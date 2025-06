Tesla spustila očekávané robotaxi. Řídí se samo, jízda vyjde na stovku, ale zatím ho musí hlídat člověk

Uložit 0

„Je to jako Pokémon GO, ale lovíme robotaxíky.“ Věta, kterou o víkendu napsal jeden z nadšených fanoušků nově spuštěné služby Tesla Robotaxi v americkém Austinu, je možná výstižnější, než vůbec tušil. Ve městě, kam Elon Musk přesunul sídlo své automobilky a odkud sní o autonomní revoluci, se lidé v neděli poprvé svezli v samořízené Tesle. Jen to zatím má pár háčků.

Prvním z nich je fakt, že to nebyl úplně ten „sci-fi moment“, který Musk léta sliboval. Ve voze sice skutečně neseděl řidič, ale zato tam byl zaměstnanec automobilky, připravený v případě potřeby zasáhnout pomocí bezpečnostního systému, který umožňuje okamžité nouzové zastavení vozidla. Druhým je, že šlo o velmi limitovaný provoz. Doslova se jednalo o pár vozů Modelu Y v malé oblasti v centru Austinu a vybrané uživatele, kterými byli vesměs fanoušci značky nebo influenceři.

Tesla na rozdíl od konkurence sází pouze na kamery a software, nemá tedy radar ani lidar. Auto vnímá okolí pomocí osmi kamer, které snímají prostor podobně jako lidské oči, a obraz následně vyhodnocuje síť. Tento přístup má být levnější a snadněji rozšiřitelný, zároveň ale bývá považován za méně spolehlivý ve složitějších podmínkách. Nejrozšířenější alternativní systém kombinuje kamery s radary a lidarem, laserovým senzorem, který vytváří přesný 3D obraz okolí bez ohledu na světlo nebo počasí. Právě tato robustnější technologie umožňuje těmto vozům jezdit zcela bez lidského dohledu.

Here is my experience (in 4K) from earlier today in one of the world’s first ever public Tesla Robotaxi rides in Austin, Texas with FSD Unsupervised! No-one is in the driver seat and the safety monitor in the passenger seat does not have a steering or pedals. It was awesome. pic.twitter.com/2Ied9SYvUT — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 22, 2025

A právě kvůli tomu, že Tesla spoléhá pouze na kamery, jsou její robotaxi zatím výrazně omezené. Nebudou jezdit za špatného počasí, vyhýbají se složitým křižovatkám a raději se drží osvědčeného a zmapovaného území s pevně danými hranicemi, provozní doba je pak mezi šestou ráno a půlnocí. To znamená, že auto je schopné jezdit pouze na trasách, které Tesla dopředu digitálně zmapovala a v nichž systém očekává předvídatelné chování.

Zákazníci, kteří byli pozváni do pilotního testování, si robovozy přivolali pomocí nové aplikace. V autě je přivítal vlastní účet včetně připojených playlistů ze Spotify. Po stisku tlačítka „Start ride“ se vůz rozjel. Většina jízd prý proběhla hladce, v rychlostech okolo 40 km/h a podle prvních reakcí jako běžné taxi. „Byla to naprosto hladká jízda, prostě jako v Tesle. Jen se vezete, není tam řidič, žádné drama,“ řekl Farzad, jeden z prvních uživatelů služby Robotaxi.

Někteří si ale stěžovali, že vozy je nevyzvedly přesně, že připojení s operátory, kteří mají na dálku pomoci, pokud se něco pokazí, trvalo dlouho a že vše působí spíš jako větší test než ostrý provoz. Fakticky jde o veřejně dostupnou službu, ale spuštěnou v omezeném režimu, tedy o jakousi kombinaci ostrého provozu a pilotního testu.

Cenovka za jízdu je jednotná, a sice 4,20 dolaru (zhruba 91 korun). Elon Musk ji prý zvolil schválně jako narážku na svou oblíbenou knihu Stopařův průvodce po Galaxii, v níž číslo 42 symbolizuje odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec.

Super congratulations to the @Tesla_AI software & chip design teams on a successful @Robotaxi launch!! Culmination of a decade of hard work. Both the AI chip and software teams were built from scratch within Tesla. — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025

Tesla věří, že právě robotaxi služby jsou tím, co firmu vynese zpátky na výsluní. Musk autonomní řízení dlouhodobě považuje za jeden z pilířů značky a počítá s tím, že právě to může výrazně zvýšit hodnotu firmy – a to možná až o několik bilionů dolarů. Až 90 % příjmů by do pár let nemělo pocházet z prodeje aut, ale právě z provozu autonomní flotily.

Jenže od vize k realitě vede dlouhá cesta. Zatímco konkurent Waymo od Googlu má více než 1 500 plně autonomních vozů ve čtyřech amerických městech a týdně odbaví přes 250 tisíc jízd, Tesla právě nasadila necelé dvě desítky aut. A s člověkem uvnitř.

Zároveň čelí vyšetřování amerického úřadu NHTSA, který zkoumá, zda kamerový systém Tesly není náchylný k selhání za špatné viditelnosti. Toto vyšetřování, které se rozjelo už v květnu, získalo na důležitosti právě kvůli ostrému spuštění služby. V Texasu přitom vstoupí v platnost přísnější pravidla až v září a skupina demokratických zákonodárců Teslu vyzvala, aby s provozem zatím počkala.

Přesto se jedná o velký technologický okamžik. Tesla totiž tímto vstoupila do bitvy, která může předefinovat, jak vnímáme mobilitu nebo vlastnictví auta. Zároveň jde o pokus o povzbuzení pro fimu, automobilka totiž čelí zpomalujícím prodejům a ochlazení zájmu zákazníků.