Téměř polovina Čechů mění práci, k rekvalifikaci je tlačí ambice i AI. Laba hlásí rekordní počet studentů

Uložit 0

Z účetní vývojářkou, z manažera designérem nebo etickým hackerem. Online kurzy boří mýty o kariéře v jednom oboru, která byla dřív úplně běžná. Zatímco v minulosti to znamenalo roky studia, dnes k tomu může dopomoci i pár měsíců s online kurzem – a čísla ukazují, že Češi tuto příležitost začínají naplno využívat. Podle výzkumu společnosti Randstad z listopadu 2024 plánuje až čtyřiačtyřicet procent Čechů změnit v letošním roce zaměstnání. Dalších třináct procent nad změnou přemýšlí.

K úvahám o změně práce vedou Čechy nejčastěji finanční důvody. Významnou roli hraje také snaha o work-life balance, stejně jako chybějící příležitosti kariérního růstu. Podle studie společnosti BCG týkající se budoucnosti českého pracovního trhu zanikne do roku 2030 zhruba tři sta třicet tisíc pracovních pozic a vznikne víc jak půl milionu nových. Téměř devadesát procent z nich ale bude vyžadovat alespoň základní digitální znalosti. I proto se čím dál tím více lidí kloní k samostudiu a dalšímu vzdělávání.

Online kurzy jako start nové kariéry

„Dle našich dat je zájem nejvýraznější u lidí ve věku 31 až 39 let. Tím se potvrzuje i další ze současných trendů, totiž že řada lidí ve středním věku mění své pracovní zaměření a kurzy jsou pro ně jedním z prostředků, jak i bez praxe odstartovat novou kariéru,“ nastiňuje situaci Dominika Janíková, CEO společnosti Laba Czech, která se zaměřuje na online vzdělávací kurzy.

„Kurzy probíhají živě, studenti s lektorem mohou debatovat v reálném čase, vypracovávat úkoly a zároveň mají vždy možnost pustit si lekce zpětně. Po celou dobu kurzu je jim pak k dispozici i dedikovaný člověk, se kterým mohou řešit cokoliv týkající se učiva, úkolů či lektora,“ představuje systém výuky kurzů Laba Dominika Janíková.

Až 70 procent Čechů nepovažuje současný vzdělávací systém za dostatečný pro realitu pracovního trhu.

Pod společnost Laba Czech spadají vzdělávací platformy Laba, Skvot a robot_dreams. Od svého vstupu na český trh v květnu 2022 firma zaznamenala vysoký zájem. Ten se promítá i do finančních výsledků – jen v loňském roce překročil obrat společnosti hranici sto milionů korun. Doposud Laba na svých platformách prodala v Česku více než jedenáct tisíc kurzů.

„To jasně demonstruje, že v Česku hlad po sebevzdělávání je, řada lidí však stále neví, kde vhodné kurzy hledat a na co si dát při výběru pozor. Cílem Laby je, aby si lidé tyto otázky vůbec pokládat nemuseli. U nás totiž najdou na jednom místě kurzy IT, financí, marketingu či umění, a to pod vedením lektora, který je expertem ve svém oboru a se kterým před samotným spuštěním kurzu několik měsíců ladíme jeho ideální podobu i zacílení,“ doplňuje CEO společnosti Laba.

Foto: Laba Czech Pod společnost Laba Czech spadají vzdělávací platformy Laba, Skvot a robot_dreams

Skladba nejoblíbenějších kurzů napříč platformami Laba Czech dobře ilustruje současné směřování na pracovním trhu i různorodé zájmy těch, kteří hledají novou kariérní cestu. Firma vidí potenciál i v oblastech, které jsou dnes trendy a žádané, ale kvalitní vzdělávání se pro ně zatím těžko hledá. „Nabízíme tak například kurzy social media managera, lekce Canvy, moderování nebo programování robotů,“ vyjmenovává Dominika Janíková.

A právě kurz Canvy, konkrétně Grafika pro sociální sítě, se řadí spolu s Projektovým managementem ve stavebnictví a s kurzem Rozvoj manažerských dovedností k těm, které bývají vyprodané jako první. Podobné je to na platformě Skvot, kde boduje kombinace kreativních a technických dovedností a v oblíbenosti vedou kurzy Game design pro začátečníky, SketchUp pro začátečníky či Současné umění. U platformy robot_dreams pak dominuje kurz Praktické využití umělé inteligence, následovaný kurzy AI Developer a Python developer. V nabídce můžete najít i kurz Staň se etickým hackerem, který se zaměřuje na zabezpečení IT systémů.

Data společnosti Laba Czech navíc odhalují zajímavý vzorec v chování studentů – volnější letní měsíce lidé překvapivě využívají k investici do svého vzdělání. V prázdninových měsících loňského roku si kurz koupilo více než tisíc tři sta lidí a za celý rok kurzy prošlo přes pět tisíc zájemců.