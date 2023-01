Technologický byznys Lukáše Nováka roste. Téměř půlmiliardový rok završil nákupem brněnských vývojářů

V roce 2021 utržila technologická skupina BiQ Group 460 milionů. V následujícím roce původně chtěla překonat půl miliardy, a byť se jí to nakonec ještě nepovedlo, její výkonný ředitel Marcel Červený je spokojen. „Rok 2022 byl celkově velmi úspěšný,“ hodnotí. Mimo jiné díky právě oznámené akvizici brněnské vývojářské firmy PUXdesign, která se specializuje na webové technologie. BiQ Group za ni zaplatila vyšší desítky milionů korun a rozšíří díky ní své kompetence i byznys. „Věříme, že letos už milník půl miliardy korun v obratu překonáme,“ říká Červený. Zakladatelem a jediným akcionářem BiQ Group je Lukáš Novák, který své aktivity zastřešuje investiční skupinou InTeFi Capital. V ní se věnuje také realitám, finančním produktům a patří mu část vydavatelství Euromedia.

Přesný obrat za loňský rok zatím BiQ Group s ohledem na finalizaci své účetní závěry prozradit nechce. Bude to ale prý těsně pod 500 miliony korun. Dlouhodobým cílem Lukáše Nováka je vytvořit miliardovou technologickou skupinu, ale po překotných letech a řadě akvizic nechce nic uspěchat. „Nemáme nastavené KPI, kolik chceme koupit firem, naopak jsme díky zkušenostem s předešlými akvizicemi vybíravější, díváme se nejen na finanční kondici, ale i na pozitivní dopad na efektivitu. Celkově jsme pozornější a nevrháme se do nových disciplín, ale primárně prohlubujeme stávající kompetence,“ říká Marcel Červený, který BiQ Group vede jako výkonný ředitel.

Do skupiny BiQ aktuálně spadá pět dceřiných společností: Bootiq, EEA, Novasoft, Bluesoft a nově také PUXdesign. Kanceláře má ve dvanácti regionálních lokalitách v Česku a na Slovensku a zákazníky má také v Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Velké Británii, Austrálii, Vietnamu nebo Spojených státech. Více než 460 vývojářů a dalších specialistů se zaměřuje na celou řadu technologií, ať už jde o vývoj webů, aplikací či softwaru na míru, tvorbu e-shopů, optimalizaci logistiky, nebo digitální marketing. Mezi klienty tuzemské skupiny patří například T-Mobile, DPD, Škoda, Unipetrol, Sazka, Konica Minolta, Tatra Banka a více než stovka dalších.

Díky PUXdesign teď v BiQ Group přibude expertiza na zakázkový vývoj webových aplikací, a to zejména klientských portálů a e-commerce řešení. Obrat firmy v loňském roce činil 65 milionů, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu. Celková valuace PUXdesign podle BiQ Group dosáhla 100 milionů korun, přestože Novákova skupina podle svého vyjádření získala stoprocentní podíl za vyšší desítky milionů korun. Své podíly prodali všichni původní spolumajitelé, jimiž byli Karel Kameník, Tomáš Hložánek, Petr Kameník a Petr Dvořák. PUXdesign bude i nadále působit pod vlastní značkou, ve spolupráci s BiQ Group plánuje expandovat na zahraniční trhy.

„Aktivitám kolem akvizice PUXdesignu jsme zasvětili celý loňský rok. Chtěli jsme si být jistí, že to oboustranně dává smysl. A zároveň se pomalu ohlížíme po dalších příležitostech, a to nejen po firmách, ale také na úrovni týmů nebo nových partnerství, pokud bychom potřebovali doplnit produkt či specifickou odbornost,“ vysvětluje Marcel Červený. Lukáš Novák přitom není jediný, který v Česku staví velkou technologickou skupinu. Velmi aktivní jsou v růstu i akvizicích například Seyfor (dříve Solitea) Martina Cíglera a investiční skupiny Sandberg Capital, stále větší je také skupina Aricoma miliardáře Karla Komárka a nejen do IT investuje se svou skupinu Thein také bývalý šéf O2 Tomáš Budník.

Co na to Marcel Červený? „Z hlediska akvizic pro nás Solitea není přímá konkurence, protože kupují celky, tudíž nedělají to samé co my. Naší výhodou je rozmanitost, komplexita a produktová šíře. Některé další firmy se nám z hlediska produktů přibližují, ale zase jen v některé z oblastí. Právě komplexita je atraktivní pro akvizice a budoucí partnery, protože nechceme pouze rozšiřovat stávající týmy nebo kapacity, jako to dělají jiní hráči,“ říká a dodává: „Jsme rostoucí skupina, přesto se nám daří držet zisky nad 15 procenty, což považuji za dobrý výsledek.“