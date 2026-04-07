Svůj zdravotní kolaps proměnila v byznys. S doplňky pro ženský cyklus teď míří na americký trh
Tereza Pivná založila InSync po vlastní zkušenosti s hormonální léčbou. Firma dnes roste bez investora a oslovuje zákaznice i v zahraničí.
Když Tereza Pivná stála před pár lety uprostřed obchodního domu a ucítila bodavou bolest, netušila, že právě vzniká základ jejího budoucího byznysu. O pár týdnů později skončila na operačním sále s prasklou cystou v oblasti vaječníku a diagnózou, která jí nedávala mnoho jiných možností než klasickou hormonální léčbu. Z její frustrace postupně vyrostla značka InSync, která dnes nabízí doplňky stravy zaměřené na ženský cyklus. „Každá žena dostane to správné množství daného vitamínu nebo minerálu v tu správnou chvíli,“ říká teď podnikatelka pro CzechCrunch.
Za jejím zhoršujícím se zdravím stála tehdy mnohem širší životní situace. „Bylo mi 24, zemřel mi táta a najednou jsem musela řešit zděděné finanční problémy. Ten stres byl úplně extrémní,“ popisuje období, kdy zároveň dokončovala studium práv i VŠE a snažila se udržet pracovní i osobní život pohromadě.
Právě dlouhodobý tlak se postupně propsal do jejího zdraví. Doporučenou hormonální léčbu ale odmítla. „Řekli mi, že vlastně nic jiného dělat nemůžu, maximálně brát antikoncepci. A to jsem nechtěla,“ vysvětluje. Místo toho proto začala hledat vlastní odpovědi, a to i mimo klasickou medicínu.
Postupně se dostala ke konceptu cycle syncingu, tedy přizpůsobení stravy a suplementace jednotlivým fázím cyklu, který začala testovat sama na sobě. První výsledky přišly poměrně rychle. „Přestalo mě bolet břicho při menstruaci, což byl můj největší problém. Bolesti jsem mívala takové, že jsem lezla po zemi,“ popisuje.
Právě v tu chvíli si uvědomila, že nejde jen o individuální zkušenost, ale o širší problém. Na trhu podle ní chybělo jednoduché a srozumitelné řešení, které by ženám pomohlo orientovat se v péči o vlastní tělo v různých fázích cyklu. Nápad proto začala postupně přetvářet v produkt, který by celý princip zjednodušil a převedl do praktické podoby.
Výsledkem byl koncept doplňků stravy rozdělených podle jednotlivých fází menstruačního cyklu, které by měly ženám zjednodušit orientaci v tom, co jejich tělo v danou chvíli potřebuje. Místo kombinování desítek produktů si žena má vzít jeden připravený balíček odpovídající aktuální fázi cyklu.
Zlom pak přišel v roce 2023 během Akademie pro budoucí zakladatelky, kde Pivná svůj namyšlený koncept poprvé představila jako byznys. Následovalo setkání s Pavlou Markovou, chemičkou s praxí ve farmaceutickém průmyslu, která projektu dodala odborný základ. Společně nakonec nápad posunuly do konkrétní podoby a založily značku InSync.
Dnes firma nabízí doplňky stravy rozdělené podle jednotlivých fází cyklu. Jejím vlajkovým produktem je balení na 28 dní, které obsahuje sáčky s různým složením pro menstruační, folikulární, ovulační a luteální fázi. Měsíční balení vyjde přitom na 1 490 korun. „Myšlenka je, že každá žena dostane to správné množství daného doplňku v tu správnou chvíli,“ vysvětluje Pivná. V jednotlivých kombinacích se pak objevují vitamíny, minerály, omega-3 mastné kyseliny nebo koenzym Q10, které mají podpořit fungování těla v dané fázi cyklu.
InSync přitom není jediným projektem, který se v posledních letech snaží otevřít téma ženského zdraví a cykličnosti. V Česku vznikají i další iniciativy, které se zaměřují na práci s cyklem nebo hormonální rovnováhu, například platforma Systers nebo projekt Aura Terezy Hodanové. Právě cycle syncing má pak v sobě zaintegrovaný i aplikace Lively od Barbory Kubínové, která sleduje ženský menstruační cyklus.
Na základní produkt InSync postupně navázal dalšími řadami, například InSync with my baby pro těhotné ženy nebo InSync with my Change zaměřenou na perimenopauzu. Právě tu považuje Pivná za silně podceněné téma. „Společnost ani samotné ženy o ní často vůbec neví, nemluví se o ní a ony tak mají pocit, že je s nimi něco špatně,“ vysvětluje podnikatelka, která je zároveň součástí týmu JZT Ferments, vyrábějícího kombuchy.
InSync od začátku financovala z vlastních zdrojů, které dala dohromady společně se spoluzakladatelkou Pavlou Markovou. Dnes už se značka dokáže uživit sama, ostatně loni poprvé v tržbách překročila hranici jednoho milionu korun, vstup externího investora ale odmítá. „Nechtěla jsem, aby mi někdo říkal, ať uberu na kvalitě, abych měla vyšší marži. Radši budu mít kvalitní produkt, který můžu doporučit kamarádkám,“ říká Pivná.
Ta se po ověření konceptu v Evropě letos rozhodla pro expanzi do Spojených států. Celý proces si přitom nastavila sama, od výběru laboratoře až po logistiku. „Občas se mě teď někdo z Česka ptá, jak jsem to udělala. A já říkám: Poslala jsem asi třicet mailů a začala to řešit,“ popisuje Pivná s úsměvem.
Vedle samotných produktů staví InSync i na edukaci. Firma pořádá bezplatné webináře a snaží se ženám vysvětlovat základní principy fungování jejich těla. „Hrozně moc holek se až od nás poprvé dozvědělo, že jejich tělo funguje jinak než mužské. Bohužel toho o svém těle ví pořád strašně málo,“ říká zakladatelka. Právě nedostatek informací považuje za jeden z hlavních problémů.
Přestože firma postupně roste a expanduje, její tým zůstává zatím malý a čítá čtyři lidi. Řadu klíčových rolí pak stále zastává sama zakladatelka. A škálování aktivit? Prý na to zatím není čas. „Teď expanduju. Nemůžu škálovat, když expanduju. Jsem unavená,“ uzavírá s úsměvem Pivná.