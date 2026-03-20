Tisíce klientů, stovky zaměstnanců. Česká firma ukazuje, že ani při růstu nemusíte ztratit tvář
Za pár let přibyli v Shoptetu desítky lidí, tisíce klientů i belgický investor. Jak si firma při takovém tempu drží kulturu, která ji definovala?
Rychlý růst s sebou nese riziko, že se z firmy stane korporát. Přibudou směrnice, schvalovací procesy a HR oddělení, které rozesílá interní e-maily o firemních hodnotách. Nemusí to tak dopadnou vždy. Například Shoptet je česká platforma pro tvorbu e-shopů, přes kterou dnes teče 40 % české e-commerce a za poslední tři roky prošla velkými změnami. Našla si vlastní směr, takový, kde se podnikatelská energie přirozeně propojuje s firemní kulturou založenou na důvěře a individuálním přístupu k lidem. I jako rostoucí firma si zachovává autenticitu a vyhýbá se typickým korporátním stereotypům.
Shoptetu se podařilo posunout se z fáze startupu do pozice technologického lídra, který si drží osobitou atmosféru, ale zároveň neztratil drive a stále přináší další inovace. Místo HR oddělení tu funguje People tým, schvalovacích procesů mají minimum, interní komunikace jede přes Slack a nováčci se v průvodci pro zaměstnance dozví mimo jiné i to, jaké emotikony firma interně používá. „Hlídáme, aby nás růst neposouval do zbytečné korporátní strnulosti. Nechceme vytvářet procesy pro procesy ani ztratit kreativitu a blízkost k zákazníkům,“ říká Martina Suchomelová, personální ředitelka Shoptetu.
Od roku 2022 na platformě Shoptet přibylo 13 tisíc e-shopů, počet zaměstnanců míří ke dvěma stům. Firma se přestěhovala z Karlína do holešovického Port7 a vstoupila pod belgickou skupinu Team.blue. „Zatímco startup typicky stojí na founderech a jednotlivcích, kteří dělají všechno, profesionální fáze firmy je o delegování, budování středního managementu a jasné odpovědnosti,“ komentuje změny ve firmě Martina Suchomelová a dodává, že systém firmě pomáhá hladce fungovat, aniž by ji zbytečně svazoval.
„Růst firmy nás přirozeně donutil dát řád věcem, které dříve fungovaly hlavně na osobní domluvě, paměti a improvizaci. Dokud je firma malá, jde to. Ve chvíli, kdy se ale stejné problémy začnou opakovat, lidé nevědí, kdo má co řešit, a rozhodnutí se zbytečně protahují, je jasné, že nastal čas věci pojmenovat a dát jim strukturu,“ dodává.
S růstem Shoptet zpřesnil i plánování, celofiremní roadmapa teď jasněji ukazuje, na čem pracuje, co má prioritu a jaké jsou limity. „Díky tomu už rozhodování nestojí na pocitech,“ dodává Suchomelová. Proměnilo se i fungování vedení. „Dnes je hlavní, aby leadership fungoval jako jeden sehraný tým, který dává přednost celku před zájmy jednotlivých oddělení. Společně držíme směr a dokážeme jasně určit, co je v danou chvíli nejdůležitější,“ doplňuje.
Jedním z příkladů, co bylo zapotřebí s růstem řešit, byla dokumentace. Dřív ji vnímali jako zbytečnou administrativu, která zpomaluje práci a nepřináší okamžitou hodnotu. „S růstem se ukázalo, že bez zápisů z důležitých schůzek, základních návodů a přehledné dokumentace se začínají opakovat stejné chyby, ztrácí se kontext rozhodnutí a nové kolegy je složité rychle zapojit. Proto také implementujeme nejmodernější technologie a AI nástroje i pro interní komunikaci,“ říká Suchomelová.
Podobný posun se odehrál u celé organizační struktury. „Jednou z prvních věcí, které bylo potřeba uchopit, bylo nastavení pozic a odpovědností, nejen na úrovni jednotlivců, ale i mezi týmy. Rozbít sila mezi odděleními a začít fungovat jako jeden organismus,“ popisuje.
Víc procesů ale neznamená méně lidskosti. V Shoptetu hodně staví na komunitě a na tom, jak spolu mluví. Fungují pravidelná setkání u piva nebo limonády, neformální komunitní večery, kde si lidé sdílí zážitky z cestování nebo unikátní dovednosti, otevřená fóra otázek a odpovědí a pravidelné kávy s vedením firmy, takzvaně jeden na jednoho. „Kdokoliv se může zeptat i na nepohodlné věci,“ říká Suchomelová.
Kromě toho se mohou zaměstnanci zapojit do dalších akcí a vzdělávacích aktivit v oboru, a to včetně Reshoperu, každoročního e-commerce veletrhu a konference, kterou Shoptet pořádá a loni ji navštívilo přes 4 000 návštěvníků. Práce v Shoptetu tak přirozeně znamená být součástí aktuálního dění a komunity nejen české e-commerce.
„Navíc velkou pozornost věnujeme detailům, protože právě ty tvoří atmosféru firmy. Od toho, jak jsou navržené kanceláře, jaké texty a vzkazy v nich visí, co běží na obrazovkách s interním obsahem, až po tón, jakým komunikujeme navenek – třeba na LinkedInu,“ dodává. Zatímco dřív se při náboru řešil hlavně culture-fit a rozvoj juniorů, dnes firma vedle toho cíleně doplňuje konkrétní odbornost. Culture-fit ale zůstává podmínkou. „Stále hledáme lidi, kteří zapadnou do naší kultury, ale zároveň dokážou fungovat systematicky, přetavit chaos v proces a myslet škálovatelně,“ popisuje Suchomelová.
Dnes firma provozuje vlastní platební řešení Shoptet Pay, logistickou službu Shoptet Balíky a marketingový nástroj Shoptet Kampaně. Ve vývoji jsou nástroje pro nakupování pomocí AI a zapojení do velkých marketplaců. Platforma teď taky hledá cestu na další evropské trhy. „Naším cílem je konkurovat evropským hráčům, proto již analyzujeme, na jaký další trh svoji expanzi nasměřujeme,“ uzavírá Suchomelová.
