Tento film nikdo nepřekoná. Děj neřešte, spíš se podívejte na to, co Timothée Chalamet udělal okolo
Retro bundy, oranžové pingpongové míčky, uniklá marketingová schůzka. A v hlavní roli Timothée Chalamet, který z Marty Supreme dělá globální hit.
Komentář Filipa Housky. Stolní tenis je asi ten poslední sport, který by mě někdy mohl zajímat. Stačilo ale udělat pár velmi chytrých rozhodnutí, abych si ho – spolu se zbytkem světa – zamiloval. Ne však kvůli sportovnímu aspektu jako takovému, ale kvůli tomu, že na něm byla postavena nejlepší marketingová kampaň, kterou jsem kdy viděl. A ústřední roli v tom hraje Timothée Chalamet, který tím potvrdil, že dalece přesahuje své herecké ambice. Kde tedy můžu sehnat bundu Marty Supreme?
Do amerických kin před pár dny vstoupil nový film Marty Supreme (v překladu Velký Marty), který v kulisách newyorských padesátých let sleduje cestu mladého snílka, ztvárněného Timothée Chalametem, a jeho posedlost stát se šampionem ve stolním tenise. Dobrý námět pro filmové fanoušky sportovních příběhů, ale pro masové publikum asi nic speciálního. Nakonec se ale ukazuje, že je na tom speciální skoro všechno.
Zatímco většina filmových distributorů se vás snaží do kina dostat tím, že vám skrze teasery, trailery a příspěvky na Instagramu vysvětluje děj, herce a atmosféru, u Velkého Martyho vsadili Chalamet a produkční studio A24 na opak. Nic moc vám o hlavní postavě neřekli, zahalili ji tajemstvím a nechali prostor pro domýšlení. Zároveň ve vás ale vyvolali pocit, že ji znáte příliš dobře. Jak? Tím, že byla vidět v nečekaných situacích.
timothée chalamet and kylie jenner in custom chrome hearts at the ‘marty supreme’ premiere 🏓 pic.twitter.com/9wrdiUawv9
— DUDA (@saintdemie) December 9, 2025
Začít můžeme uniklým videohovorem na Zoomu, který působil jako autentická schůzka s marketingovým týmem o tom, jak budou Velkého Marty propagovat. Na první pohled neměla parametry promyšleného materiálu, šlo prostě o nekvalitní záběry z webkamer, kde Chalamet prozradil, že by chtěl oranžovou za hlavní barvu filmu, že by do ní přebarvil Sochu svobody a že chce, aby z nebe pršely pingpongové míčky.
Záznam pak Chalamet sdílel na svých sítích, což v lidech vyvolalo zmatek. Proč by někdo chtěl sdílet interní komunikaci veřejně? Není to spíš věc, která má zůstat v utajení? Nenaboural se někdo do jeho účtů? Nejen tyto otázky udělaly z osmnáctiminutového záznamu virální příspěvek s milionovými zhlédnutími, aby se později ukázalo, že šlo o pečlivě naplánovanou satiru. A pro fajnšmekry připisuji slovo Schwap!
video93884728.mp4 pic.twitter.com/JC4W0BLrQ8
— Timothée Chalamet (@RealChalamet) November 15, 2025
Ještě větší dopad měly retro streetwearové bundy s nápisem Marty Supreme, kdy lidé dobrovolně platili tvůrcům filmu, aby se sami stali marketingovými nástroji, v podstatě chodícími billboardy. Co je větší sen filmových studií než to, že za marketing platíme my. Oficiální merchandising nosily i slavné osobnosti, od fotbalisty Lamina Yamala přes legendu NFL Toma Bradyho až po influencerku Hailey Bieber.
Z vintage bund se stal módní trend, magazínem GQ považovaný za stěžejní oděvní kousek roku 2025. Jen na prodejích museli tvůrci vygenerovat miliony, o výdělky ale nešlo. V první řadě potřebovali, aby se sdílely na sociálních sítích, což se díky vlivu Chalameta a dalších celebrit podařilo na výbornou. A spolu s nimi se na svět dostaly i ikonické oranžové pingpongové míčky, další klíčový artikl celé kampaně.
Timothée Chalamet has become the first person to appear on top of the Sphere in Las Vegas, which has transformed into a giant ping-pong ball in honor of ‘MARTY SUPREME.’ pic.twitter.com/WNWPnuMTMb
— Film Updates (@FilmUpdates) December 22, 2025
Do jejich stylu se například přebarvila věhlasná aréna Sphere v Las Vegas, zatímco Chalamet na její zaoblené střeše křičel, že jde film do kin. Oranžové míčky nosil na hlavách i jeho tým před veřejnými vystoupeními, což týdnům před vydáním Velkého Martyho přidávalo na bizarnosti. Křiklavá barva pronikala do všech aspektů komunikace, oblékal se do ní i sám Chalamet. Byla tak virální, že zaujala i Harper’s Bazaar. Byla všude.
Jestli ale něco ukázalo genialitu tvůrčího týmu, tak to byl moment s EsDeeKidem, čím dál slavnějším, maskovaným rapperem z Liverpoolu, u kterého si lidé kvůli podobnosti očí seriózně mysleli, že je to sám Chalamet. Spojili se na natočení krátkého videoklipu k hitu 4 Raws, který na Instagramu začal sbírat desítky milionů zhlédnutí. A Chalametovi díky trefně zvoleným rýmům posloužil jako silné promo pro Velkého Martyho.
— Timothée Chalamet (@RealChalamet) December 19, 2025
Přicházela jedna virální záležitost za druhou, do toho Chalamet obrážel rozhovory a celou tu dobu se stylizoval právě do postavy, kterou ve filmu hraje. Ani na vteřinu neuhnul ze svého záměru udělat z Velkého Martyho jakési hnutí, které je podstatně větší než samotný snímek. Udělal pingpongové nadšence z milionů lidí po celém světě, i když si to vlivem propracované kampaně ani neuvědomují.
Chalamet na ní navíc krásně ukázal, že není třeba pouze spoléhat na ostatní média, která za vás hlavní filmový marketing udělají. On sám se stal médiem a kampaňovým motorem, v rámci kterého si ze sebe nebál ani udělat srandu – a teď může pozorovat, co to udělá s celosvětovými tržbami z kin, které jsou po prvních pár dnech od vydání na hranici okolo čtyřiceti milionů dolarů.