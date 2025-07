Tak trochu jiní investoři. Kupují firmy s dobrým vedením, jejich šéfy nevyhazují, ale dávají jim podíl

Uložit 0

Praha City Center je rozlehlá administrativní budova na okraji starého města v Klimentské ulici kousek od Těšnova. Několik pater v ní zabírají kanceláře společností EP Commodities nebo EP Energy Trading, které náleží do byznysového impéria Daniela Křetínského. Sídlí tam ale i finanční společnost MA Management a fond MAM Private Equity Fund Sicav, jehož zakladatelé pomáhali v 90. letech budovat zdejší kapitálový trh a tak trochu vydláždili cestu nynějším vládcům byznysu v Česku.

Aleš Nykodým a Roman Sládek se po roce 1995 potkali ve firmě Invest Brokers Praha. „Já jsem byl makléř, Roman portfolio manažer. Naší parketou byly kapitálové trhy,“ vzpomíná třiapadesátiletý Nykodým. Když zmiňuje kapitálové trhy, nemá ale na mysli newyorskou nebo londýnskou burzu, ale akcie českých podniků, které prošly dvěma koly kupónové privatizace a s podíly v nich se poměrně čile obchodovalo.

Specialitou Nykodýma se Sládkem se staly minoritní podíly. Postupem času si dokonce sestavili vlastní databázi kontaktů a informací, kdo, kde a kolik drží cenných papírů. „Tehdy nebyl internet a veřejné rejstříky. Prostě jsme to obvolávali. Proto jsme se stali cenným partnerem pro dnes velké investiční skupiny, které ale tehdy svou jízdu teprve začínaly,“ dodává Roman Sládek, který je o pár měsíců mladší než jeho byznysový partner.

Právě na poradenství při fúzích a akvizicích a pomoc s nimi se zaměřili, když v roce 1997 založili svou vlastní společnost MA Management (MA byla zkratka pro anglické mergers & acquisitions). S tou se ovšem po pár letech dostali k tomu, že neradili, ale přímo vlastnili jiný byznys – pod svá křídla přibrali v letech 2000 až 2007 nejprve Kovohutě Povrly a následně i slovenský Farmet ze skupiny Povážské strojírny.

Podniky zefektivnili, získali pro ně zahraniční partnery a následně je prodali: slovenské strojírny jsou dnes součástí japonské skupiny Fuso, české kovohutě skončily v Metalimexu české miliardářské rodiny Otavových. Nykodým se Sládkem si na projektu zároveň vyzkoušeli to, co aplikují i teď: když někam vstoupí, tak jen ve spolupráci s tamním managementem, kterému nabídnou i majetkový podíl.

Foto: Depositphotos Solární park

„To nás hodně odlišuje od jiných investorů. V podstatě nabízíme variantu management buyoutu. Nejdeme tam, kde není dobrý manažerský tým, naopak hledáme firmy, které mají skvělé vedení, ale jejich majitelé přemýšlí o prodeji, protože třeba nemají nástupce,“ vysvětluje Roman Sládek, po němž byznysový drajv získal i jeho syn Adam, který se angažoval ve startupu Macromo, do něhož nedávno majetkově vstoupil Tomáš Čupr.

Už tehdy v nultých letech měli Nykodým se Sládkem k dispozici vlastní fond, jenže po prodeji hutí jej odložili na vedlejší kolej a nějakou dobu se věnovali solárnímu byznysu, investicím do pohledávek a investicím. Velká změna přišla po covidu a útoku Ruska na Ukrajinu – jestliže předtím, v době levných peněz a nulových úrokových sazeb, byly valuace firem extrémně nadsazené, v posledních třech letech je patrný návrat racionality.

„My nejsme střelci, kteří by šli do všeho. Pracujeme primárně se svými penězi a jsme hodně opatrní, vybíraví, konzervativní,“ připouští Sládek, že oblast private equity pro ně dlouho byla v podstatě nezajímavá a nedostupná. Důležitým milníkem se pro ně ale stal pád ruské banky Sberbank, kde působil jejich známý, zkušený ředitel firemního a korporátního bankovnictví, Jan Novák. Slovo dalo slovo a všichni tři se domluvili, že zkusí fond MAM Private Equity Fund Sicav oživit a porozhlédnout se po investicích.

„Situace na trhu je pro nás teď mnohem příznivější,“ říká Novák s tím, že se svými partnery udělali loni i předloni po jedné akvizici a další plánují letos. Do jejich portfolia nyní patří společnost Raycom, která se specializuje na distribuci optických kabelů a příslušenství pro stavbu telekomunikačních sítí v Česku či Polsku, a také firma Comguard, jež se zaměřuje na kyberbezpečnost pro podnikové klienty.

Nejsme střelci, kteří by šli do všeho. Pracujeme primárně se svými penězi a jsme hodně opatrní, vybíraví, konzervativní.

„Hodnota našeho portfolia je aktuálně 300 milionů korun a do konce roku chceme být na 500 milionech,“ zdůrazňuje Novák a připomíná, že pravidelnou revaluaci fondu mají na starost osvědčení auditoři z EY. Zároveň všichni tři zakladatelé zmiňují, že tohle je jen začátek – jejich cíl je být do pěti let na dvou miliardách a alespoň osmi společnostech. Teprve od takové velikosti prý začne skupina dávat opravdu velký byznysový význam.

Zatím je naprostá většina prostředků, s nimiž MAM Private Equity Fund Sicav pracuje, z kapes jeho zakladatelů a řídících partnerů, postupně se ale začínají otevírat i jiným investorům. Chtějí je lákat jednak na takzvaný evergreen formát, což znamená otevřený fond bez jasně daného investiční horizontu, jednak na intenzivní zapojení managementu firem, do nichž vstupují.

„Častější průběh je, že investiční skupina nějakou firmu koupí a následně do ní pošle svůj tým. My děláme přesný opak. Vybíráme si ty firmy, které mají dobrý management, jenž je připravený a ochotný s námi pracovat výměnou za majetkový podíl,“ opakuje Aleš Nykodým, v čem spočívá jedna ze specialit jejich podnikání.

Co se oborů týče, Nováka s Nykodýmem a Sládkem láká vedle telekomunikací, kyberbezpečnosti a energetiky také oblast péče o lidské zdraví. „Zatím jsme relativně malí a ne moc známí. Pracujeme ale na tom, aby se to změnilo. A zdá se, že jsme na dobré cestě,“ ukončuje rozhovor Jan Novák.