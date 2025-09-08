Takhle vypadá budoucnost Octavie a Superbu. Škodovka ukázala vizi pro své elektrické kombíky
Jak budou vypadat populární kombíky Škody Auto v příští dekádě? Naznačuje to nový futuristický koncept Vision O plný technologií.
Modely Octavia Combi a Superb Combi patří mezi nejúspěšnější automobily v Evropě – od roku 1998 se jich prodalo více než 3,6 milionu kusů a Škoda díky nim v poslední dekádě vede evropský kombi segment. Nově odhalený koncept Vision O nyní ukazuje, jak budou tyto ikonické modely vypadat v elektrické éře. Mladoboleslavská automobilka vsází na kombinaci osvědčené praktičnosti s pokročilými technologiemi včetně umělé inteligence a autonomního řízení, přičemž zachovává to nejdůležitější – prostorný zavazadlový prostor přes 650 litrů, což je srovnatelné se současnými modely.
Vision O představuje evoluci úspěšné strategie Škody v segmentu kombi vozů, ale s výrazně modernějším designovým jazykem zvaným Modern Solid. Ten naplno přijímá i chystaný elektrický crossover Škoda Epiq a vyznačuje se minimalistickými tvary a čistými liniemi, které kromě estetiky slouží i praktickému účelu. Mimo jiné optimalizují aerodynamiku pro delší dojezd elektrického pohonu. Dominantním prvkem je nová maska Tech-loop, která obepíná celou přední část a zdůrazňuje robustní, ale elegantní vzhled značky.
„Náš závazek společnosti Škoda Auto vůči zákazníkům, kteří nám od roku 2016 důvěřují jako lídru v segmentu kombi, je naší motivací k realizaci studie Vision O: kombinace inovativního designu, zavazadlového prostoru o objemu více než 650 litrů, funkcí autonomního řízení a intuitivní asistentky s umělou inteligencí,“ uvedl Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, která aktuálně nabízí dva čisté elektromobily Enyaq a Elroq a plug-in hybridní modely Kodiaq, Superb a Octavia.
Nejzásadnějším novým prvkem interiéru konceptu Vision O je horizontální displej zvaný Škoda Horizon Display o délce více než 1,2 metru, který se rozprostírá po celé šířce palubní desky. Systém umožňuje personalizaci informací pro řidiče i spolujezdce a doplňuje jej vertikálně orientovaný centrální displej. Součástí je také středový panel s otočným tlačítkem poskytujícím haptickou zpětnou vazbu. Nové bioadaptivní osvětlení automaticky upravuje odstíny interiéru podle přirozených světelných cyklů a podporuje lidské biorytmy.
Klíčovou technologickou vychytávkou má být do budoucna také digitální asistentka Laura, kterou Škodovka využívá už nyní, ale do budoucna má být i díky umělé inteligenci stále schopnější. Má například zvládat pořizovat poznámky z jednání, plánovat večeře, sdílet informace o okolí nebo na požádání generovat příběhy pro cestující všech věkových kategorií, třeba číst pohádky pro nejmenší pasažéry. Zároveň Laura řídí nový režim Tranquil, který upravuje konfiguraci sedadel pro větší pohodlí a přepíná ambientní osvětlení podle zvoleného nastavení.
Sériová výroba vozidla založeného na budoucí platformě koncernu Volkswagen je plánována na příští desetiletí. Aktuální koncept Vision O měří 4,85 metru na délku, 1,9 metru na šířku a 1,5 metru na výšku. Velikostí tak je právě mezi Octavií a Superbem, blíže spíše Superbu. Nabídnout má také pokročilé funkce autonomního řízení, které umožní vozu samostatně zvládat všechny úkoly související s řízením kromě náročných podmínek jako silný déšť nebo snížená viditelnost.
Nový koncept osvětlení zahrnuje pokročilá světla Škoda Cyber Lights, zadní světla ve tvaru T a vysouvací světlomety, které slouží také jako signalizační prvky při autonomním režimu. Animované ukazatele směru jsou implementovány do hlavních světlometů, blatníků i zpětných zrcátek. Škoda zároveň zdůrazňuje udržitelný přístup k výrobě. Potahy sedadel jsou v konceptu Vision O vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného polyesteru, na míru vyrobené opěrky hlavy využívají 3D tištěný recyklovatelný monomateriál vyráběný bez odpadu. Velká část interiéru je potažena materiálem obsahujícím 65 procent rostlinných složek, zatímco celá podlaha využívá recyklovanou kůži vyrobenou z kožených zbytků.