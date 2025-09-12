Temný pasažér oprášil etický kodex a odjel do New Yorku. Sériový vrah Dexter se vrací ve skvělé formě
Má pár vrásek navíc, chuť zabíjet už ale nepotlačuje. Do Česka přichází Dexter: Vzkříšení a chce navázat na to nej z příběhů o „správném“ zabijákovi.
Co si budeme povídat, Dexter je sice vrah, příběhy o něm ale začaly v určité fázi připomínat telenovelu. A to nejen proto, že má za sebou osm původních řad, jednu obnovenou a jednu spinoffovou. Ale i proto, že jeho eskapády začaly být čím dál neuvěřitelnější a zamotanější. Přesto na něm pořád něco je, a tak si seriál, který odstartoval už bezmála před dvaceti lety – v roce 2006 –, zasloužil další řadu, tentokrát s podtitulem Vzkříšení. A ta dnes konečně dorazí i do Česka.
V Americe zatím stihla posbírat vesměs nadšené recenze, které chválí zejména to, že se nový Dexter snaží navázat na to nejlepší, co v minulosti předvedl. Tedy napjatou atmosféru, temné vyprávění a neodolatelně černý humor v podání vnitřního hlasu nepřekonatelného Michaela C. Halla. A hádejte co – měly pravdu!
Dexter: Vzkříšení začíná přesně tam, kde skončila čtyři roky stará řada Dexter: Nová krev, jež se tehdy už několik let uzavřený seriál pokusila restartovat poprvé. Tedy v momentě, kdy hlavní hrdina málem zemře. Kdo Dextera zná, ví, že k tomu došlo za velmi specifické situace. První díl Vzkříšení tak plní nevděčnou roli, že se musí vypořádat s odbočkou, kterou tato řada udělala, a všechno vysvětlit a narovnat tak, aby mohla sériového zabijáka s etickým kodexem poslat zpátky tam, kde mu to sedělo nejvíc.
Výsledkem bohužel je, že úvodní epizoda, která by měla nalákat, je v nové sérii v podstatě nejslabší. Zatněte ale zuby, protože se to vyplatí. Vzkříšení se totiž netýká jen toho, že Dexter uteče hrobníkovi z lopaty, ale i toho, že se tak nějak vrátí sám k sobě.
Zapomenout tak můžete na Dexterovu krycí identitu Jima Lindsayho, studené lesy zapadákova Iron Lake i život bez vražd. Návrat do Miami se sice nekoná a místo toho se děj přesouvá do New Yorku, nemusíte se ale bát – město, které nikdy nespí, sedí k Dexterovým eskapádám jako ulité a skvěle dokresluje syrovou auru, již si nový seriál kolem sebe buduje.
Jasně, i v něm je spousta momentů, kdy si řeknete, že to chtělo udělat lépe (kde třeba bere Dexter na svůj nový život peníze?), ty nejhorší telenovelovské manýry z druhé půlky starých řad jsou ale pryč. Příběh, který posouvá děj dopředu, na ty předchozí navazuje, je ale tak akorát vyvážený, nepůsobí jako fatální pěst na oko a slouží jako dobré pozadí pro to, aby hlavní hrdina mohl opět pořádně rozjet své vnitřní monology a nekončící uvažování nad tím, jak to s ním vlastně je.
Co funguje ještě víc, je skvělý Michael C. Hall, bez něhož by Dexter nebyl Dexterem. Jak ostatně naznačil loňský spinoff Original Sin, který mapoval jeho mládí a před pár týdny dostal stopku. Hall naopak za svůj výkon získal už v minulosti Zlatý glóbus i několik nominací na cenu Emmy, a i když mu za těch téměř dvacet let od startu seriálu přibyla řada vrásek a zářivě zrzavé vlasy o něco pobledly, tak se představuje opět ve vrcholné formě. A ukazuje, jak se Dexter popasovává nejen se svým Temným pasažérem, jak říká svému nutkání zabíjet, ale i jak stárne a reaguje na to, že se svět kolem mění. A i když se to všechno točí kolem vražd, je to velmi vtipné.
Co asi bude pro někoho, kdo touží po smrti druhých, znamenat nástup služeb, jako je Uber? Co všechno sežene a zjistí na internetu? Znamená pár vrásek navíc i menší fyzické síly? Je newyorská policie opravdu tak dobrá, jak říkal Dexterův otec? Jak může existovat někdo, kdo sbírá sériové vrahy? A hlavně, najde Dexter konečně někoho, před kým by mohl být sám sebou?
Na to všechno se můžete těšit, stejně jako na několik hereček a herců opravdu zvučných jmen, kteří se objeví ve vedlejších či hostujících rolích – třeba Uma Thurman, Neil Patrick Harris nebo Peter Dinklage. A ani tentokrát Dexter nepřijde o svého imaginárního parťáka na diskuse o zásadních rozhodnutích. Jeho sestru Deb, jež tuhle roli zastávala v Nové krvi, tentokrát ale vystřídá jeho táta. A můžete třikrát hádat proč.
Podtrženo a sečteno, Dexter: Vzkříšení se opravdu snaží znovu servírovat to nejlepší, co tenhle seriál ukázal. Samozřejmě s ohledem na to, že to dělá po devíti sériích a spoustě let, kdy jsme toho už spoustu viděli. A i když rozhodně není zdaleka perfektní a moc se nezajímá o logiku těch méně zásadních věcí, tak je to pořád dobrá televizní zábava. Fanoušci budou spokojení a kdoví, třeba sice o něco starší, ale možná ještě lepší Michael C. Hall naláká i nové.
Dexter: Vzkříšení dorazí na streamovací službu SkyShowtime dnes, tedy v pátek 12. září.