Tahle desítka fastfoodů z USA chce do Česka. Kromě hranatých burgerů Wendy’s třeba i kuře za miliardu
Od burgerů přes tacos až po pizzu. Americké fastfoody a restaurace hledají franšízanty pro své pobočky v Praze i dalších městech.
McDonald’s, KFC, Burger King, Popeye’s… Tyhle fastfoodové řetězce v Česku už dobře známe. Ale jejich celkem krátký seznam by mohl dost zajímavě narůst. Provozovatele českých poboček totiž hledá hned desítka nových restaurací ze Spojených států.
Nejdřív rychlé vysvětlení. Tohle není žádná spekulace nebo vysněný seznam. Tyhle firmy chtějí expandovat do světa – a do Česka. Jsou součástí velké obchodní mise z americké strany, která objíždí Evropu a hledá partnery. Praha je jejich poslední zastávkou a své plány na vstup na český trh zde představují ve spolupráci s americkou ambasádou a Českou asociací franchisingu.
Ale dost byznysu, jsme tu přece kvůli jídlu! Jaké nové fastfoody tedy chtějí do Česka?
Wendy’s
Zdaleka nejzajímavější je příchod Wendy’s, fastfoodu proslaveného čtvercovými hamburgery, copatou holkou v logu a vtipnými posty na sociálních sítích. O tom, že Wendy’s míří do Česka, se hovoří už dlouho, tak snad to vyjde co nejdřív!
Dave’s Hot Chicken
Jestli u nás otevře Dave’s Hot Chicken, hned to poznáte. Jeho pobočky (plné pálivých kuřecích kousků i burgerů) bývají vyzdobené ve stylu street artu a graffiti. Tenhle dnes už světový podnik mimochodem založili v mládí tři kámoši z dětství, ke kterým se přidal brácha jednoho z nich. Za pár let byl z jejich bistra řetězec, investoval do něj rapper Drake i herec Samuel L. Jackson – a letos tuhle kuřecí značku koupila za miliardu (!!!) dolarů firma Roark Capital, pod kterou patří třeba řetězec Subway.
Olive Garden
Olive Garden nezní tak cool jako předchozí dvě značky, ale kdo navštívil USA, nejspíš na ni narazil. Tisícovka poboček servíruje italsko-americkou kuchyni, kromě běžných pokrmů jsou vyhlášené také jejich velké slané tyčinky.
Velvet Taco
Po české franšíze pokukuje i Velvet Taco, které k mexické klasice přistupuje dost neobvykle. Tradiční náplně doplňuje třeba korejskou nebo indickou kuchyní – a tahle komba pravidelně obohacuje ještě divočejšími kousky během takzvaných „WTF týdnů“, kdy dostanete třeba taco s náplní z piva Guinness.
Barberitos
Taktéž mexické chutě, ale spojené s přece jen mnohem obvyklejší kuchyní amerického jihozápadu najdete v Barberitos. Ačkoliv vedle tacos tu dávají mnohem větší důraz na burritos. Koneckonců i heslo firmy zní: „Barberitos, lepší burrito“.
Vocelli Pizza
No a jestli vyjdou plány na expanzi do Česka i následujícím pěti firmám, mají se na co těšit milovníci pizzy. Například Vocelli Pizza by Česko zařadila do docela neobvyklé společnosti, řetězec totiž z USA pokukuje i po arabských zemích.
Russo’s New York Pizzeria
Tohle v Itálii raději neříkejte, ale Američané si pizzu dost přivlastnili. Důkazem budiž Russo’s New York Pizzeria, která by k nám měla přinést takzvanou newyorskou pizzu. Tedy velice tenoučkou a křupavou.
Blaze Pizza
Franšízanta tu hledá také Blaze Pizza. To je mimochodem doslova fastfood, vychloubá se totiž rychlostí upečení. Jejich pizza je prý hotová do 180 sekund. To by leckterého italského pizza maestra taky nejspíš překvapilo…
Pie Five & Pizza Inn
Poslední dvojice potenciálních pizzapodniků pak patří pod stejného majitele. Jsou to řetězce Pie Five a Pizza Inn, druhý jmenovaný už dokonce z rodných Států do světa expandoval. Tak třeba ho už brzy potkáte také v Česku.