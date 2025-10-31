Švýcaři vyměnili benzín za padel. Naše hodinky se hodí do ulic i na kurt, říkají
Tradiční hodinářská značka Certina opustila motorsport a vsadila na nový fenomén. I její CEO se stal fanouškem sportu, který donedávna málokdo znal.
Červenec 2020. Marc Aellen právě nastoupil do pozice šéfa švýcarské značky Certina a svět se zastavil. Pandemie uzavřela obchody, zrušila veřejné akce, zastavila cestování. A tak místo toho, aby nový CEO objížděl trhy a jednal s partnery, seděl v kanceláři ve švýcarském Grenchenu a přemýšlel o budoucnosti značky, která má za sebou 140 let historie.
„Pandemie nám dala čas si sednout, zamyslet se a některé věci přehodnotit,“ říká dnes Aellen. A jedna věc mu nedávala smysl čím dál víc: Certina dlouhá léta sponzorovala motorsport, dokonce měla speciální edici hodinek s polským jezdcem Robertem Kubicou. Ale firma zároveň spolupracovala s organizací na záchranu mořských želv Sea Turtle Conservancy a hlásila se k ochraně oceánů. Benzín versus ekologie. „Naše partnerství v motoristickém sportu již nebylo v souladu s naším zaměřením. Rozhodli jsme se jej nahradit něčím jiným,“ vysvětluje Aellen.
Ale čím? V roce 2020, uprostřed pandemie, to ještě netušil. Odpověď přišla o pár měsíců později. Aellen se vydal do Švédska, jednoho z mála míst, které nebylo úplně zavřené. Skandinávská země byla pro Certinu historicky důležitý trh a tým tam měl jasnou zprávu: „Když jsem přijel, ptali se mě na padel,“ vzpomíná v článku na serveru zaměřeném na hodinky Time Files. Padel? Aellen sice slyšel o sportu, který vypadá jako mix tenisu a squashe, ale ve Švýcarsku byl tehdy prakticky neznámý. Zato ve Švédsku už žil vlastním životem.
Padel je mnohem jednodušší než tenis, a proto je tak populární – můžete začít v jakémkoli věku.
Dvacet metrů dlouhý kurt obehnaný průhlednými stěnami, čtyři hráči s pálkami připomínajícími plážové raketky, míček odrážející se od skla. Přístupné, společenské, rychlé. „Ve Švédsku padel už zabral,“ vzpomíná ve stejném článku Aellen. A když se podíval na mapu, viděl podobný trend i jinde v Evropě. Španělsko, Itálie, Francie, Portugalsko – všude se sport šířil virálně. A právě v těchto zemích měla Certina své zákazníky.
Aellen sám byl celý život tenista. Hraje víc než čtyřicet let. „Pokud mám na výběr, raději hraju tenis, protože je to můj svět,“ přiznává pro polský server Zegarki i Pasja. Ale padel ho překvapil. „V mém věku, nebo pokud vám je přes třicet a nikdy jste ho nehráli, je obtížné do tenisu proniknout. Výhoda padelu je, že je mnohem jednodušší, a proto je tak populární – můžete začít v jakémkoli věku,“ dodává.
Riziková sázka, která vyšla
Aellen udělal rozhodnutí, které muselo působit zvláštně: tradiční hodinářská značka se stane hlavním sponzorem sportu, o kterém většina lidí ještě neslyšela. V době, kdy se Rolex pořád drží tenisu a golfu, kdy Hublot vlastní fotbal a TAG Heuer plachtění, Certina vsadila na zelený kurt.
„Jsme jediná hodinářská značka, která je v této fázi zapojena do padelu,“ říká Aellen s jistotou. „Samozřejmě možná se k nám časem přidají i další. Ale teď chceme být spojeni s touto hrou,“ doplňuje. A byla to sázka na správného koně. Podle Mezinárodní padelové federace překročil sport v roce 2024 hranici šedesáti tisíc kurtů a třiceti milionů hráčů po celém světě. To už je víc než squash a rychle to dohání tenis.
Certina začala ve Švédsku sponzorováním řetězce kurtů. Pak přišly kluby, národní federace, nakonec i World Padel Tour. „Pořádali jsme lekce, abychom ukázali, že je to zábavné, přístupné a společenské,“ popisuje Aellen strategii pro Time Files. Nedávno firma oznámila spolupráci s Polskou padelovou federací a německou federací.
A jako třešničku na dortu získala ambasadorku Martu Ortegu – Španělku, která se v devatenácti letech stala nejmladší světovou jedničkou v historii padelu. S ní vyvinula speciální edici hodinek DS-7 Chronograph Padel Edition by Marta Ortega.
Hodinky, které jdou na kurt
Černé hodinky s karbonovým ciferníkem – údajně ze stejného materiálu jako raketa Marty Ortegy – nevypadají jen sportovně. Jsou na to stavěné. Precizní quartzový strojek Precidrive má odchylku jen deset sekund ročně a vydrží nárazy aktivní hry. Textilní pásek je lehký a pohodlný i v létě. A unisex design funguje stejně dobře na mužském i ženském zápěstí.
„Naše produkty jsou dobře postavené pro společenskou povahu padelu,“ vysvětluje Aellen filosofii značky pro Zegarki i Pasja a dodává: „Můžete nosit Certinu při hře a pak ji nechat na zápěstí, když jdete s přáteli ven.“ Je to přesně ta všestrannost, kterou firma vždycky měla – hodinky, které nejsou tak drahé, abyste se báli je nosit, ale dost kvalitní, abyste se za ně nemuseli stydět.
Certina přišla k padelu jako první. Teď zůstává otázka, jak dlouho vydrží výhoda prvního tahu. Až padel doroste do masového mainstreamu, přijdou velcí hráči? Vsadí Rolex vedle tenisu i na jeho hravější mladší sestru? Zkusí to Tudor? Nebo se ozve někdo z LVMH či Richemontu? „Určitě se časem přidají i další značky,“ říká Marc Aellen pragmaticky. V roli CEO ho sice letos v červenci nahradil Dieter Pachner, to ale na jeho zásluze o spolupráci Certiny s padelovými kurty nic nemění. Certina má díky němu náskok. Viděla to dřív než ostatní a teď si buduje pozici, kterou bude těžké ohrozit.
Česko je zatím o krok vzadu, ale tempo je zajímavé. Ještě v roce 2024 mluvila místní padelová federace o jedenácti klubech a dvaceti třech kurtech, dnes jich eviduje přes sedmdesát. Volných míst v rezervačních systémech ubývá a do hal míří nejen amatéři, ale i firmy s teambuildingy. Pro hodinářskou značku, která před pár lety nevěděla, kam dál, je to pozoruhodná cesta. Od motorsportu k mořským želvám. Od benzínu k průhledným stěnám. Od tradice k experimentu, který se možná stane novým standardem.
