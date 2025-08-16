Tenhle gangsterský seriál z Anglie si určitě pusťte. Je plný postav, které budete s nadšením nenávidět
Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren jsou hvězdami Země gangů na SkyShowtime – ale postav, kterým budete přát to nejhorší, uvidíte mnohem víc.
Pamatujete mladého Joffreyho ze Hry o trůny? Hajzlíka a debílka, kterému jsme všichni přáli jen to nejhorší – a právě proto byl tak skvělou a skvěle zahranou postavou. Jestli chcete podobných typů vidět hned několik, a navíc ještě zkouknout fakt povedený zločinecký seriál ve stylu Guye Ritchieho, máme pro vás jeden parádní tip.
Na streamovací službě SkyShowtime právě skončil MobLand neboli Země gangů. Desetidílný mafiánský seriál o zločinecké a prohnilé rodině Harriganových, pro kterou jsou násilí – dojde i na motorovou pilu! –, výhrůžky a drogy denní chleba. Jestli jste někdy viděli nějaké gangsterské kousky, tak vás úplně nešokuje svým scénářem. Ale fakt vás dostane svými postavami a herci. A nebojte, druhá řada už je potvrzená.
Tom Hardy hraje nemluvného a schopného drsňáka Harryho, který pro svou mafiánskou rodinu velice efektivně řeší všechny problémy. Protože je málomluvný. A schopný. A drsný. Ok, uznáváme, tohle pro Hardyho není úplně originální role! Ale je v ní velice uvěřitelný a místy tak akorát zábavný. Hloubku mu navíc dává to, že jeho gangsterská rodina se pro něj zdá mnohem důležitější než rodina skutečná. A hlavně – skoro každá postava je ještě lepší.
Pierce Brosnan je brutální boss klanu Harriganových a zároveň strašlivý podpantoflák a stárnoucí chlápek, kterému bývalá moc, sláva i mužnost trošku proklouzávají mezi prsty. Velice zachovalý dvaasedmdesátník (!!!) si tohohle gangstera s irským přízvukem neskutečně užívá. A když už mu třeba chcete začít fandit, tak to nějak neuvěřitelně pokazí.
Naprosto famózní Helen Mirren je jeho žena, která se v seriálové historii zapíše po bok zmíněného Joffreyho ze Hry o trůny. A to jako adept na cenu pro nejnenáviděnější postavu, které všichni přejí jen to nejhorší. Je drásavě zlá, nepříjemná, manipulativní, je to absolutní mrcha, která snad v každé scéně spřádá nějaké plány… a vy milujete každou sekundu, kdy ji při tom sledujete. You love to hate her, jak by řekli na ostrovech.
Jejich synek v podání Paddyho Considinea, který skvěle ztvárnil vetchého krále Viseryse z Rodu draka, je vlastně ještě docela normální. Tedy na poměry potomka brutální mafiánské rodiny. Dost možná si získá vaše největší sympatie. Co myslíte, vydrží až do konce první řady?
Jméno Anson Boon vám nejspíš nic neřekne, ale tenhle herec coby mladý Eddie Harrigan vtiskl své postavě podobný potenciál pro totální hate jako u své seriálové babičky. Je to sadistický sráč, který zrádnost Helen Mirren nahrazuje násilnickou nevypočitatelností. I jemu budete přát, aby ho srazilo auto. Které hoří. A veze otevřené sudy s kyselinou. Uprostřed zemětřesení.
A to jsme prosím pěkně jen v půlce seznamu těch důležitějších rolí. Dále uvidíte třeba Joanne Froggatt (znáte z Panství Downton) jako Harryho ženu, u které se divíte, co ji po jeho boku vlastně drží. Je to láska, strach, rutina? Anebo věčného drsoně Geoffa Bella jako Richieho, největšího rivala rodiny Harriganů.
Hodí se zmínit, že na celé Zemi gangů je částečně znát rukopis Guye Ritchieho. Však taky dvě epizody režíroval a na seriálu se podílel jako producent. Ale i když ta ritchieovská komediální či hláškovací nadsázka MobLandu chybí, z některých dialogů se uchechtnete. Většinou díky kombinaci casual anglické suchosti a nějakého brutálního násilí a zločinu.
Taky je fér říct, že z nějakého důvodu se Země gangů párkrát vydá z rodné Anglie mnohem dál. Zcela zbytečně. Poctivou a krvavou gangsteřinu ředí dějovou linkou s vydíráním politiků anebo za vlasy přitaženou odbočkou do mezinárodního zločinu.
Jenže pak se Harry a spol. zase vrátí do londýnského podsvětí, prostřelí někomu koleno, do toho vás svou jedovatostí vytočí někdo z Harriganů – a vy si nadšeně užíváte tu nenávist, napětí i nadšení, které ve vás Země gangů vyvolá. Jděte si ji pustit.