přihlásil, byť, jak dnes přiznává, nepočítal s tím, že by mohl uspět: „Šlo ale o něco jiného. Chtěl jsem ukázat, že Piráti nejsou jen ti hluční levičáci a komunisté, o kterých se pořád v médiích mluvilo. Ale že je mezi nimi i dost vesměs pravicově a probyznysově smýšlejících lidí.“
Se Zdeňkem Hřibem coby aktuálním předsedou (a svým přemožitelem) je zcela v míru, podporuje ho a nadále se u Pirátů angažuje, ačkoli spíš na dálku. Že by se vracel do Česka, to pro nejbližší dobu neplánuje: „V Česku jsme zvyklí mít strach z neúspěchu, bát se, že věci nedopadnou. Já tenhle strach nikdy neměl, a proto jsem tady. Chci, aby moje firma uspěla, ale důležitější je mít odvahu to zkusit. A tohle myšlení je na USA skvělé. Strašně vás to motivuje a posouvá.“