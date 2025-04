Takhle povedený špiónský film jsme dlouho neviděli. Fassbender a Blanchettová v něm hrají neobvyklý pár

Uložit 0

V zahraničí sbírá skvělé recenze. Natočil ho režisér Dannyho parťáků. Cate Blanchettová a Michael Fassbender v něm hrají manžele-agenty, kteří se zapletou do vysoké špionážní hry. Je to konverzační, kompaktní, konspirační – a místy také překvapivě zábavný film. Proč se nám Operace Black Bag líbila? Odpovídají Lucka Černohlávková a Michal Mančař.

O čem Operace Black Bag je?

Lucka: O důmyslné hře na to, kdo koho přechytračí. Michael Fassbender totiž dostane za úkol odhalit ve své organizaci zrádce a na seznamu pěti podezřelých osob je i jeho žena. Zapomeňte na bombastické špiónské thrillery plné akce, střelby a různých zranění. Steven Soderbergh nám servíruje civilní agenty, kteří rádi vaří a jejichž hlavní deviza není v tom, kolik nepřátel dokáží složit vlastníma rukama, ale v tom, co mají hlavě. A jsou sice už ve středním věku, mlaďoši na ně ale ani náhodou nemají. Je to kultivované, neokoukané a příjemně osvěžující.

Michal: Znáte mistra špionážního žánru Johna le Carrého? Operace Black Bag by klidně mohla být od něj. Jen je míň oldschoolová a víc šmrncovní. Ústřední power couple i další podezřelí jsou moderní a styloví. Ale pod těmi kravatami a kostýmky vře a bublá nejen velezrada, ale i potlačované emoce.

Jako agenti v divadle

Michal: Operace Black Bag je komorní, konverzační film. Důležité věci se odehrávají v půl tuctu lidí u jednoho stolu, případně v kancelářích britské rozvědky. A v náznacích, otázkách a výhrůžkách, ne s pistolí v ruce. A taky s humorem! Nebojte, není to žádné hláškování, ale tenhle přísný svět špiónů právě o to víc jednou za čas rozesměje nějakým opravdu lidským projevem. Ať už z úst vyslýchaného pod vlivem drogy, jež rozvazuje jazyk, nebo když postavy shodí profesionální masky.

Lucka: Jsou to agenti v krásně stylizovaném divadle! Operace Black Bag je kromě všeho, co už tu popsal Michal, i vizuální pocta idealizovanému životu britské vyšší třídy. Všechny postavy jsou dokonale oblečené, dům ústřední dvojice je jak ze žurnálu, a dokonce mají i domek u jezera. Je to detail, ale parádně se na to kouká. K tomu si přidejte i mírně náročnější intelektuální zážitek a dojde vám, proč ty nadšené zahraniční ohlasy.

Fassbender + Blanchettová

Lucka: Oba jsou skvělí herci a kdokoliv po nich sáhne, neudělá chybu. Tady tvoří přirozeně elegantní pár C-level tajných agentů, mezi kterými funguje svébytná chemie. On je strojový a toporný, ona krásná a tajemná, úplně nevíte, co je k sobě táhne a jestli se opravdu mají rádi, ale celý film patří jim. A působí to, že se o to asi nemuseli snažit.

Michal: Dokonce i ten krásně robotický Fassbender není až tak bez emocí, jak se vám po prvních minutách, kdy zdroguje hosty na večeři a začne vyšetřovat svou manželku, bude možná zdát. A divácky zajímaví jsou i podezřelí a podřízení ve vedlejších rolích, každý s motivem, každý nějakým způsobem vadný, jak jen agenti mohou být…

Staromilský, ale ne retro

Michael Fassbender se nedávno objevil v jiném špiónském projektu, výrazně civilním seriálu The Agency na SkyShowtime, který byl na koukání poměrně náročný. Kdo je totiž zvyklý na akci, tak se mohl minimálně zpočátku dost nudit. Soderberghův film je taky jiný, ale jinak – je svým způsobem vlastně staromilský, ale ne retro. Napínavý, ale ne tolik, aby to bylo nepříjemné. Zamotaný, ale to tolik, abyste se ztratili. A jeden bonus na závěr – v dnešní době megadlouhých filmů má velmi sympatických 90 minut!