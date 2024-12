Tipy na dárky pro muže: Vsaďte na jistotu s technologickou vychytávkou nebo ho chytře motivujte k pohybu

Uložit 0

Parfém? Kravatu? Kdepak. Pořiďte svému muži, tátovi nebo švagrovi pod stromeček něco, co by si sám koupil, kdyby ho to napadlo nebo kdyby si to dovolil. V CzechCrunchi jsme pro vás vybrali pět tipů na dárky pro muže, které skutečně využijí týden, měsíc i rok po Vánocích. U nás v redakci vedou technologie, ale umíme to i s designem a pohybem.

Audio šperk přes hlavu

Foto: Bang Olufsen Sluchátka Bang & Olufsen Beoplay H100

Už když je vezmete do ruky, poznáte, že tohle není žádný šunt – sluchátka Bang & Olufsen Beoplay H100 váží 375 gramů a jsou vyrobená z oceli, pravé kůže i skla. Ale přestože nejsou nejlehčí, na hlavě sedí jako přišitá. A jak zní! Jen pozor, tenhle audio drahokam zprostředkovává tak čistý a detailní zvuk – firma používá přízvisko hi-res zvuk –, že poslech například tuctově nahrávaných podcastů se může snadno změnit v utrpení. Slyšíte totiž každou sykavku a každé mlasknutí jazyka. S hudbou je to ovšem jiná muzika (do slova a do písmene). Samozřejmě, že za kvalitu se musí platit a v případě Beoplay H100 se platí opravdu hodně: jejich cena činí 38 tisíc korun. Jenže, ruku na srdce, žijeme jen jednou, ne?

Tip partnera: Horor i fotbal jako naživo

Foto: Samsung Samsung Qled 4K

Existují televizní diváci, kteří neřeší kvalitu obrazu. Hltají hlavně děj. A pak ti, kdo rozpoznají každý technologický detail. Pro ty druhé tu je televize Samsung TV Neo Qled 4K. Vtáhne vás do živých barev a prostorového zvuku. Umělá inteligence pomocí neuronových sítí analyzuje okolní světlo a automaticky přizpůsobí jas obrazovky. Prostorový zvuk Dolby Atmos dokáže sledovat pohyb, díky čemuž máte z filmů i sportů skutečně realistický pocit. A ještě něco – pomocí funkce SmartThings můžete skrz televizor připojit a ovládat celou domácnost. Tahle obří vánoční krabice zaručí nadšení ze sezení u televize na mnoho měsíců či let dopředu.

Pro manažery, milovníky i kovboje

Foto: Redfir Pásek Redfir s automatickou přezkou

Když se cítíte dobře v tom, co máte na sobě, ovlivní to celý váš den. I kdyby jen podvědomě. Třeba takový pásek – spousta lidí pozná rozdíl mezi obyčejným a neobyčejným, až když to zažijí. A pak na ten kvalitní nedají dopustit. Pánské opasky Redfir jsou ručně vyráběné v České republice z prémiové italské kůže a opatřené automatickou sponou. To znamená, že nemají dírky a jejich délku si tak nastavíte na milimetr přesně k postavě. Můžete si do nich také nechat vyrazit iniciály a hlavně je dostanete ve vyladěném designovém balení. Prostě tip na osobní dárek pro muže všech profesí a charakterů.

Tip partnera: Čištění zubů, které nenudí

Foto: Oral-B Elektrický zubní kartáček Oral-B iO 10

Známe to všichni – některé zuby si čistíme déle a některé spíš šidíme. To se s elektrickým kartáčkem Oral-B iO 10 nemůže stát. Má funkci 3D mapování, díky které už na žádné místo nezapomenete, a také časovač hlídající dvě minuty. Navíc skrývá sedm čisticích režimů včetně tlakového senzoru pro citlivé zuby. Už to samo o sobě zní jako fajn hračka k použití, když už je potřeba dělat něco dvakrát denně celý život. Výsledkem jsou dokonale vyčištěné zuby a zdravé dásně. Což sluší každému muži, ať už je mistrem v péči o chrup, nebo to měl zatím tak trochu „na háku“.

Futuristické fitko

Foto: Next Move Fitcentrum Next Move

Máte doma milovníka cvičení? Zkušeného sportovce, začátečníka nebo něco mezi? Síť pražských fitness center Next.Move je pro návštěvníka běžných „fitek“ něco jako brána do budoucnosti. Netradiční designový prostor a nejmodernější technologie poskytují tu pravou motivaci pro každého, komu stav jeho těla není lhostejný. Rozhodně se tu neobejdete bez chytrého telefonu – přes aplikace se řeší vaše cvičicí programy, osobní pokroky, individuální zátěž na přístrojích i virtuální podpora trenéra. Next.Move teď nabízí i dárkové vouchery, díky kterým je možné takový futuristický výlet pro začátek ochutnat.