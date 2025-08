Recenze nového Vetřelce: Pořádně krvavý horor pro otrlého diváka. Alien na Zemi připomíná první díl

Uložit 0

První seriál ze světa Vetřelce se povedl. Po rozpačitých odbočkách jako Vetřelec vs. Predátor nebo Prometheus je klasika sci-fi hororu zpátky v podobě nejvíc připomínající úplně první film. Vetřelec: Země přenáší děj na naši planetu, je krvavý, občas až nechutný a počínaje 13. srpnem se budete každou středu na Disney+ těšit na nový díl.

Poctivý retro Alien

První věc, které si všimnete, je poctivost, s jakou je Alien: Earth natočený. A také to, na který film se odkazuje. Sice se ocitáme v roce 2120, ale tlačítkové klávesnice klapají, na zeleno-černých obrazovkách naskakuje písmenko po písmenku a v temných zákoutích syčí pára, aby se měl xenomorf kde schovat. I ta posádka, kterou na úvod sledujete, je parta obyčejných vesmírných dělníků, žádní špičkoví vědci nebo zkušení vojáci. Podobně jako Ripleyová a její tým v prvním Vetřelci.

Nejde ale jen o výsostně poctivou retro linku, tenhle seriál si hraje i s kamerou, hudebním doprovodem nebo tempem vyprávění. Vetřelec: Země je zážitek, který stále není v televizi zcela obvyklý. Nepůsobí lacině – a to navzdory potenciální pasti, že se odehrává na Zemi, kde by se všechno mohlo schovat do nějakých moderních kancelářských budov. Není to však ani přehlídka špatných triků před zeleným pozadím.

Ale taky jiný Vetřelec, než byste čekali

Nicméně seriál je svým způsobem také jiný, než byste nejspíš čekali. Není „creepy“, nebrnká na vaše nervy, ale rozhodně vás nešetří. Z celé alienovské série je dokonce nejvíc explicitně krvavý. Všechno totiž odstartuje tím, že na Zemi ztroskotá kosmické plavidlo vezoucí organismy z hlubokého vesmíru, mezi kterými jsou vetřelčí vajíčka jen jedním z nebezpečných vzorků.

A že je na co se koukat. Než dojde na akci s xenomorfem, uvidíte mozkožrouty, okožrouty, krvožrouty… Však i scenárista Noah Hawley připomínal, že klasický vetřelec už je divákům dobře známý a okoukaný. Novými monstry proto chtěl znovu vyvolat děs a hnus tak jako kdysi Ridley Scott, který se na novém seriálu podílel jako producent.

Když kvalita klesne, tak překvapivě nízko

Na Zemi ale neřádí jen neznámá monstra. Také zde probíhá snaha o dosažení nesmrtelnosti pomocí technologií. Androidi sice k Vetřelci patří od Ashe z prvního dílu až po Davida z moderních filmů, tady ale dostávají výrazně víc prostoru. Jedna z korporací, které ovládají svět, totiž přijde s novým typem syntetického těla, do něhož nahraje dětskou mysl.

A tahle linka bohužel není tak zábavná jako alienovský horor. Jistá míra filozofování o nesmrtelnosti a lidskosti sice k tomuto univerzu patří, tady se ale občas začnete opravdu těšit na to, až zas někdo někomu ukousne hlavu. Navíc vás taky zarazí, jak okatě jinak skvěle udělaný seriál někdy zaskřípe.

To když má scénář opravdu slabé chvilky. Třeba v okamžiku, kdy postavy začnou zcela polopaticky asi tři minuty vysvětlovat příběhové pozadí. Nebo když všichni umírají, ale děj potřebuje, aby právě ten jeden hrdina navzdory všemu přežil. Téměř si budete říkat, jak tohle mohl někdo nechat projít.

Máte se na co těšit

Ve výsledku to jsou ale drobnosti. Jako celek Alien: Earth působí opravdu dobře – skvěle vypadá, funguje jako sci-fi horor a fanoušky série potěší tím, jak moc připomíná kultovní první díl. Navíc se mu to daří s víceméně neznámými herci. Titulní roli syntetičky Wendy ztvárnila začínající Sydney Chandler, jejího bratra (jak může mít androidka bratra? i to se dozvíte) pak Alex Lawther. Nejznámější herecké jméno je Timothy Olyphant coby tajemný android Kirsch. Všechny pak diriguje zmíněný Noah Hawley, který do úspěšné seriálové podoby převedl už Fargo.

První dvě epizody seriálu Vetřelec: Země vyjdou na Disney+ ve středu 13. srpna, další části osmidílné série přibudou vždy po týdnu. My jsme jich už většinu viděli a můžeme říct, že s každou další je to lepší a lepší. Máte se na co těšit.