Tohle auto je prostě úlet. Jaguar konečně ukázal svůj mysteriózní model 01 a řekl, za kolik bude
Type 01 má 1 030 koní, měří přes pět metrů a ujede až 720 kilometrů. Objednávat půjde od začátku roku 2027, první kusy dorazí o půl roku později.
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Že půjde o něco velmi, ale velmi neobvyklého, naznačoval už růžový koncept Type 00 z konce roku 2024 – a sériové auto z toho neslevilo skoro nic. Čtyřdveřové elektrické GT, tedy velký, luxusní cestovní vůz, měří 5,2 metru na délku, ale jen 1,4 metru na výšku. Stojí na kolech o průměru 23 palců, která zabírají víc než polovinu jeho výšky. Místo masky chladiče má hladkou plochu s vodorovnými žebry a vzadu není žádné sklo. Výhled dozadu obstarává kamera na střeše a displej u spodní hrany čelního okna. Zkrátka téměř všechno je jinak, než bývá.
Technická čísla jsou podobně výstřední jako tvary. Tři elektromotory dávají dohromady až 1 030 koní, takže jde o nejsilnější sériový Jaguar v historii, a na stovku vůz zrychlí za 3,2 sekundy. Baterie o kapacitě 118 kilowatthodin má podle automobilky stačit až na 720 kilometrů, při jízdě po dálnici stodvacítkou na 515 kilometrů. U nejvýkonnějších nabíječek se energie na dalších 320 kilometrů doplní za třináct minut. Daní za to všechno je hmotnost, kterou britský magazín Top Gear odhaduje na 2,7 tuny.
Proč se na jedno auto čekalo s takovým napětím? Když pomineme vzhled, který je extravagantní podobně jako svého času Cybertruck od Tesly, tak jde o to, že Jaguar, který patří indickému koncernu Tata Motors, se na podzim 2024 rozhodl pro restart, jaký automobilový průmysl dlouho neviděl. Přestal vyrábět všechny dosavadní modely, změnil logo a ohlásil, že bude dělat jen drahé elektromobily. Kampaň s heslem Copy Nothing, tedy nic nekopíruj, vyvolala ale posměch dřív, než bylo co ukázat. A když se pak objevil koncept v růžové barvě, stala se z britské značky vděčná munice v kulturních válkách. Americký prezident Donald Trump později reklamu označil za hloupou a „woke“.
Mezitím se stalo to, co vedení označovalo za plán, ale zvenčí to vypadalo spíš jako pomalé mizení ze scény. Prodejcům docházely skladové vozy starších modelů a loni v dubnu se v celé Evropě prodalo pouhých 49 kusů od Jaguaru. Šéf mateřské skupiny JLR Adrian Mardell ohlásil odchod a nahradil ho P. B. Balaji, do té doby finanční ředitel Tata Motors. Letos v březnu skončil i designér Gerry McGovern, duchovní otec celé proměny. Premiéra sériového vozu, původně slibovaná na konec roku 2025, se navíc několikrát posunula. Veřejnost se dočkala až nyní.
Type 01 nemá soupeřit s BMW ani Mercedesem, kde Jaguar léta prohrával, ale usadit se o patro výš, někde mezi Porsche a Bentley. Podle magazínu Top Gear automobilka počítá zhruba s deseti tisíci vozy ročně, tedy zlomkem dřívějších objemů, zato s vysokou marží, která se s prémiovým segmentem pojí. Průzkumy mezi zájemci automobilce vyšly tak, že v podstatě čtyři z pěti kupců budou u značky noví.
Česká cena nového Jaguaru by měla začínat na 4,35 milionu korun včetně daně, je ale zatím i podle oficiálních materiálů jen orientační. V Británii přitom vůz startuje na 130 tisících liber, což je v přepočtu asi 3,75 milionu korun. Objednávky se otevřou začátkem roku 2027 a první zákazníci se dočkají až v jeho druhé polovině.
Jaguar tak bude bez nového auta v nabídce bezmála tři roky, což si u zavedené značky nikdo nepamatuje. Jestli to přežije, se nedozvíme dřív než za několik let. Jedna věc z minulosti nicméně zůstala. Skákající šelma, o jejíž osud se při změně loga vedly vášnivé spory, na voze nechybí. Na celé karoserii je ovšem k nalezení na jediném místě: laserem vyleptaná do úzké mosazně zbarvené lišty na předním blatníku. A je tak malá, že ji z chodníku skoro nikdo nezahlédne. Bude to symbolické i pro budoucnost firmy?